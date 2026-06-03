Giảm áp lực cho khu vực nội đô, mở rộng động lực tăng trưởng mới

Nhằm tập trung phân tích những chuyển động mới trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội, vai trò của khu vực phía Bắc trong mô hình phát triển đa cực của Thủ đô, đồng thời đánh giá dư địa phát triển, điều kiện thanh khoản và triển vọng tăng trưởng của thị trường bất động sản Bắc Hà Nội, đặc biệt là khu vực Mê Linh, vừa qua, tại Hà Nội, Viên Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bắc Hà Nội trong cấu trúc không gian phát triển mới của Thủ đô”.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian phát triển để giải quyết những áp lực ngày càng gia tăng tại khu vực trung tâm.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, quá trình đô thị hóa nhanh trong nhiều năm qua đã mang lại những thành tựu đáng kể cho Thủ đô, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức như quá tải hạ tầng, áp lực dân số, thiếu hụt không gian sống chất lượng và mặt bằng giá nhà ở ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở, mà còn cần hình thành những cực phát triển đô thị mới đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo lập môi trường sống thực chất cho người dân. “Thị trường bất động sản đang bước sang giai đoạn mới. Giá trị bất động sản không còn được quyết định bởi những kỳ vọng ngắn hạn hay các cơn sốt theo tin đồn quy hoạch mà phải được xây dựng trên nền tảng của pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, nhu cầu thực và năng lực phát triển thực”, TS. Nguyễn Văn Đính khẳng định.

TS. Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Hà Nội đang trải qua quá trình tái cấu trúc đô thị lớn nhất trong nhiều thập kỷ, chuyển từ mô hình phát triển đơn cực sang mô hình đa cực, đa trung tâm. Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, quá trình tái cấu trúc không gian đô thị không chỉ nhằm giảm tải áp lực cho khu vực nội đô mà còn hướng tới hình thành các cực phát triển mới có khả năng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, dân cư và thị trường bất động sản trong dài hạn.

TS. Nguyễn Đức Kiên đồng thời chỉ rõ, phía Bắc Hà Nội đang nổi lên như một cực tăng trưởng chiến lược nhờ lợi thế về vị trí cửa ngõ, khả năng kết nối vùng, quỹ đất lớn và sự hiện diện của các hành lang kinh tế, công nghiệp, logistics quan trọng. “Cùng với việc hình thành trung tâm hành chính mới và các tuyến hạ tầng trọng điểm, khu vực này đang dần chuyển từ vai trò “vùng mở rộng” thành động lực phát triển mới của Thủ đô” - TS. Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

TS.KTS. Trương Văn Quảng - Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, một trong những lợi thế nổi bật nhất của phía Bắc Hà Nội là hệ thống hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện. Khu vực này sở hữu sân bay quốc tế Nội Bài - cửa ngõ kết nối trực tiếp với nhiều trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế; mạng lưới giao thông đường bộ ngày càng phát triển với các tuyến vành đai, cao tốc và cầu vượt sông Hồng liên tục được đầu tư.

Đây là những yếu tố quan trọng gia tăng khả năng kết nối giữa phía Bắc với khu vực nội đô. Từ đó, kiến tạo những không gian sống hoàn chỉnh, hài hòa giữa tăng trưởng, bản sắc văn hóa và chất lượng sống.

Mở ra cơ hội cho khu vực phía Bắc

Các chuyên gia cho rằng, hạ tầng tăng tốc tạo nền tảng cho sự dịch chuyển không gian phát triển. Sự tăng tốc của hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc Hà Nội đang từng bước thay đổi khả năng kết nối của khu vực phía Bắc với trung tâm Thủ đô. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trang được triên khai: các cây cầu vượt sông Hồng, tuyến vành đai 4, vành đai 3,5, hệ thống metro... Khi các dự án này hoàn thành, tạo điều kiện để các đô thị phía Bắc phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và đa chức năng.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng VARS IRE phát biểu tại hội thảo.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng VARS IRE nhận định, khu vực phía Bắc Hà Nội đang hội tụ đồng thời nhiều động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch, hạ tầng, logistics, công nghiệp, xu hướng giãn dân và sự tham gia của các nhà phát triển bất động sản lớn. Không chỉ bà Phạm Thị Miền mà phần lớn các chuyên gia đều đưa ra góc nhìn tương tự.

Các chuyên gia cũng đánh giá cụ thể với khu vực Mê Linh, cho rằng thách thức lớn nhất không phải là thiếu tiềm năng mà là làm thế nào để chuyển hóa những lợi thế về vị trí, quỹ đất và quy hoạch thành động lực phát triển thực chất, có khả năng thu hút dân cư và doanh nghiệp.

Cá biệt, Phó Tổng giám đốc SGO Land Lê Đình Chung cho rằng, “khẩu vị” của nhà đầu tư đang thay đổi rõ nét. Theo ông Lê Đình Chung, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng hình thành cộng đồng cư dân, chất lượng vận hành, hệ sinh thái tiện ích và giá trị khai thác thực tế của bất động sản. Xu hướng này đang tạo lợi thế cho các khu vực có định hướng phát triển đô thị bài bản, hạ tầng đồng bộ và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Trong đó, sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn cùng các dự án quy mô lớn tại Mê Linh trong giai đoạn 2026-2028 được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng nguồn cung và tạo động lực thu hút dòng vốn đầu tư cũng như dân cư về khu vực.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm cũng nhận định dòng tiền trong thời gian tới sẽ ưu tiên những khu đô thị được phát triển đồng bộ về hạ tầng và tiện ích theo hướng xanh, tích hợp không gian trải nghiệm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực vận hành ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định đầu tư. Các dự án được quản lý bởi những đơn vị vận hành chuyên nghiệp, đặc biệt là các thương hiệu quốc tế, được đánh giá có lợi thế trong việc duy trì chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị tài sản và nâng cao sức hấp dẫn đối với cư dân.