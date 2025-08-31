Chương trình có sự tham gia của TS. Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, với sự dẫn dắt của MC - TS. Kim Nguyên Bảo.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu lịch sử, cả nước đang hướng đến ngày đại lễ lớn của dân tộc – kỉ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hơn bao giờ hết, chúng ta lại càng ghi nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã có công lao to lớn mang lại nền hòa bình độc lập cho dân tộc Việt Nam. Tư tưởng vĩ đại của Người là di sản vô giá, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ mãi là bài học để mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ trẻ noi theo. Song song với việc xuất bản sách về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Kim Đồng cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu với bạn đọc. Qua tọa đàm “Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời”, Nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với độc giả, đặc biệt là các bạn đọc trẻ.”

(Từ phải sang) TS. Chu Đức Tính, TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, MC – TS. Kim Nguyên Bảo tại tọa đàm.

Trong chương trình tọa đàm “Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời”, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được ghi chép, kể lại qua tư liệu và sách báo.

TS. Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chia sẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng có rất nhiều cuốn sách hay về thời niên thiếu của Bác Hồ, nhiều câu chuyện hay về chí khí, sự ham học của Bác. Ông khẳng định: Việt học và việc viết gắn bó với cả cuộc đời Bác. Sự học của Bác là không bao giờ ngừng nghỉ. Bác Hồ từng khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, chính vì vậy, ngay sau ngày giành được độc lập, Bác đề nghị ngay phải chống nạn mù chữ, phát động phong trào “bình dân học vụ”, tinh thần ấy hiện nay cũng được Đảng và Nhà nước ta phát huy trong phong trào “bình dân học vụ số”.

Đại diện NXB Kim Đồng tặng hoa cảm ơn khách mời.

Trả lời câu hỏi của một em học sinh trường Marie Curie tham dự chương trình về việc lựa chọn học gì trong biển học mênh mông với rất nhiều kiến thức hiện nay, TS Chu Đức Tính đã chia sẻ câu chuyện: Ngay từ năm 1949, khi đến thăm trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Bác đã viết vào cuốn sổ lưu niệm: “Học để làm việc, làm người. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.” Đây chính là kim chỉ nam để chúng ta chọn học cái gì, nên học cái gì.

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về sự nghiệp làm báo chí cách mạng của Người, chia sẻ, trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, chúng ta càng cần khắc ghi và học theo tinh thần học tập suốt đời của Bác.

Bộ sách Bác Hồ của NXB Kim Đồng.

Được biết, trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Kim Đồng luôn chú trọng xuất bản các ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho bạn đọc thiếu nhi và độc giả mọi lứa tuổi. Tủ sách Bác Hồ của Nhà xuất bản Kim Đồng hằng năm luôn cập nhật những ấn phẩm mới, đa dạng về nội dung, hình thức như: Từ Làng Sen, Búp Sen Xanh, Cha và Con, Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc, Theo dấu chân Người, Kể chuyện Bác Hồ, Tấm chân dung Bác Hồ, Bác Hồ viết Di chúc và Di chúc của Bác Hồ, Thư kí Bác Hồ kể chuyện, Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập…