Viettel Solutions hợp tác với Palo Alto Networks về an ninh mạng

Thỏa thuận hợp tác chiến lược được hai bên ký kết ngay ngày 26/2 - khai mạc MWC 2024. Theo thỏa thuận được ký, Viettel Solutions và Palo Alto Networks sẽ cùng triển khai công nghệ điện toán đám mây, tập trung vào lĩnh vực an ninh mạng. Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ của Palo Alto sẽ được cải tiến và đồng bộ để tích hợp thành một phần của hệ sinh thái Viettel Cloud.

Trụ sở Palo Alto Networkds tại California Mỹ. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg

Viettel Solutions cho biết, một số sản phẩm hợp tác nổi bật với Palo Alto bao gồm:

Nền tảng tự động hóa điều phối xử lý sự cố Cortex XSOAR, được xây dựng dựa trên nền tảng học máy giúp tăng hiệu quả hoạt động và mức độ trưởng thành của Trung tâm điều hành an ninh (SOC);

Cortex XSOAR, được xây dựng dựa trên nền tảng học máy giúp tăng hiệu quả hoạt động và mức độ trưởng thành của Trung tâm điều hành an ninh (SOC); Sản phẩm Cortex XDR giúp ngăn chặn, phát hiện và phản hồi ở quy mô doanh nghiệp chạy trên dữ liệu điểm cuối, mạng và đám mây tích hợp - cảnh báo nhiễu và tập trung vào các mối đe dọa thực sự;

giúp ngăn chặn, phát hiện và phản hồi ở quy mô doanh nghiệp chạy trên dữ liệu điểm cuối, mạng và đám mây tích hợp - cảnh báo nhiễu và tập trung vào các mối đe dọa thực sự; Prisma Cloud - một nền tảng bảo vệ toàn diện cho ứng dụng đám mây hàng đầu trong ngành, với phạm vi bảo mật và tuân thủ rộng nhất.

Trước đó, năm 2022, Viettel IDC (Thành viên của Tập đoàn Viettel) cũng đã ký kết thoả thuận hợp tác, trở thành đối tác MSSP (Managed Security Service Provider) tại Việt Nam của Palo Alto Networks.

Hai bên thống nhất cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và công nghệ an ninh mạng, nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn và đối phó với các nguy cơ mất an toàn, an minh mạng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng an ninh mạng toàn cầu.

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp, an ninh mạng vẫn đứng đầu danh sách các mối quan tâm của các CIO, đặc biệt trong lĩnh vực điện toán đám mây, sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning),... của Palo Alto và sức mạnh hạ tầng của Viettel với 13 data center, gần 10.000 tủ racks đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và cải tiến sản phẩm, xây dựng một môi trường mạng an toàn, ổn định, giảm các loại nguy cơ tấn công mạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ an ninh mạng của các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thêm vào đó, hệ sinh thái đám mây của Viettel sẽ được củng cố và mở rộng với các sản phẩm an ninh mạng ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, nâng cao khả năng ngăn chặn và phản ứng đối với các mối đe dọa mới. Trở thành đối tác chiến lược với Viettel, Palo Alto sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường, mở ra các cơ hội kinh doanh mới tại Việt Nam nói riêng và mở rộng thị phần trong khu vực nói chung.