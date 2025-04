Hành trình nghệ thuật “Hoa và Rác” lần đầu tiên đến Hà Nội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp âm nhạc với vũ đạo và chuyện kể là lời cảnh tỉnh về nguy cơ ô nhiễm rác thải, là câu chuyện nhân văn của những con người hành động vì môi trường, hy vọng sẽ thu hút sự quan tâm của những người mong muốn kiến tạo một Việt Nam xanh.

Hoa và Rác (Rejoice and Refuse) - chương trình do nhóm Feelings Art House tài trợ, đồng giới thiệu với Quỹ nghệ thuật và văn học Trịnh Công Sơn cùng sự hợp tác truyền thông của Công ty Le Bros, sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 12 và 13/4/2025.

Hai đêm diễn dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 khán giả, là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đại sứ quán, trường đại học, cơ quan văn hóa giáo dục, môi trường và nghệ thuật, những người yêu nghệ thuật và quan tâm đến vấn đề môi trường.

Lấy chủ đề về tình hình môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, "Hoa và Rác" mang đến một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc: Mở đầu với Chương 1 - Tình quê hương đưa khán giả trở về với những giá trị thiên nhiên thuần khiết; Chương 2 - Rải và Nhặt phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa con người và môi trường, giữa sự thải bỏ và thu gom; Chương 3 - Hoa và Rác tái hiện nét đối lập giữa vẻ đẹp thiên nhiên và thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng; Chương 4 - Môi trường muôn sắc là những gợi mở về một thế giới đa dạng và tươi đẹp khi con người cùng chung tay bảo vệ.

Mỗi chương như một bức tranh sống động, được vẽ nên bằng những giai điệu còn mãi với thời gian của các nhạc sĩ gạo cội, từ những ca khúc ngập tràn tình yêu quê hương, trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên như: Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Tình Hoài Hương (Phạm Duy), Góp lá mùa xuân (Trịnh Công Sơn), Sắc màu (Trần Tiến) đến những khúc ca lãng mạn như Yêu dấu tan theo, Đêm thấy ta là thác đổ (Trịnh Công Sơn)... Những ca khúc này được làm mới qua các sáng tác thơ nhạc và hòa âm tinh tế, công phu của nhóm Feelings.

Chương trình còn có sự xuất hiện của những ca khúc quốc tế bất hủ như Summertime (George and Ira Gershwin), Earth Song (Michael Jackson), Think of me (Andrew Lloyd Webber)...

Trong đó, Summertime của nhà soạn nhạc George Gershwin nằm trong danh sách những ca khúc bất hủ của thế kỷ 20. Nổi bật trong vở opera Porgy and Bess (1935), bài hát như một khúc hát ru ngọt ngào và trong trẻo, vẽ nên một thế giới hạnh phúc trong tâm trí đứa trẻ ngây thơ, nơi cuộc sống đơn giản, mùa màng bội thu và không có hiểm nguy nào đe dọa. Những điều chưa đẹp trong xã hội dần được hé lộ khi đứa trẻ lớn lên cũng được gợi nhắc và trở thành chủ đề cho nhóm Feelings khai thác trong phần trình diễn của mình.

Hay Earth Song (1995) của Michael Jackson luôn là một trong các ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ về chủ đề môi trường trong suốt nhiều năm qua. Phần lớn ý kiến phê bình đều cho rằng, ca khúc giống như một bài thánh ca, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của con người trong việc thấu cảm với nỗi đau của thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường. Đây cũng là ca khúc được xem là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của Michael Jackson, sau hàng loạt sáng tác về ý thức xã hội, như: We are the world, Man in the mirror, Heal the world...Nhóm Feelings đã soạn lời Việt cho ca khúc với mong muốn đưa âm hưởng Việt Nam vào một bản nhạc quốc tế. Tiếp nối chủ đề này, Feelings sẽ trình bày tác phẩm tự sáng tác mang tên Don’t You See, khắc họa sâu sắc hơn những vấn nạn môi trường ngày càng trầm trọng.

Đêm nhạc quy tụ 120 nghệ sĩ đến từ Feelings Art House, là các ca sĩ, biên đạo múa, chuyên gia hòa âm, âm thanh và ánh sáng, cùng đội ngũ dàn dựng sân khấu. Nhóm nghệ sĩ sẽ thể hiện các ca khúc bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm Việt, Anh, Pháp, Ý, đồng thời mang đến các màn múa đương đại, tạo chiều sâu nghệ thuật cho mỗi tiết mục. Những nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn xuất sắc trong một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc và thăng hoa cho khán giả Hà Nội.

Không chỉ thông qua các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng và đầy ý nghĩa, thông điệp của chương trình còn được thể hiện khéo léo qua thiết kế sân khấu thân thiện với môi trường. Toàn bộ sân khấu và đạo cụ bao gồm tháp, cột, lồng, ghế, các phụ kiện chiếu sáng… được làm từ các vật liệu tái chế như vải, nhựa và giấy vụn, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức, kêu gọi hành động cụ thể đối với những vấn đề môi trường đô thị. Các đạo cụ độc đáo này được cung cấp bởi Vietstar - một công ty chuyên xử lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010, với công nghệ phân loại và tái chế tiên tiến.

“Chương trình sẽ tái hiện câu chuyện về môi trường một cách nhân văn, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Với sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, thơ văn, vũ đạo, chúng tôi hy vọng chương trình sẽ mang đến một thông điệp gần gũi và chạm đến trái tim người xem”, ông Nguyễn Anh Hùng, Nhạc trưởng của Feelings Art House bày tỏ.

2 đêm diễn “Hoa và Rác” tại Hà Nội sẽ diễn ra vào đêm 12 và 13/4/2025

Chia sẻ về ý nghĩa đêm nhạc, ông Ngô Việt - Chủ tịch Công ty Vietstar, người đứng sau ý tưởng tổ chức chương trình cho biết, đây là một sứ mệnh quan trọng nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. “Qua nghệ thuật, chúng tôi muốn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề ô nhiễm môi trường – một thách thức lớn của chúng ta hiện nay, và hy vọng rằng thông điệp này sẽ được lan tỏa và đón nhận rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới”, ông Việt nói.

Chương trình nghệ thuật “Hoa và Rác” đã được khởi động từ năm 2024 và tổ chức thành công tại các thành phố Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2025, vào ngày 08 và 09/03 mới đây, chương trình ghi dấu ấn với buổi biểu diễn tại Nhà hát TP.HCM.

Tiếp nối thành công đó, 2 đêm diễn “Hoa và Rác” tại Hà Nội vào đêm 12 và 13/4/2025 hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật độc đáo và đầy cảm hứng cho người dân Thủ đô. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng tại Hà Nội, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích các hành động cụ thể trong việc giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống vì tương lai bền vững.