Tối ngày 2/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (Vnrea) đã tổ Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Lễ trao giải đã vinh danh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu ở 12 hạng mục, góp phần lan tỏa những giá trị mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và trách nhiệm xã hội trong ngành bất động sản.

TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản (BĐS) Việt Nam lần thứ II thu hút các doanh nghiệp tham gia tranh tài ở 12 hạng mục: Top 10 doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp BĐS triển vọng nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp phát triển BĐS công nghiệp hàng đầu Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực BĐS Việt Nam; Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam; Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam; Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam; Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh BĐS tốt nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hiệu quả cho ngành BĐS Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ trao giải, TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp và khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành BĐS trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ trao giải.

Giải thưởng đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, dự án tiêu biểu; lan tỏa những giá trị phát triển mới của thị trường BĐS Việt Nam: Minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm xã hội.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, số lương đơn vị, doanh nghiệp tham gia giải lần này tăng gấp đôi so với lần tổ chức đầu tiên. Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng hồ sơ cũng được đánh giá cao, với sự góp mặt của cả các doanh nghiệp lớn cũng như nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của ngành BĐS.

“Các doanh nghiệp, dự án được vinh danh năm nay không chỉ nổi bật về quy mô đầu tư, thương hiệu hay hiệu quả kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc kiến tạo không gian sống, không gian sản xuất và dịch vụ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo động lực phát triển cho xã hội” - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam Nguyễn Văn Khôi cho biết.

Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định, Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường BĐS Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ II tôn vinh các doanh nghiệp, dự án thành công về đầu tư, kinh doanh BĐS; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thực hiện trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng đinh: “Đây là những chuẩn mực mới mà thị trường bất động sản Việt Nam cần hướng tới vào giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng ghi nhận và đánh giá cao Hiệp hội BĐS Việt Nam, Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức Giải thưởng ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, khách quan và có chiều sâu hơn; từng bước xây dựng Giải thưởng trở thành một biểu tượng uy tín, có giá trị lan tỏa đối với ngành BĐS Việt Nam.