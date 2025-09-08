Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Admin Tinh Tế nói gì về tính năng kiểm soát độ ẩm của Daikin?

Phước Hà

Phước Hà

10:00 | 08/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Với niềm đam mê công nghệ và mong muốn chia sẻ kiến thức đến cộng đồng có cùng sở thích, anh Mạnh Hiệp đã trực tiếp trải nghiệm và có những đánh giá tích cực đối với dòng điều hòa Daikin FTKF-Z (2025).
Cùng Daikin hướng tới ‘không khí hoàn hảo’ Daikin Vietnam triển khai dịch vụ 'dưới 10 giây' Daikin Vietnam ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới với khả năng kiểm soát độ ẩm độc đáo

Năm 2025, Daikin giới thiệu dòng sản phẩm mới - Daikin FTKF-Z (2025) với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Để đánh giá mức độ hiệu quả của những cải tiến này, anh Mạnh Hiệp (Cu Hiệp) và đội ngũ Tinh Tế đã tiến hành thực nghiệm trên các tính năng của sản phẩm.

Thử nghiệm tính năng Humi Comfort

Một trong những tính năng anh Mạnh Hiệp ấn tượng nhất chính là Humi Comfort - khả năng kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65%. Theo đánh giá của anh, khi nhắc đến không gian điều hòa, đa phần người dùng thường nghĩ đến vấn đề hanh khô thay vì một không gian thoải mái với độ ẩm được kiểm soát để đảm bảo sức khỏe của người dùng.

Daikin FTKF-Z 2025 gây ấn tượng với khả năng kiểm soát độ ẩm và tiết kiệm điện
Độ ẩm được duy trì ở mức 65% khiến đội ngũ Tinh Tế không khỏi bất ngờ.

Trong quá trình thực nghiệm, tính năng Humi Comfort đã duy trì độ ẩm ổn định ở mức khoảng 65% liên tục trong suốt hơn 2 tiếng, cho thấy điều hòa Daikin FTKF-Z (2025) không chỉ làm lạnh mà còn có khả năng hạn chế rõ rệt các tình trạng như khô rát họng, mũi và khô da, những vấn đề thường gặp khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Năm nay, Daikin cũng trang bị tính năng này cho các dòng phổ thông như Daikin FTKF-Z (2025) và Daikin FTKB-Z (2025) để tất cả người dùng cũng có thể tận hưởng những tiện ích và công nghệ tiên tiến nhất.

Thử nghiệm đo lượng điện tiêu thụ

Một tính năng đặc biệt khác của Daikin FTKF-Z (2025) được anh Mạnh Hiệp đánh giá cao là khả năng tiết kiệm điện vượt trội.

Trong thực nghiệm, điều hòa được bật liên tục trong 8 tiếng và chỉ tiêu thụ 0,7kWh, một mức tiêu thụ thấp đáng kể so với các dòng điều hòa hiện hành. Theo admin diễn đàn Tinh Tế, khi khởi động điều hòa, máy có thể tiêu thụ một lượng điện lớn lên đến 300W, nhưng khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, 26°C, công suất tiêu thụ điện nhanh chóng giảm xuống còn khoảng 70-80W. Đây cũng chính là khả năng điều chỉnh nhiệt độ của công nghệ Inverter của Daikin, cho phép duy trì nền nhiệt nhưng vẫn tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ.

Daikin FTKF-Z 2025 gây ấn tượng với khả năng kiểm soát độ ẩm và tiết kiệm điện
Mức tiêu thụ điện năng ấn tượng với 0,7kWh chỉ trong vòng 8 tiếng.

So với kết quả của Thực nghiệm Quatest 3, thực nghiệm cho thấy cho thấy mức tiêu thụ điện thấp hơn môi trường phòng lab chuyên biệt. Càng khẳng định Daikin FTKF-Z (2025) phù hợp với không gian sinh hoạt trong nhà.

