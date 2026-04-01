Giải Vô địch Quốc gia PUBG Việt Nam, PMPL VN Spring 2026 khởi tranh

Với quy mô mở rộng, thể thức thi đấu chặt chẽ và sự góp mặt của nhiều đội tuyển hàng đầu của bộ môn PUBG, PMPL VN Spring 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra những cú hích mới cho thể thao điện tử trong nước.

PMPL VN Spring 2026 chính thức khởi tranh. Ảnh: VNGGames

Thể thức thi đấu của PMPL VN Spring 2026

PMPL VN Spring 2026 có sự tham gia của 24 đội tuyển, trong đó có 20 đội vượt qua vòng loại và 4 đội đối tác được mời trực tiếp.

Giai đoạn vòng loại trước đó đã diễn ra từ ngày 16/3 đến 22/3, thu hút đông đảo đội tuyển trên cả nước tham gia. Kết quả cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời phản ánh sự phát triển rộng khắp của phong trào PUBG Mobile tại Việt Nam.

Theo thống kê từ ban tổ chức, khu vực miền Nam chiếm tỷ lệ đăng ký cao nhất, tiếp đến là miền Bắc và miền Trung, cho thấy sự phân bố lực lượng tương đối rõ nét giữa các vùng.

Lịch thi đấu PMPL VN Spring 2026. Ảnh: VNGGames

Giai đoạn vòng League chính thức khởi tranh từ ngày 1/4 đến 12/4 nhằm chọn ra 16 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng Finals, diễn ra từ ngày 17/4 đến 19/4 để tranh chức vô địch và những phần thưởng hấp dẫn từ tổng giải thưởng lên tới 1.1 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của PMPL VN Spring 2026 là sự góp mặt của các tổ chức lớn như D’Xavier, Team Secret, ROY Esports và Team Flash. Đây đều là những đội tuyển đã khẳng định vị thế trong năm 2025, sở hữu lực lượng thi đấu ổn định và từng đại diện Việt Nam tham dự các giải quốc tế. Sự hiện diện của các “ông lớn” không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường hơn.

Các đội tuyển tham gia PMPL VN Spring 2026. Ảnh: VNGGames

Với thể thức thi đấu kéo dài, mật độ trận đấu dày và sự hiện diện của nhiều đội mạnh, PMPL VN Spring 2026 được dự báo sẽ mang đến những màn so tài có chất lượng cao. Các đội buộc phải duy trì phong độ ổn định xuyên suốt vòng League để giành vé vào vòng Finals, qua đó nâng cao tính cạnh tranh và yếu tố chiến thuật.

Sự chuẩn bị của PUBG Việt Nam trước thềm ASIAN Games 2026

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sự trở lại của hệ thống PMPL VN sau thời gian gián đoạn. Trong giai đoạn trước, từ 2020 đến 2023, PMPL VN từng đóng vai trò nền tảng quan trọng trong việc phát hiện và đào tạo các tuyển thủ tài năng. Nhiều gương mặt trưởng thành từ giải đã góp phần mang về thành tích cho thể thao điện tử Việt Nam tại các sân chơi lớn, trong đó có các kỳ SEA Games và các giải khu vực, thế giới.

Không chỉ là một giải đấu quốc nội, PMPL VN Spring 2026 tiếp tục giữ vai trò là bước chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam thi đấu trường quốc tế. Hai đội đứng đầu giải sẽ giành quyền tham dự PMGO SEA Finals mùa Xuân, nơi quy tụ những đại diện mạnh của khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là bước đệm quan trọng để các đội tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, kết quả của giải đấu cũng là cơ sở để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia PUBG Mobile Việt Nam trong năm 2026. Mục tiêu lớn được đặt ra là hướng tới các sự kiện tầm cỡ châu lục, đặc biệt là ASIAN Games 2026 dự kiến tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản vào tháng 9. Việc thể thao điện tử tiếp tục được đưa vào chương trình thi đấu chính thức mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho Việt Nam.

Sự trở lại của PMPL VN diễn ra trong bối cảnh PUBG Mobile vẫn duy trì sức hút lớn trong cộng đồng game thủ. Lượng đăng ký tham gia đông đảo cùng sự quan tâm của người hâm mộ cho thấy hệ sinh thái Esports trong nước đang phát triển ổn định. Các giải đấu cấp quốc gia không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp mà còn góp phần định hình lộ trình phát triển dài hạn cho tuyển thủ.

PMPL VN Spring 2026 là bước đệm cho ASIAN Games 2026. Ảnh: ASIAN Games 2026

Giới chuyên môn nhận định, việc tái khởi động PMPL VN là bước đi cần thiết nhằm củng cố hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của PUBG Mobile tại Việt Nam. Nếu duy trì được chất lượng tổ chức và mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế, giải đấu sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp Esports Việt Nam nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.

PMPL VN Spring 2026 vì vậy không chỉ là một giải đấu thường niên, mà còn là thước đo cho sự phát triển của PUBG Mobile nói riêng và thể thao điện tử Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới.