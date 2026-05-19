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Học viện Tài chính: Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập

Phước Hà

Phước Hà

11:20 | 19/05/2026
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Ngày 18/5, tại Hà Nội, Học viện Tài chính đã tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt: Ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu; khai trương Cổng thông tin điện tử mới và khai mạc Diễn đàn Hợp tác và Phát triển lần thứ II năm 2026.
Diễn đàn 'Digital Trust in Finance 2026': Đặt nền tảng niềm tin số cho tài chính Việt Nam Ngành Thống kê kế thừa thành tựu 80 năm và đổi mới để phát triển vững chắc Sinh viên Học viện Tài chính định hình lộ trình sự nghiệp trong thế giới việc làm năng động

Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, đồng thời khẳng định định hướng đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện trong giai đoạn mới.

Ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu và Cổng thông tin điện tử mới

Bộ nhận diện mới là sự kết tinh của hơn 63 năm xây dựng và phát triển, dựa trên ba giá trị cốt lõi: Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập. Thương hiệu của Học viện Tài chính sẽ được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, uy tín nghiên cứu và tinh thần phụng sự xã hội của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Song hành cùng bộ nhận diện mới, Cổng thông tin điện tử mới được đưa vào vận hành thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình đại học số, minh bạch và kết nối tri thức mở. Hình ảnh một “trường đại học thông minh” đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, tạo điều kiện tối đa cho người học và các đối tác tiếp cận thông tin, chia sẻ học thuật một cách nhanh chóng, hiệu quả. PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, việc ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới và khai trương Cổng thông tin điện tử mới là bước chuyển mình kết tình sự đúc kết từ bề dày lịch sử và được vận hành bằng tư duy quản trị hiện đại.

Học viện Tài chính: Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập
Các đại biểu trải nghiệm chuyển đổi số tại Học viện Tài chính.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá, Bộ nhận diện thương hiệu mới và Cổng thông tin mới đã thể hiện rõ nét tư duy chuyển đổi số, kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc và các chuẩn mực quốc tế, làm nổi bật giá trị nhân văn sâu sắc.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải cho rằng, Học viện Tài chính đang chuyển dịch mạnh mẽ từ ứng dụng công nghệ sang vai trò kiến tạo, xây dựng một hệ sinh thái tri thức bền vững. “Học viện Tài chính cần tiếp tục đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái hợp tác và phát huy giá trị cốt lõi “Tài - Tâm - Chính” để đồng hành cùng sự thịnh vượng của đất nước” - PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải đề nghị.

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển lần thứ II năm 2026

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển năm 2026 quy tụ sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức tài chính - ngân hàng, các đối tác trong, ngoài nước cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên Học viện Tài chính tham gia.

Mục tiêu của Diễn đàn là tăng cường kết nối giữa nhà trường và xã hội; tạo không gian trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao tri thức và công nghệ; mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thông qua đó, tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Học viện Tài chính: Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển năm 2026 diễn ra với chủ đề “Hướng tới đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”. Tại Diễn đàn, nhiều nội dung quan trọng đã được các đại biểu trao đổi: “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và quản trị đại học thông minh”; “Hợp tác đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động”; “Đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học”; “Kết nối doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”; “Phát triển nguồn nhân lực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị kinh doanh trong bối cảnh kinh tế số”; “Tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển bền vững”.

Thông qua diễn đàn, Học viện Tài chính khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, năng động, hội nhập quốc tế; đồng thời phát huy vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín trong lĩnh vực tài chính - kế toán của đất nước.

Thực tế, cho thấy, nhiều năm qua, Học viện Tài chính đã đạt được những thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và thúc đẩy phong trào nghiên cứu trong sinh viên. Bước sang giai đoạn mới, Ban lãnh đạo Học viện Tài chính đặt ra yêu cầu khắt khe hơn: Khoa học phải gắn liền với thực tiễn và tạo ra giá trị cụ thể cho xã hội.

PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ sự kỳ vọng đối với toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện: “Đặt khoa học vào trung tâm và lấy thực tiễn làm thước đo; Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và đạo đức; Biến hợp tác thành kết quả cụ thể; Nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Gắn đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp

Trong khuôn khổ diễn đàn, Học viện Tài chính đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa với các đối tác: Tổng công ty viễn thông Quân đội (Viettel), Bảo hiểm xã hội, Tập đoàn Geleximco, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán…

Thỏa thuận hướng tới mục tiêu gắn kết giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng yêu cầu cao về quản trị tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Học viện Tài chính: Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, các bên sẽ phối hợp cùng Học viện Tài chính triển khai tổ chức các chương trình, sự kiện học thuật và chuyên môn; Hỗ trợ tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng và Hội nhập cho sinh viên, bao gồm chuỗi chương trình kỹ năng mềm và hoạt động trải nghiệm thực tế; Tham gia truyền thông, kết nối và phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Trong khuôn khổ Diễn đàn còn diễn ra nhiều hoạt động khác như: tọa đàm chuyên đề; triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghệ, đổi mới sáng tạo; kết nối tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho sinh viên; giao lưu giữa chuyên gia, doanh nghiệp và người học…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhận định, ngành Tài chính là “huyết mạch của nền kinh tế”, đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà phải có tư duy số, năng lực phân tích hiện đại, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức vững vàng để đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

“Học viện Tài chính cần tiếp tục giữ vững vị thế cánh chim đầu đàn, từng bước nâng tầm uy tín đạt trình độ khu vực và quốc tế. Tiếp tục tiên phong, đẩy mạnh nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực mang tính xu thế toàn cầu như: Tài chính số, tài chính xanh, công nghệ tài chính (Fintech), phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn xây dựng mô hình đại học thông minh, tạo chìa khóa mở ra cánh cửa hội nhập toàn cầu” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chỉ rõ.

Học viện Tài chính Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn Bộ nhận diện thương hiệu mới

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026