KT Hàn Quốc bắt tay Viettel phát triển AI toàn cầu với thỏa thuận 1.300 tỷ won

KT Corporation vừa thông báo, KT sẽ đưa dịch vụ chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AX - AI Transformation) ra thị trường toàn cầu thông qua việc hợp tác với Viettel. Công ty viễn thông hàng đầu Hàn Quốc đã nhận ra tiềm năng rất lớn của thị trường Đông Nam Á và quyết định chọn Viettel làm cầu nối để thâm nhập thị trường khu vực này.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa KT Corporation và Viettel. Ảnh: KT

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Viettel (Hà Nội) vào ngày 26/5 với sự tham gia của Tổng giám đốc KT Kim Young-seop và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel Tào Đức Thắng. Trước buổi ký kết, lãnh đạo KT đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy để thảo luận về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác lên tới 1.300 tỷ won

Thỏa thuận hợp tác giữa KT và Viettel có giá trị khoảng 1.300 tỷ won (tương đương 1 tỷ USD), tập trung vào 6 lĩnh vực chính. Hai bên sẽ phối hợp trong tư vấn chuyển đổi trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh doanh trí tuệ nhân tạo, các giải pháp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

KT cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi trí tuệ nhân tạo có hệ thống để giúp Viettel đạt được mục tiêu chuyển đổi. Công ty Hàn Quốc sẽ phát triển chiến lược chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trung và dài hạn cùng lộ trình thực hiện với đối tác Việt Nam.

Về mặt công nghệ, KT ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo của mình để tạo ra mô hình trí tuệ nhân tạo quốc gia, tác nhân trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho Việt Nam và giải pháp chống lừa đảo qua điện thoại. Viettel sẽ dựa trên nền tảng này để cung cấp các dịch vụ đặc thù phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Hai bên sẽ mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây tại Việt Nam. KT và Viettel hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu chuyên dụng trí tuệ nhân tạo (AIDC - AI Data Center) và trang trại bộ xử lý đồ họa (GPU - Graphics Processing Unit).

Điểm nhấn trong hợp tác là việc thành lập Trung tâm phát triển toàn cầu (GDC - Global Development Center) tại Hà Nội. Trung tâm này sẽ tận dụng nguồn nhân lực chuyển đổi trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin chất lượng cao của Việt Nam, giúp KT lan tỏa kinh nghiệm công nghệ thông tin truyền thông trí tuệ nhân tạo (AICT - AI Information and Communication Technology) ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

KT cũng mở rộng nền tảng giáo dục trí tuệ nhân tạo AICE (AI Education Platform) ra toàn Việt Nam, góp phần đào tạo thế hệ chuyên gia trí tuệ nhân tạo tương lai. Động thái này cho thấy tầm nhìn dài hạn của KT trong việc phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Tham vọng mở rộng ra toàn khu vực

Viettel đang cung cấp dịch vụ với 138 triệu khách hàng trải rộng trên 11 quốc gia ở Đông Nam Á, châu Phi và Trung Nam Mỹ. Viettel ghi nhận doanh thu khoảng 7,34 tỷ USD năm 2024 và đang chuyển đổi từ nhà cung cấp viễn thông sang công ty công nghệ (TechCo - Technology Company).

Hai bên dự kiến phát triển năng lực kinh doanh chuyển đổi trí tuệ nhân tạo cùng nhau và thúc đẩy đầu tư liên doanh (JV - Joint Venture) nhằm thúc đẩy chuyển đổi trí tuệ nhân tạo toàn diện tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hợp tác này tạo cơ hội cho cả hai bên tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Ông Tào Đức Thắng cho biết: "Viettel và KT bắt đầu quan hệ đối tác chiến lược sau quá trình hợp tác chặt chẽ. Chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp hiện đại cho thị trường Việt Nam và các thị trường quốc tế mà Viettel có mặt dựa trên công nghệ tiên tiến của KT và hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương của Viettel."

Tổng giám đốc KT Kim Young-seop khẳng định: "Quan hệ đối tác này sẽ hỗ trợ Viettel chuyển đổi trí tuệ nhân tạo thành công thông qua tư vấn chuyển đổi và đào tạo chuyên gia trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy đổi mới toàn diện tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. KT sẽ đẩy nhanh tăng trưởng kinh doanh chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong nước và thị trường toàn cầu với vai trò đối tác đổi mới trí tuệ nhân tạo".