IFA 2024: Lexar ra mắt loạt sản phẩm mới

Tại đây, Lexar, đã ra mắt loạt sản phẩm mới và hội thảo chuyên đề nhằm giới thiệu những sáng tạo hàng đầu trong ngành, bao gồm SSD di động, thẻ nhớ, DRAM và các sản phẩm sáng tạo khác.

Lexar cho biết, tham dự IFA 2024 lần này, bên cạnh trưng bày sản phẩm và hội thảo giới thiệu danh mục sản phẩm mới sáng tạo hàng đầu trong ngành với chủ đề 'Sáng tạo' nhằm nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của lưu trữ trong việc thúc đẩy đổi mới.

Chủ đề 'Bộ nhớ tạo ra vô tận', của Lexar được thiết lập ngay trong khu vực gian hàng 'Hành trình của ký ức', nơi hãnng trưng bày các sản phẩm lưu trữ mang tính đột phá có từ thế kỷ trước. Điều này thể hiện rất rõ cách thức sự phát triển của công nghệ lưu trữ đã ảnh hưởng và trao quyền cho những người sáng tạo. Thông qua sự phát triển công nghệ này, Lexar vẫn luôn đi đầu, liên tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt quá mong đợi của người tiêu dùng.

Sự mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu của Lexar

Đây cũng chính là chiến lược của hãng thị trường châu Âu, thị trường được xem là cốt lõi của Lexar, với việc công ty đầu tư mạnh vào việc quảng bá thương hiệu, phát triển sản phẩm đa danh mục và các kênh bán hàng địa phương để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng khu vực.

Năm 2023, dù thị trường còn nhiều thách thức, nhưng Lexar đã đạt được mức tăng trưởng ngược chu kỳ, với hoạt động toàn cầu mở rộng 59,06% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Lexar cũng đã chứng kiến ​​sự mở rộng kinh doanh nhanh chóng tại châu Âu, đạt mức tăng trưởng 159% so với cùng kỳ năm trước và bao phủ hơn 20 quốc gia. Các sản phẩm của công ty được đón nhận ở thị trường này bao gồm thẻ nhớ, SSD, PSSD và DRAM…

Tiếp tục đà tăng trưởng, công ty đã duy trì mức tăng trưởng doanh số 100% so với cùng kỳ năm trước thông qua loạt sản phẩm sáng tạo hàng đầu được ra mắt lần này. Đó là:

Lexar Professional Go Portable SSD with Hub: đây là ổ SSD di động 1-2TB mang tính cách mạng để hỗ trợ quay video di động liền mạch. Nó mang lại sự tự do sáng tạo và tính di động vô song, hoạt động độc lập hoặc với một hub cho phép bổ sung thêm đèn, micrô và nguồn điện. Ổ SSD USB 3.2 Gen 2 cung cấp tốc độ đọc 1050MB/giây và tốc độ ghi 1000MB/giây1 cực nhanh, cho phép quay video ProRes 4K 60fps trực tiếp trên iPhone 15 Pro/Max trở lên. Tháng trước, chiến dịch Kickstarter của Lexar cho sản phẩm này đã đạt 100.000 đô la trong vòng 2 giờ.

Thẻ nhớ Lexar bao gồm CFexpress 4.0, dòng ARMOR và SD 8.0: với 4 thẻ nhớ mới tận dụng hiệu suất PCIe 4.0 bao gồm TYPE-B DIAMOND, GOLD, SILVER và thẻ TYPE-A GOLD, tất cả đều cho phép quay video RAW 8K liền mạch. Đặc biệt, thẻ Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B đã giành được 'GIẢI THƯỞNG TIPA WORLD AWARD 2024' và tự hào có tốc độ hàng đầu trong ngành lên đến 3700MB/giây đọc và 3400MB/giây ghi1.

Trong đó, dòng Lexar ARMOR bao gồm GOLD SD UHS-II và SILVER PRO SD UHS-II, là những thẻ lưu trữ đầu tiên trên thế giới được làm bằng thép không gỉ 316. Chúng có khả năng chống nước, chống bụi và chống uốn cong theo chuẩn IP68—lý tưởng cho việc quay phim ngoài trời. Đối với thẻ SD8.0, Thẻ Lexar Professional GOLD PRO SDXC Express cung cấp tốc độ đọc lên đến 1700MB/giây1—nhanh hơn 5 lần so với thẻ SD4.0.

Còn dòng Lexar Professional Workflow, là dòng sản phẩm đã chiến thắng giải Red Dot năm 2024, báo hiệu một kỷ nguyên mới cho việc tối ưu quy trình làm việc chuyên nghiệp. Các giải pháp tất cả trong một này, với khả năng tương thích rộng rãi và nhiều ngăn chứa cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, giúp người dùng tăng cường hiệu quả, khả năng sáng tạo và năng suất.

Bộ nhớ máy tính để bàn Lexar ARES RGB thế hệ 2 DDR5 là dòng sản phẩm độc quyền có chip DRAM SK Hynix cao cấp và tốc độ cực nhanh lên đến 8000MT/giây. Thiết kế bên ngoài được nâng cấp kết hợp các yếu tố truyền thống và thời trang.

Nhân dịp này, Lexar cũng giới thiệu thương hiệu 'pexar' mới. Sản phẩm của thương hiệu này bao gồm khung ảnh kỹ thuật số pexar, được trang bị màn hình 2K tuyệt đẹp và công nghệ chống chói, đây là khung ảnh Wi-Fi thông minh đóng vai trò như một album ảnh chung cho cả gia đình, khiến nó trở thành món quà hoàn hảo cho những người thân yêu.

Ngoài ra, để kết nối với cộng đồng người dùng sáng tạo, Lexar đã tạo dựng được sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành hình ảnh trong nhiều năm, xây dựng một cộng đồng toàn cầu với các đại sứ và nhiếp ảnh gia ưu tú, đồng thời liên tục mở rộng các giải pháp lưu trữ dành riêng cho người sáng tạo.

Ngoài khu vực triển lãm 'Hành trình ký ức' được thiết kế tỉ mỉ thu hút nhiều du khách, năm nay tại IFA 2024 Lexar còn tham gia sự kiện trung tâm sáng tạo nội dung do IFA tổ chức để kỷ niệm 100 năm thành lập. Tại sự kiện này, Lexar đã có cơ hội làm việc với những người có sức ảnh hưởng được IFA mời và giới thiệu các sản phẩm của mình.

Song song với đó, Lexar cũng đã tổ chức một số hội thảo riêng với 4 đại diện là những người có sức ảnh hưởng hàng đầu, những người nổi tiếng trong cộng đồng để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và những mẹo sáng tạo của họ.

Ngoài ra, Lexar còn cung cấp một hoạt động trong sự kiện được đón nhận nồng nhiệt của rất nhiều du khách đến thăm quan khi khách mời có thể cá nhân hóa ổ USB của riêng mình

Chi tiết thêm về sản phẩm và sự kiện của Lexar tại IFA 2024, xem thêm tại https://lexar.com/