Vinh danh doanh nghiệp và dự án tiêu biểu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ IICuộc sống số
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Tối ngày 2/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (Vnrea) đã tổ Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.
Lễ trao giải đã vinh danh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu ở 12 hạng mục, góp phần lan tỏa những giá trị mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và trách nhiệm xã hội trong ngành bất động sản.
|TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.
Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản (BĐS) Việt Nam lần thứ II thu hút các doanh nghiệp tham gia tranh tài ở 12 hạng mục: Top 10 doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp BĐS triển vọng nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp phát triển BĐS công nghiệp hàng đầu Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực BĐS Việt Nam; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam; Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam; Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam; Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh BĐS tốt nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hiệu quả cho ngành BĐS Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ trao giải, TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp và khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành BĐS trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.
|Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ trao giải.
Giải thưởng đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, dự án tiêu biểu; lan tỏa những giá trị phát triển mới của thị trường BĐS Việt Nam: Minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm xã hội.
Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, số lương đơn vị, doanh nghiệp tham gia giải lần này tăng gấp đôi so với lần tổ chức đầu tiên. Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng hồ sơ cũng được đánh giá cao, với sự góp mặt của cả các doanh nghiệp lớn cũng như nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của ngành BĐS.
“Các doanh nghiệp, dự án được vinh danh năm nay không chỉ nổi bật về quy mô đầu tư, thương hiệu hay hiệu quả kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc kiến tạo không gian sống, không gian sản xuất và dịch vụ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo động lực phát triển cho xã hội” - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam Nguyễn Văn Khôi cho biết.
|Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định, Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường BĐS Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II tôn vinh các doanh nghiệp, dự án thành công về đầu tư, kinh doanh BĐS; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thực hiện trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng đinh: “Đây là những chuẩn mực mới mà thị trường bất động sản Việt Nam cần hướng tới vào giai đoạn phát triển tiếp theo”.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng ghi nhận và đánh giá cao Hiệp hội BĐS Việt Nam, Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức Giải thưởng ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, khách quan và có chiều sâu hơn; từng bước xây dựng Giải thưởng trở thành một biểu tượng uy tín, có giá trị lan tỏa đối với ngành BĐS Việt Nam.
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Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam
1. SUN PROPERTY (Thành viên Tập đoàn Sun Group)
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
3. Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land)
4. Tập đoàn KN Holdings
5. Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú
6. Tập đoàn CEO (CEO GROUP)
7. Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX
8. Tập đoàn BRG - Công ty CP
9. Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND
10. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise
Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land)
2. Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes
3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
4. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest)
5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh
6. Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam
1. Tổng công ty Idico - CTCP
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ROX iPark Việt Nam
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land)
4. Tập đoàn TTC
5. Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
6. Tổng công ty Viglacera - CTCP
7. Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông
Top 10 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hiệu quả cho ngành bất động sản Việt Nam
1. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
2. Công ty Cổ phần Fecon
3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
4. Công ty Cổ phần BHS
5. Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt
6. Công ty Cổ phần DKRA Vega
7. Công ty Cổ phần Bất động sản G.Empire
8. Công ty TNHH Bất động sản Tập đoàn Nam Việt
9. Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản tốt nhất Việt Nam
1. Công ty Cổ phần Bất động sản BHS
2. Công ty Cổ phần DKRA Group
3. Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản Grand M
4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản SGO (SGO Land)
5. Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt
6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Bất động sản SSM Group
Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam
1. Vinhomes Global Gate Hạ Long - Công ty cổ phần Vinhomes
2. Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island - SUN PROPERTY (Thành viên Tập đoàn SUN GROUP)
3. Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc - Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải
4. Khu Đô thị cao cấp Newtown Đà Nẵng - Công ty TNHH Phát triển New Town
5. Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Mường Hoa - Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hoá Mường Hoa
6. Vinhomes Hải Vân Bay - Công ty Cổ phần Vinpearl
7. Lamia Garden - Hata Homes
8. Nha An Resort & Spa Hoi An - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
9. Queen Valley - Công ty Cổ phần Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng
Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam
1. Thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu CaraWorld Cam Ranh - Công ty TNHH KN Cam Ranh
2. Phu Quoc Marina - Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land)
3. Wyndham Garden Sonasea Van Don - Tập đoàn CEO (CEO GROUP)
4. Khu phức hợp Thể thao - Nghỉ dưỡng - Du lịch vui chơi giải trí Legend Valley Ninh Bình - Công ty Cổ phần Phát triển Golf Thiên Đường
5. The Residence Resort & Villas - Hata Homes
6. Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - Tập đoàn Everland
7. Flamingo Cat Ba - Công ty Cổ phần Flamingo Holding
Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam
1. Vinhomes Wonder City - Công ty Cổ phần Vinhomes
2. The Parkland - Imperia Ocean City - MIK Group (Đơn vị phát triển Dự án)
3. Thanh Phú Centre Point - Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land)
4. Khu đô thị Hồng Hạc - Hồng Hạc City - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Tập đoàn Nomura Real Estate Việt Nam
5. Khu đô thị Izumi City - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
6. Vinhomes Golden City - Công ty Cổ phần Vinhomes
7. Vlasta Premier - Phú Thuận - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú
8. An Khánh Ecomony - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị mới Hà Nội
9. Atera Central - Khu đô thị phức hợp thế hệ mới - Công ty TNHH Atera Holdings
10. Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng & Nhà ở Rivera Park Cần Thơ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam
1. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - Công ty Cổ phần Vinhomes
2. Charmora City by Sun Group - SUN PROPERTY (Thành viên Tập đoàn SUN GROUP)
3. Imperia Sky Park - MIK Group (Đơn vị phát triển Dự án)
4. Khu đô thị Eco Retreat - Nhà sáng lập Ecopark
5. Khu đô thị Mizuki Park - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
6. Sonesea Vân Đồn Harbor City - Tập đoàn CEO (CEO GROUP)
7. Dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
8. La Tiên Villa - Công ty Cổ phần Vega City
9. Capital Square - Công ty TNHHH Mega Assets
10. Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư & Du lịch Vạn Hương
Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam
1. Vinhomes Global Gate Cổ Loa - Công ty Cổ phần Vinhomes
2. Blanca City by Sun Group - SUN PROPERTY (Thành viên Tập đoàn SUN GROUP)
3. Khu đô thị Eco Central Park - Nhà sáng lập Ecopark
4. Đại đô thị tích hợp Waterpoint - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
5. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
6. Vega City - Công ty Cổ phần Vega City
7. T&T City Millennia - Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes
8. Vinhomes Royal Island Vũ Yên - Công ty Cổ phần Vinhomes
9. Khu đô thị Emerald Symphony - Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND
10. Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City) - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc (Van Phuc Group)
Top 10 doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam
1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ROX iPark Việt Nam - Tập đoàn ROX
3. Công ty TNHH Hoà Bình
4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi
5. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City)
6. Công Ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise
7. Công ty TNHH Công nghệ Bất động sản Open Broker
8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group)
Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội
1. Công ty Cổ phần Vinhomes
2. Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên
3. Công ty TNHH Hoà Bình
4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh
5. Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square
6. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô
7. Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
8. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land)
9. Công ty Cổ phần TNG Land
Giải đặc biệt - Doanh nghiệp Bất động sản dẫn đầu Việt Nam: Công ty Cổ phần Vinhomes