Tiết lộ ‘thách thức lớn nhất’ mà OpenAI phải đối mặt

Oliver Jay, Giám đốc Chiến lược quốc tế tại OpenAI, phát biểu tại CONVERGE LIVE ngày 13 tháng 3. Ảnh: CNBC

Theo Oliver Jay, Giám đốc điều hành chiến lược quốc tế của OpenAI, khác với nhiều doanh nghiệp khác, OpenAI không gặp vấn đề về nhu cầu thị trường. "Chúng tôi không thiếu sự quan tâm. Nhưng khoảng cách lớn nhất hiện nay là khả năng biến sự nhiệt tình đó thành các ứng dụng thực tế, sẵn sàng đưa vào sản xuất," Jay nói.

Nói cách khác, AI không còn là công nghệ tương lai, nó đang ở đây, ngay lúc này. Nhưng để khai thác tối đa sức mạnh của nó? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ông cũng nhấn mạnh rằng làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là một thách thức mới, vì chúng không giống với phần mềm truyền thống. "Bạn cần phải xây dựng những rào cản bảo vệ và cách tiếp cận phù hợp để ứng dụng AI một cách hiệu quả."

Jay cho biết, không giống như các cuộc cách mạng công nghệ trước đây như phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) hay điện toán đám mây, AI không có ranh giới giữa người dùng sớm và muộn. "AI đang bùng nổ ở khắp nơi cùng một lúc, từ người tiêu dùng cá nhân đến các doanh nghiệp lớn, từ giáo viên đến nhà phát triển," ông nói.

Và bằng chứng? ChatGPT sản phẩm chủ lực của OpenAI đã vượt qua 400 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, một con số đáng kinh ngạc cho thấy tốc độ thâm nhập nhanh chưa từng có của AI vào đời sống hàng ngày.

Với nhu cầu AI đang bùng nổ, ngay cả OpenAI gã khổng lồ trong lĩnh vực này cũng đang chạy đua để đáp ứng thị trường. "Đây giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, và chúng tôi chỉ đang cố gắng bám trụ," Jay thừa nhận.

Trước những ý kiến cho rằng AI vẫn còn xa vời, Jay khẳng định: "AI không còn là một bí ẩn khó lường. Nó đã sẵn sàng, và các doanh nghiệp đang từng bước chuyển đổi nhờ vào AI."

Ông nhấn mạnh rằng thế giới AI đang thay đổi từng ngày, và câu hỏi đặt ra không còn là "Liệu chúng ta có nên tham gia?", mà là "Chúng ta có thể theo kịp hay không?"