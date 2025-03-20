Ra mắt sổ tay 'Hướng dẫn phát triển an toàn giao thông đường bộ'Tư vấn chỉ dẫn
Đây là tài liệu kỹ thuật được nhiều quốc gia tham khảo, sử dụng, Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia và Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (AIPF) giới thiệu tài liệu này vào ngày 19/3, tại Hà Nội,
Giới thiệu về cuốn sổ tay, TS Lê Thu Huyền (Đại học GTVT, đại diện nhóm biên dịch sổ tay) cho biết, sổ tay “Hướng dẫn phát triển ATGT đường bộ” mang đến tư duy quản lý ATGT hệ thống trong cả dài hạn và ngắn hạn, tập trung vào các phương pháp tiếp cận ngày càng toàn diện.
|Các đại biểu nghe giới thiệu sổ tay “Hướng dẫn phát triển an toàn giao thông đường bộ”. Ảnh: Tuấn Khải
Trong đó, tập trung vào 5 trụ cột chính: Quản lý Nhà nước (thể chế, chính sách), người tham gia giao thông, cơ sở hạ tầng, phương tiện, hệ thống cấp cứu y tế sau tai nạn.
Cách tiếp cận hệ thống an toàn được xây dựng dựa trên những phương pháp tốt nhất và thúc đẩy sự đổi mới, cũng như áp dụng công nghệ dựa trên nguyên tắc an toàn đã được thiết lập.
Sổ tay “Hướng dẫn phát triển hệ thống đường bộ an toàn” đưa ra những cách thức mà các nhà hoạch định chính sách và thực hiện chính sách an toàn đường bộ giải quyết những thách thức trước mắt. Sổ tay được phát hành lần đầu năm 2003 và có một số lần sửa đổi, cập nhật.
Theo TS Nguyễn Thanh Tú (Trường Đại học GTVT), hệ thống an toàn đường bộ đặt mục tiêu quan trọng nhất là giảm tử vong và thương tích nặng; 4 nhóm giải pháp cơ bản của hệ thống an toàn đường bộ là: Thiết kế hạ tầng an toàn, giảm tốc độ, thiết kế phương tiện an toàn và các giải pháp về con người.
Sổ tay “Hướng dẫn phát triển hệ thống đường bộ an toàn” yêu cầu cơ quan quản lý cần thay đổi cách tiếp cận từ tập trung vào lỗi cá nhân sang xây dựng một hệ thống giảm thiểu rủi ro và hậu quả tai nạn, sao cho ngay cả khi lái xe mắc lỗi vẫn được an toàn.
Thông qua tài liệu này, Uỷ ban ATGT quốc gia mong muốn có thêm cơ sở tham chiếu, từ đó tham mưu cho Chính phủ những cách làm tốt, hiệu quả hơn trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.