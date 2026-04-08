Hơn 7.000 đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai.

Cùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Thanh Lâm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan báo chí Trung ương, các trí thức, nghệ sĩ.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố với gần 7.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên Trung ương truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Những quan điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; quan điểm về khoa học và công nghệ; quan điểm về báo chí, xuất bản; quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Từ kết quả hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa việc học tập, quán triệt Nghị quyết thành chương trình hành động thiết thực. Việc triển khai không dừng lại ở học tập, nghiên cứu, mà phải chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ ràng.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đối với lực lượng báo chí, xuất bản: Chúng ta cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đây là mục tiêu, là nhiệm vụ, là nguyên tắc vận hành của báo chí, xuất bản trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội. Các cơ quan báo chí, phải thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền “đúng, nhanh, hay và sắc bén”, giữ vai trò tiên phong, trụ cột, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng; các nhà xuất bản phải cho ra đời những xuất bản phẩm xứng tầm với sự đổi thay của đất nước. Cùng với nội dung, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những luận cứ khoa học và thuyết phục; phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan báo chí, nhà xuất bản quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Đối với lực lượng văn nghệ sỹ: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã nêu rõ, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị; văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm. Đội ngũ văn nghệ sĩ chính là những người “xây dựng bồi đắp tâm hồn” dân tộc, “thắp lửa” khát vọng của Nhân dân. Do vậy, cần có cơ chế phát huy hơn nữa sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược “100 năm”. Tôi đề nghị các văn nghệ sĩ tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa, trực tiếp hơn nữa để hiện thực hóa các nội dung về văn hóa nêu trong nghị quyết; có thêm nhiều tác phẩm, công trình văn hóa có sức lan tỏa bền vững, lâu dài, còn mãi với thời gian, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa, để các tác phẩm nghệ thuật, không chỉ để thưởng thức mà còn là một động lực phát triển kinh tế, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đối với trí thức, nhà khoa học: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã khẳng định khoa học công nghệ là động lực chủ yếu của tăng trưởng, và đội ngũ trí thức, nhà khoa học là nhân tố quan trọng nhất để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57. Cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ. Cần xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, được cống hiến. Khoa học và công nghệ phải giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức “2 con số” như mục tiêu đã đề ra.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người là then chốt trong triển khai Nghị quyết. Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, phải xây dựng đội ngũ làm báo, làm xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh. Cùng với đó là cơ chế khuyến khích, đãi ngộ xứng đáng để thu hút, giữ chân nhân tài, phát huy tối đa sức sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện; bảo đảm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.