Thử nghiệm khả năng tinh lọc không khí

Tính năng lọc không khí cũng là yếu tố mà đội ngũ Tinh Tế quan tâm khi trải nghiệm Daikin FTKF-Z (2025). Dòng điều hòa này được trang bị Phin lọc Enzyme Blue (có ở model ATKF25/35 và FTKF50/60/7) + PM2.5, kết hợp công nghệ độc quyền Streamer, có chức năng phóng điện plasma, giúp vô hiệu hóa đến 99% vi khuẩn, nấm mốc, chất dị ứng, đồng thời giảm bụi mịn PM2.5.

Với định hướng đặt sức khỏe người dùng lên hàng đầu, từ năm 2021, Daikin đã duy trì tiêu chuẩn lọc sạch không khí trên các thế hệ dòng điều hòa, để đảm bảo một bầu không khí lý tưởng cho mọi không gian sống.

Daikin FTKF-Z 2025 gây ấn tượng với khả năng kiểm soát độ ẩm và tiết kiệm điện
Khả năng lọc sạch bụi của Daikin FTKF-Z (2025) được chứng minh trong mỗi trường “ô nhiễm”.

Để kiếm chứng khả năng này, anh Mạnh Hiệp đã chủ động tạo điều kiện “ô nhiễm” bằng cách tận dụng những miếng ván ép còn lại sau quá trình sửa chữa studio. Sau 12 tiếng, máy đã giảm lượng bụi mịn, từ 50 µg/m3 còn 7 µg/m3.

“Sạch sẽ” là lời nhận xét ngắn gọn nhưng ấn tượng của anh dành cho tính năng tự động vệ sinh dàn lạnh. Sau khi tắt máy lạnh, điều hòa sẽ tiếp tục chạy quạt trong vòng 1 tiếng để làm khô dàn lạnh, đồng thời kích hoạt Streamer để làm khô nhà cửa, tránh tình trạng ẩm mốc. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp cho người có hệ hô hấp nhạy cảm hoặc đang tìm kiếm thiết bị điều hòa vừa làm mát, vừa chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thử nghiệm khả năng làm lạnh nhanh

Một trong những điểm nổi bật của Daikin là tinh thần cầu tiến - không ngừng hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng với nhu cầu người dùng. Năm 2025, dòng Daikin FTKF-Z (2025) được nâng cấp tính năng Powerful với khả năng làm lạnh nhanh gấp 2 lần so với các thế hệ trước.

Theo đánh giá của anh Mạnh Hiệp, Daikin là một thường hiệu luôn đặt tiện ích của người dùng lên hàng đầu. Thương hiệu thấu hiểu nhu cầu được thư giãn trong không gian sống mát mẻ sau ngày dài làm việc, vận động... Tính năng Powerful được tích hợp nhằm mang lại trải nghiệm làm lạnh nhanh và hiệu quả, giúp người dùng tận hưởng không khí mát lạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Daikin FTKF-Z 2025 gây ấn tượng với khả năng kiểm soát độ ẩm và tiết kiệm điện
Phòng hạ nhiệt rõ rệt chỉ trong vòng 2 phút.

Để thử nghiệm tính năng này, đội ngũ Tinh Tế để máy đo nhiệt độ ở khoảng cách 20cm so với cửa gió điều hòa. Kết quả cho thấy, chỉ trong vòng 2 phút, điều hòa Daikin đã giảm nhiệt độ từ 35°C xuống 25°C.

Sau thực nghiệm, anh Mạnh Hiệp đã có lời “chốt hạ” đầy tin tưởng dành cho dòng điều hòa Daikin FTKF-Z (2025), khẳng định dòng máy lạnh này là sự lựa chọn 3 trong 1, vừa có khả năng làm lạnh nhanh, vừa lọc sạch không khí, duy trì độ ẩm ở mức lý tưởng 65%, một thiết bị toàn diện, đáp ứng nhu cầu sống thoải mái của người dùng Việt.

Cùng Daikin hướng tới ‘không khí hoàn hảo’ Cùng Daikin hướng tới ‘không khí hoàn hảo’

Với nền tảng 100 năm trong lĩnh vực điều hòa không khí, mục tiêu của Daikin là mang đến cho người dùng “không khí hoàn ...
Daikin Vietnam triển khai dịch vụ Daikin Vietnam triển khai dịch vụ 'dưới 10 giây'

Đây là thời gian kể từ khi Daikin Vietnam nhận cuộc gọi của khách hàng, nhanh chóng tiếp nhận thông tin và đưa ra thời ...
Daikin Vietnam ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới với khả năng kiểm soát độ ẩm độc đáo Daikin Vietnam ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới với khả năng kiểm soát độ ẩm độc đáo

Theo đó, dòng điều hòa mới này sẽ đánh dấu bước tiến đột phá trong việc mang đến không khí lý tưởng dành riêng cho ...

Daikin Daikin FTKF-Z 2025 Admin Tinh tế Dánh giá Daikin FTKF-Z Điều hòa Daikin FTKF-Z

Bài liên quan

Daikin Vietnam ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới với khả năng kiểm soát độ ẩm độc đáo

Daikin Vietnam ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới với khả năng kiểm soát độ ẩm độc đáo

Daikin Vietnam triển khai dịch vụ

Daikin Vietnam triển khai dịch vụ 'dưới 10 giây'

Daikin kỷ niệm 100 năm thành lập

Daikin kỷ niệm 100 năm thành lập

Có thể bạn quan tâm

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Điện tử tiêu dùng
Trong khuôn khổ sự kiện IFA 2025 đang diễn ra tại Berlin (Đức) thương hiệu Dreame Technology đã giới thiệu loạt giải pháp thiết bị thông minh thế hệ mới, với robot hút bụi lau nhà có khả năng leo cầu thang đầu tiên trên thế giới, máy sấy tóc phun dưỡng chất Miracle Pro… và loạt sản phẩm công nghệ mới lần đầu tiên được công bố.
IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn 'AI Home: Future Living, Now'

Điện tử tiêu dùng
Tại Triển lãm Innovation For All (IFA) 2025, Samsung Electronics đã giới thiệu tầm nhìn “AI Home: Future Living, Now”. Từ chăm sóc sức khỏe đến tiết kiệm năng lượng, Bespoke AI, Vision AI và Galaxy AI đang thay đổi cách chúng ta sống và kết nối.
Dyson ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới

Dyson ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới

Điện tử tiêu dùng
Trong tổng số 11 sản phẩm mới được ra mắt lần này, có một số đã chính thức được mở bán, một số khác sẽ sớm có mặt trên toàn cầu trong thời gian tới. Dyson cũng tiết lộ 3 sản phẩm mới trong lần ra mắt này sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam.
IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI

IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI

Điện tử tiêu dùng
Theo Công ty Điện tử Samsung, trợ lý Vision AI sẽ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển màn hình tích hợp AI trên các dòng TV và màn hình Samsung. Với trợ lý giọng nói Bixby được nâng cấp thông minh hơn, trợ lý Vision AI mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và liền mạch, tích hợp những tính năng AI tiên tiến nhất của Samsung vào một nền tảng trực quan duy nhất, giúp người dùng dễ dàng khám phá nội dung và nhận câu trả lời theo ngữ cảnh cho mọi câu hỏi.
JENNIFEROOM - Làn gió mới cho không gian sống hiện đại tại Việt Nam

JENNIFEROOM - Làn gió mới cho không gian sống hiện đại tại Việt Nam

Gia dụng
Giữa nhịp sống hiện đại bận rộn, giới trẻ ngày càng có xu hướng tìm kiếm một không gian sống yên bình - nơi phản ánh phong cách sống tối giản, tinh tế và đậm dấu ấn cá nhân.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

35°C

Cảm giác: 42°C
mây rải rác
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Đà Nẵng

33°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thừa Thiên Huế

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Hà Giang

37°C

Cảm giác: 41°C
mây thưa
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Hải Phòng

34°C

Cảm giác: 41°C
mây rải rác
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
34°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
33°C
Nghệ An

34°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16792 17061 17635
AUD 16791 17061 17634
CAD 18555 18832 19443
CAD 18555 18832 19443
CHF 32457 32840 33484
CHF 32456 32839 33483
CNY 0 3470 3830
CNY 0 3470 3830
EUR 30295 30570 31594
EUR 30297 30571 31595
GBP 34832 35225 36155
GBP 34833 35226 36157
HKD 0 3257 3459
HKD 0 3257 3459
JPY 171 175 181
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
KRW 0 17 19
NZD 0 15265 15851
NZD 0 15266 15852
SGD 20001 20284 20804
SGD 20002 20285 20805
THB 739 803 856
THB 739 803 856
USD (1,2) 26140 0 0
USD (1,2) 26140 0 0
USD (5,10,20) 26182 0 0
USD (5,10,20) 26182 0 0
USD (50,100) 26210 26245 26497
USD (50,100) 26210 26245 26497
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,215 26,215 26,497
USD(1-2-5) 25,167 - -
USD(10-20) 25,167 - -
EUR 30,527 30,551 31,686
JPY 175.29 175.61 182.44
GBP 35,255 35,350 36,130
AUD 17,062 17,124 17,553
CAD 18,794 18,854 19,338
CHF 32,739 32,841 33,559
SGD 20,191 20,254 20,866
CNY - 3,657 3,744
HKD 3,331 3,341 3,432
KRW 17.59 18.34 19.74
THB 786.05 795.76 848.72
NZD 15,259 15,401 15,801
SEK - 2,769 2,856
DKK - 4,078 4,205
NOK - 2,592 2,674
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,856.9 - 6,587.75
TWD 783.16 - 944.47
SAR - 6,928.21 7,269.49
KWD - 84,370 89,424
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,205 26,207 26,497
EUR 30,294 30,416 31,525
GBP 34,967 35,107 36,074
HKD 3,317 3,330 3,434
CHF 32,450 32,580 33,485
JPY 173.89 174.59 181.81
AUD 16,955 17,023 17,554
SGD 20,172 20,253 20,786
THB 800 803 838
CAD 18,728 18,803 19,309
NZD 15,288 15,782
KRW 18.22 19.97
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26497
AUD 16976 17076 17639
CAD 18726 18826 19382
CHF 32652 32682 33569
CNY 0 3664.6 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30558 30658 31436
GBP 35129 35179 36284
HKD 0 3385 0
JPY 174.63 175.63 182.14
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15366 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20159 20289 21017
THB 0 767.7 0
TWD 0 860 0
XAU 13200000 13200000 13540000
XBJ 12000000 12000000 13540000
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,497
USD20 26,200 26,250 26,497
USD1 26,200 26,250 26,497
AUD 16,958 17,058 18,189
EUR 30,587 30,587 31,937
CAD 18,652 18,752 20,084
SGD 20,218 20,368 20,851
JPY 174.81 176.31 181.1
GBP 35,189 35,339 36,146
XAU 13,288,000 0 13,442,000
CNY 0 3,547 0
THB 0 803 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
AVPL/SJC HCM 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
AVPL/SJC ĐN 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
Nguyên liệu 9999 - HN 12,050 12,150
Nguyên liệu 999 - HN 12,040 12,140
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 127,700 130,700
Hà Nội - PNJ 127,700 130,700
Đà Nẵng - PNJ 127,700 130,700
Miền Tây - PNJ 127,700 130,700
Tây Nguyên - PNJ 127,700 130,700
Đông Nam Bộ - PNJ 127,700 130,700
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 13,000
Trang sức 99.9 12,490 12,990
NL 99.99 11,830 ▼60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,830 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,760 13,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,760 13,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,760 13,060
Miếng SJC Thái Bình 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Miếng SJC Hà Nội 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Cập nhật: 08/09/2025 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,331 ▼8K 13,512 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,331 ▼8K 13,513 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,277 1,302
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,277 1,303
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,262 1,287
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,426 127,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,185 96,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,175 87,675
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,165 78,665
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 6,769 7,519
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,323 53,823
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Cập nhật: 08/09/2025 12:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Trung tâm nghệ thuật Hiendance gieo mầm tài năng trẻ tại Nghệ An

Trung tâm nghệ thuật Hiendance gieo mầm tài năng trẻ tại Nghệ An

Bàn về

Bàn về 'lá chắn pháp lý' cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai 'Bình dân học vụ số', ứng dụng AI trong quản trị địa phương

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9