Microchip ra mắt MCU 32-bit tích hợp thiết bị ngoại vi Analog hiệu suất cao

Đây được xem là bước tiến mới trong việc tối ưu hóa chi phí và hiệu suất cho các ứng dụng công nghiệp, ô tô, y tế, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML).

Dòng MCU PIC32A của Microchip

MCU PIC32A được thiết kế để hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng các linh kiện ngoại vi, từ đó giúp giảm chi phí và độ phức tạp của hệ thống. Dòng chip này sở hữu ADC 12-bit với tốc độ lấy mẫu lên đến 40 Msps, bộ so sánh 5 ns tốc độ cao và bộ khuếch đại quang 100 MHz GBWP, giúp nâng cao khả năng xử lý tín hiệu cho các cảm biến biên mạng thông minh.

Bên cạnh đó, với một vi xử lý dấu phẩy động (FPU) 64-bit, MCU PIC32A có thể đảm nhiệm các tác vụ tính toán chuyên sâu, giúp tăng tốc độ xử lý và cải thiện hiệu suất trong các ứng dụng cần xử lý dữ liệu lớn.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất, Microchip còn chú trọng đến tính an toàn và bảo mật trong hệ thống nhúng. Các tính năng như sửa mã lỗi (ECC) trên bộ nhớ Flash và RAM, tự kiểm tra bộ nhớ (MBIST), giám sát tính toàn vẹn I/O, giám sát đồng hồ định thời và khởi động an toàn bất biến giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Theo ông Rod Drake, Phó chủ tịch bộ phận MCU của Microchip, dòng PIC32A là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục MCU 32-bit của công ty. "Các thiết bị ngoại vi tốc độ cao và khả năng tích hợp nhiều chức năng giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng linh kiện bên ngoài, từ đó đơn giản hóa thiết kế hệ thống mà vẫn đảm bảo hiệu suất vượt trội," ông nhấn mạnh.

Dòng MCU PIC32A được hỗ trợ bởi bộ công cụ lập trình MPLAB® XC32 Compiler và khung phát triển phần mềm nhúng MPLAB Harmony. Các nhà phát triển có thể sử dụng bảng mạch phát triển Curiosity dsPIC33A và PIC32AK1216GC41064 DIM để thử nghiệm và mở rộng tính năng với các giao diện mikroBUS™ và Xplained Pro.

Microchip cho biết, dòng MCU PIC32A có giá khởi điểm dưới 1 USD khi mua với số lượng lớn. Người dùng có thể đặt hàng thông qua các nhà phân phối được ủy quyền hoặc truy cập trang web chính thức của Microchip để biết thêm chi tiết.

Với sự kết hợp giữa hiệu suất cao, tính bảo mật và khả năng tích hợp mạnh mẽ, MCU PIC32A sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các hệ thống nhúng thông minh, mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ cao.