Giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng tới 8% năm trong ba năm tới

Nửa đầu năm 2024 đã ghi nhận những diễn biến khả quan của thị trường bất động sản khu công nghiệp. Giá đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 ở miền Bắc tăng nhẹ 0,3% so với quý trước và 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức trung bình 134 USD/m2/kỳ hạn còn lại. Tại miền Nam, giá đất công nghiệp giữ mức ổn định so với quý trước, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 173 USD/m2/kỳ hạn còn lại.

Diện tích hấp thụ trong sáu tháng đầu năm 2024 đạt hơn 220 ha ở miền Bắc, giúp tỷ lệ lấp đầy duy trì ở ngưỡng 83%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Các nhà sản xuất thuộc lĩnh vực điện tử tiếp tục dẫn dắt thị trường phía Bắc với các giao dịch lớn đến từ Victory Giant và Foxconn tại Bắc Ninh.

Tại miền Nam, tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 89% và diện tích hấp thụ đạt hơn 259 ha trong sáu tháng đầu năm 2024. Các nhà sản xuất có xu hướng mở rộng ra các thị trường như Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi quỹ đất công nghiệp còn dồi dào và giá thuê cạnh tranh hơn so với các thị trường cấp 1 khác.

Giá thuê nhà kho, nhà xưởng xây sẵn tăng nhẹ

Giá thuê của nhà kho, nhà xưởng xây sẵn dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 1-4%/năm, với phân khúc xưởng xây sẵn có tốc độ tăng giá cao hơn trong ba năm tới. Nửa đầu năm 2024, thị trường kho xưởng xây sẵn tại miền Bắc đã hoàn thành hơn 225.000 m2 diện tích, trong đó xưởng xây sẵn chiếm 95%. Diện tích hấp thụ xưởng xây sẵn vượt trội, cao gấp hơn 4 lần diện tích hấp thụ của nhà kho xây sẵn, đạt tỷ lệ lấp đầy 89%, trong khi các nhà kho tại miền Bắc duy trì ngưỡng lấp đầy 79%.

Tại miền Nam, thị trường nhà kho xây sẵn không có nguồn cung mới trong sáu tháng đầu năm 2024 nhưng đạt tỷ lệ lấp đầy 63% nhờ các giao dịch lớn tại TP Hồ Chí Minh và Long An. Ngược lại, thị trường nhà xưởng xây sẵn diễn biến sôi động với tổng diện tích hơn 371.000 m2 tại Bình Dương và Đồng Nai đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy giảm 5 điểm phần trăm so với quý trước, đạt 81%.

Chiến lược phát triển của các doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp Việt Nam đã có chiến lược phát triển riêng. Tổng công ty IDICO trong năm 2024 tập trung hoàn thiện pháp lý cho khu công nghiệp Tân Phước 1, rộng 470 ha, để triển khai trong năm 2024, tạo động lực phát triển cho giai đoạn từ 2025. Các dự án khu công nghiệp tại Hải Phòng, Ninh Bình và các địa phương khác cũng được IDICO khẩn trương thực hiện các bước thủ tục, hồ sơ pháp lý để tạo quỹ đất hơn 2.000 ha cho các năm tới.

Tổng công ty Viglacera xác định bất động sản sẽ tiếp tục là mảng chủ đạo trong năm 2024. Công ty sẽ khảo sát, đề xuất lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai các khu công nghiệp mới như khu công nghiệp Phù Ninh (400 ha), khu công nghiệp Bắc Sơn (200 ha) tại Phú Thọ, khu công nghiệp Đông Mai mở rộng (150 ha) tại Quảng Ninh và khu công nghiệp Tây Phổ Yên (868 ha).

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dự kiến diện tích cho thuê đất khu công nghiệp trong năm 2024 là 150 ha, với mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 60,2% và 78,2% so với năm 2023. Một số khu công nghiệp mới của công ty như khu công nghiệp Lộc Giang và các cụm công nghiệp ở Long An có thể được đưa vào kinh doanh vào cuối năm 2024.

Triển vọng tương lai

Với dự báo giá thuê đất công nghiệp tăng đều đặn trong ba năm tới, các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đang tích cực triển khai các dự án mới và mở rộng quỹ đất. Thị trường bất động sản khu công nghiệp Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Sự mở rộng của các khu công nghiệp đi kèm với việc chú trọng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc xây dựng các khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường và áp dụng các công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Việc tăng giá thuê đất công nghiệp và sự mở rộng của các khu công nghiệp mới sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.