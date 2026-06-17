Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, lãnh đạo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng cùng toàn thể hội viên Chi hội, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Tạp chí.

Dấu ấn nhiệm kỳ trong dòng chảy chuyển đổi số báo chí

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Chi hội cho biết nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng; đồng thời cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông số đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí.

Bên cạnh đó, việc triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, quy hoạch hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam cũng tác động trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan báo chí, trong đó có Tạp chí Điện tử và Ứng dụng.

Trong bối cảnh đó, Chi hội Nhà báo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí khoa học và công nghệ; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Hội Nhà báo Việt Nam.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng nhiệm kỳ 2026-2028.

Các hội viên Chi hội đã tích cực tham gia công tác chuyên môn, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tuyên truyền những thành tựu nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và đời sống. Nhiều tuyến bài chuyên sâu về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Chi hội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm nghề nghiệp cho hội viên. Các hội viên nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Đại hội cũng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm báo chí trên nền tảng số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được tổ chức thường xuyên; việc phát huy vai trò của tổ chức hội trong một số hoạt động chuyên môn còn chưa đồng đều; khả năng ứng dụng các công nghệ truyền thông mới trong sản xuất nội dung báo chí cần tiếp tục được nâng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể người làm báo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Đổi mới hoạt động Chi hội, nâng cao chất lượng báo chí khoa học công nghệ

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2028 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Chi hội tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo Việt Nam và Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Báo chí và các quy định liên quan.

Phát biểu tại Đại hội, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mới, Chi hội vẫn phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trong cơ quan.

Chủ tịch Trần Đức Lai nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Vì vậy, các cơ quan báo chí chuyên ngành cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách, phổ biến tri thức khoa học công nghệ, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước bằng tri thức và công nghệ.

PGS.TS Trần Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng nhấn mạnh người làm báo cần chủ động thích ứng với các công nghệ truyền thông hiện đại

Đồng quan điểm trên, PGS.TS Trần Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng cho rằng, nhiệm kỳ 2026-2028 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ người làm báo. Bên cạnh việc bảo đảm tính chính xác, khách quan và nhân văn của thông tin, người làm báo cần chủ động thích ứng với các công nghệ truyền thông hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số.

Theo đó, Chi hội cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao; đồng thời tích cực tham gia xây dựng mô hình tòa soạn số, đổi mới quy trình sản xuất nội dung và nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng nhiệm kỳ 2026-2028. Thay mặt Ban Thư ký nhiệm kỳ mới, Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Anh cảm ơn sự tín nhiệm của các hội viên và khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thư ký phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn.

Thành công của Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028 mở ra giai đoạn phát triển mới cho Chi hội Nhà báo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, góp phần xây dựng Tạp chí trở thành cơ quan báo chí khoa học công nghệ có uy tín, sức ảnh hưởng và vị thế vững chắc trong kỷ nguyên số

Lan tỏa tri thức số, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí khoa học công nghệ

Một trong những nội dung được Đại hội đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của Tạp chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng mạnh mẽ. Chi hội sẽ tích cực tham mưu với Ban Biên tập đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung.

Bên cạnh việc phản ánh các vấn đề thời sự về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tạp chí sẽ tiếp tục mở rộng các chuyên đề chuyên sâu về kinh tế số, xã hội số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, công nghệ xanh và các lĩnh vực khoa học công nghệ mới nổi.

Chi hội cũng xác định nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, các giải báo chí và hoạt động nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đoàn kết và hiệu quả.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ, Tạp chí Điện tử và Ứng dụng cùng đội ngũ hội viên Chi hội Nhà báo cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong truyền thông chính sách, lan tỏa các giá trị đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn và góp phần hình thành xã hội số, kinh tế số tại Việt Nam.

Thành công của Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028 mở ra giai đoạn phát triển mới cho Chi hội Nhà báo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, góp phần xây dựng Tạp chí trở thành cơ quan báo chí khoa học công nghệ có uy tín, sức ảnh hưởng và vị thế vững chắc trong kỷ nguyên số, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.