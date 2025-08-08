OPPO mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad

Cụ thể, mới đây tại Gothenburg, Thụy Điển, hai bên đã cùng đánh dấu chặng đường 4 năm hợp tác chuyên sâu trên dòng sản phẩm cao cấp OPPO Find Series. Và hiện tại, OPPO và Hasselblad sẽ cùng phát triển hệ thống hình ảnh thế hệ tiếp theo trên các thiết bị di động, với mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng và trải nghiệm nhiếp ảnh cho người dùng.

Bà Olivella Liu, Giám đốc Thương hiệu Toàn cầu của OPPO cùng ông Bronius Rudnickas, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu của Hasselblad

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Pete Lau, Giám đốc Sản phẩm tại OPPO, cho biết: “Mối quan hệ hợp tác với Hasselblad xuất phát từ niềm đam mê chung về những đổi mới cùng cam kết mang đến trải nghiệm hình ảnh vượt trội. Trong suốt bốn năm qua, chúng tôi đã thành công giới thiệu tới người dùng OPPO toàn cầu trải nghiệm camera mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp và huyền thoại của Hasselblad. Việc mở rộng hợp tác này sẽ tạo động lực để chúng tôi đẩy mạnh giới hạn của công nghệ hình ảnh di động và đưa nó tiến xa hơn nữa”.

Quan hệ hợp tác giữa OPPO và Hasselblad trong suốt 4 năm qua được thể hiện rõ qua mỗi thế hệ smartphone Find Series

Quan hệ hợp tác giữa OPPO và Hasselblad được định hình từ nền tảng kỹ thuật vững chắc và sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm R&D trong suốt 4 năm qua, qua mỗi thế hệ smartphone Find Series ra đời đều là kết quả của quá trình nghiên cứu và đồng phát triển giữa hai bên; với mục tiêu tạo nên hệ thống phần cứng cùng thuật toán xử lý hình ảnh để mang trọn vẹn trải nghiệm nhiếp ảnh huyền thoại của Hasselblad lên các thiết bị di động của OPPO.

Trong đó, một số đổi mới tiêu biểu đã được thiết lập trên dòng OPPO Find Series như Bộ lọc màu sắc tự nhiên Hasselblad được tinh chỉnh dành riêng cho thiết bị di động; Chế độ chân dung Hasselblad mô phỏng hiệu ứng bokeh theo phong cách ống kính cổ điển; chế độ bậc thầy mô phỏng màu sắc theo chuẩn dòng máy ảnh Hasselblad X2D; và chế độ ảnh XPAN tái hiện tỉ lệ khung hình 65:24 đặc trưng của Hasselblad cũng được giới thiệu đến người dùng.

OPPO và Hasselblad sẽ viết tiếp chặng đường hợp tác mới

Tiếp nối thành công đó, OPPO và Hasselblad sẽ viết tiếp chặng đường hợp tác mới bằng cách tích hợp thẩm mỹ cổ điển của Hasselblad với công nghệ hình ảnh di động dẫn đầu từ OPPO, hai bên kỳ vọng sẽ mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và dấu ấn thị giác riêng biệt, hỗ trợ người dùng toàn cầu dễ dàng tạo nên những tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng.

Hệ thống nhiếp ảnh thế hệ mới đang được OPPO và Hasselblad chung tay nghiên cứu và phát triển, dự kiến sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về chất lượng cũng như trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone trong tương lai.

Chúng ta sẽ cùng chờ đón một sự kiện diễn ra vào cuối năm nay.