Đảo ngọc Ngũ Xã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, đón chào 'Sắc đỏ Ba Đình'

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9 tại không gian tuyến phố đi bộ Trúc Bạch và một số điểm di tích, khu trải nghiệm lân cận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, chương trình chuỗi hoạt động du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình” là sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch có ý nghĩa quan trọng của Thủ đô, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình góp phần kết nối điểm đến, giới thiệu các sản phẩm, tour tuyến du lịch tại địa bàn phường Ba Đình, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam cũng như tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố.

Điểm nhấn khởi động cho dự án Sắc đỏ Ba Đình là 28 nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến phố dài 800m (phường Ba Đình, Hà Nội) tạo nên hình ảnh chưa từng có ở Thủ đô, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Xuyên suốt 4 ngày của chương trình (từ ngày 30/8 đến 2/9), nhân dân và du khách được trải nghiệm đa dạng các không gian, hoạt động đặc sắc, mới lạ như: Không gian triển lãm Văn hoá - lịch sử 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Ký ức ẩm thực Hà Nội xưa; chuỗi trình diễn nghệ thuật độc lập; tour du lịch “Chuyến tàu di sản”; tương tác tại Trạm tiếp sức nước uống ngày nóng cho người dân, Trạm check-in nhận cờ Việt Nam, Trạm “Lưu lại cảm xúc” về Độc lập, Tự do, Hạnh phúc; Trạm giới thiệu và trải nghiệm du lịch xanh, du lịch số Hà Nội…

Bà Phạm Thị Diễm - Chủ tịch UBND phường Ba Đình phát biểu tại Lễ khai mạc.

Bên cạnh những nét phong phú trong từng không gian văn hoá, Chương trình đặc biệt mang đến các hoạt động theo chủ đề “Con đường di sản” như: Thăm quan, dâng hương tại các di tích: Đền Quán Thánh, Đền Thuỷ Trung Tiên, Đình An Trí; Thăm quan trải nghiệm các gian hàng trưng bày sản phẩm trên tuyến phố Trúc Bạch và theo các chủ đề khác nhau trên 04 toa tàu điện 2 tầng thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6 “Toa Phở, Toa Bao cấp, Toa thóc lúa gạo, Toa trà, café”; Trải nghiệm ngày hội ẩm thực Hà Nội: Khu trải nghiệm Ký ức ẩm thực Hà Nội xưa; Không gian ẩm thực Ngũ Xã - Ba Đình; Không gian ẩm thực đường phố Việt Nam; Chuỗi trình diễn nghệ thuật độc lập: Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đương đại “Ca trù” tại Đình An Trí; Chương trình Biễu diễn tương tác nghệ thuật đường phố dự kiến tổ chức trong các buổi tối ngày 31/8, mùng 01 và mùng 2/9...

Ngoài ra, du khách còn được tương tác với các “Trạm độc lập” như: Trạm tiếp sức nước uống ngày nóng cho người dân; Trạm đổi cờ Việt Nam; Trạm “Lưu lại cảm xúc” với tấm bảng lớn là nơi du khách viết hoặc vẽ cảm nhận về Độc lập, Tự do, tình yêu Tổ quốc; Trạm giới thiệu và trải nghiệm du lịch xanh, du lịch số Hà Nội…

Các đại biểu tham dự chương trình bộ hành Sắc đỏ Ba Đình.

Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, thông qua chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc; tiếp tục quảng bá hình ảnh Hà Nội “văn hiến – văn minh – sáng tạo”; Ba Đình “mến khách – nghĩa tình – thân thiện”...

“Trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ, khi đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mới, du lịch Ba Đình cần có những hướng đi sáng tạo và bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Đình sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông số và chuyển đổi số trong du lịch; xây dựng các ứng dụng, nền tảng thông minh để du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, đặt dịch vụ, tham quan trực tuyến và chia sẻ trải nghiệm…”, bà Phạm Thị Diễm cho biết.