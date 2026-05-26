Phó Chủ tịch Google DeepMind sắp đến Việt Nam dự diễn đàn AI quốc tế

Sự kiện do New Turing Institute phối hợp cùng Pacific Gateway Partners tổ chức, tập trung vào chủ đề phát triển AI lấy con người làm trung tâm.

Ông Ed H. Chi sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động nghiên cứu nhiều năm tại Mỹ và từng làm việc tại nhiều trung tâm công nghệ hàng đầu như Xerox PARC, Google Research và Google Brain trước khi gia nhập Google DeepMind.

Theo giới thiệu từ Google Research, ông là người dẫn dắt nhiều nhóm nghiên cứu học máy quy mô lớn, tập trung vào các mô hình hội thoại, hệ thống gợi ý và công nghệ giúp máy tính hiểu hành vi người dùng. Các nhóm do ông phụ trách đã đóng góp hơn 420 cải tiến sản phẩm cho YouTube, Google News, Google Ads và Play Store từ năm 2013.

Tên tuổi của Ed H. Chi gắn liền với sự phát triển của công nghệ gợi ý nội dung, nền tảng cốt lõi giúp các hệ sinh thái số dự đoán nhu cầu người dùng, từ video, tin tức đến ứng dụng và quảng cáo. Đây được xem là một trong những công nghệ quan trọng quyết định khả năng giữ chân người dùng và tối ưu doanh thu của các nền tảng công nghệ hiện đại.

Giai đoạn 2015 - 2017, ông cùng cộng sự tiếp tục phát triển hệ thống gợi ý bằng công nghệ học sâu cho YouTube và Google Play, đánh dấu bước chuyển mạnh từ mô hình gợi ý dựa trên quy tắc sang AI có khả năng tự học từ hành vi người dùng.

Ông cũng tham gia dẫn dắt các nhóm nghiên cứu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn từ LaMDA đến Bard/Gemini, nền tảng đứng sau các trợ lý AI có khả năng trò chuyện, xử lý và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Năm 2022, Ed H. Chi được trao danh hiệu ACM Fellow bởi Association for Computing Machinery - tổ chức khoa học máy tính có ảnh hưởng hàng đầu thế giới - nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho ngành công nghệ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ông dự kiến tham gia giao lưu với cộng đồng kỹ sư công nghệ của FPT tại Hà Nội, đồng thời làm việc cùng Hội đồng giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, giải thưởng công nghệ trị giá 1 triệu USD dành cho các sản phẩm, giải pháp AI do người Việt làm chủ, hướng tới tạo tác động bền vững cho kinh tế - xã hội.

Việc một lãnh đạo cấp cao của Google DeepMind đến Việt Nam trong bối cảnh AI và bán dẫn đang trở thành lĩnh vực chiến lược được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước.