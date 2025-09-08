Admin Tinh Tế nói gì về tính năng kiểm soát độ ẩm của Daikin?

Năm 2025, Daikin giới thiệu dòng sản phẩm mới - Daikin FTKF-Z (2025) với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Để đánh giá mức độ hiệu quả của những cải tiến này, anh Mạnh Hiệp (Cu Hiệp) và đội ngũ Tinh Tế đã tiến hành thực nghiệm trên các tính năng của sản phẩm.

Thử nghiệm tính năng Humi Comfort

Một trong những tính năng anh Mạnh Hiệp ấn tượng nhất chính là Humi Comfort - khả năng kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65%. Theo đánh giá của anh, khi nhắc đến không gian điều hòa, đa phần người dùng thường nghĩ đến vấn đề hanh khô thay vì một không gian thoải mái với độ ẩm được kiểm soát để đảm bảo sức khỏe của người dùng.

Độ ẩm được duy trì ở mức 65% khiến đội ngũ Tinh Tế không khỏi bất ngờ.

Trong quá trình thực nghiệm, tính năng Humi Comfort đã duy trì độ ẩm ổn định ở mức khoảng 65% liên tục trong suốt hơn 2 tiếng, cho thấy điều hòa Daikin FTKF-Z (2025) không chỉ làm lạnh mà còn có khả năng hạn chế rõ rệt các tình trạng như khô rát họng, mũi và khô da, những vấn đề thường gặp khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Năm nay, Daikin cũng trang bị tính năng này cho các dòng phổ thông như Daikin FTKF-Z (2025) và Daikin FTKB-Z (2025) để tất cả người dùng cũng có thể tận hưởng những tiện ích và công nghệ tiên tiến nhất.

Thử nghiệm đo lượng điện tiêu thụ

Một tính năng đặc biệt khác của Daikin FTKF-Z (2025) được anh Mạnh Hiệp đánh giá cao là khả năng tiết kiệm điện vượt trội.

Trong thực nghiệm, điều hòa được bật liên tục trong 8 tiếng và chỉ tiêu thụ 0,7kWh, một mức tiêu thụ thấp đáng kể so với các dòng điều hòa hiện hành. Theo admin diễn đàn Tinh Tế, khi khởi động điều hòa, máy có thể tiêu thụ một lượng điện lớn lên đến 300W, nhưng khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, 26°C, công suất tiêu thụ điện nhanh chóng giảm xuống còn khoảng 70-80W. Đây cũng chính là khả năng điều chỉnh nhiệt độ của công nghệ Inverter của Daikin, cho phép duy trì nền nhiệt nhưng vẫn tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ.

Mức tiêu thụ điện năng ấn tượng với 0,7kWh chỉ trong vòng 8 tiếng.

So với kết quả của Thực nghiệm Quatest 3, thực nghiệm cho thấy cho thấy mức tiêu thụ điện thấp hơn môi trường phòng lab chuyên biệt. Càng khẳng định Daikin FTKF-Z (2025) phù hợp với không gian sinh hoạt trong nhà.

Thử nghiệm khả năng tinh lọc không khí

Tính năng lọc không khí cũng là yếu tố mà đội ngũ Tinh Tế quan tâm khi trải nghiệm Daikin FTKF-Z (2025). Dòng điều hòa này được trang bị Phin lọc Enzyme Blue (có ở model ATKF25/35 và FTKF50/60/7) + PM2.5, kết hợp công nghệ độc quyền Streamer, có chức năng phóng điện plasma, giúp vô hiệu hóa đến 99% vi khuẩn, nấm mốc, chất dị ứng, đồng thời giảm bụi mịn PM2.5.

Với định hướng đặt sức khỏe người dùng lên hàng đầu, từ năm 2021, Daikin đã duy trì tiêu chuẩn lọc sạch không khí trên các thế hệ dòng điều hòa, để đảm bảo một bầu không khí lý tưởng cho mọi không gian sống.

Khả năng lọc sạch bụi của Daikin FTKF-Z (2025) được chứng minh trong mỗi trường “ô nhiễm”.

Để kiếm chứng khả năng này, anh Mạnh Hiệp đã chủ động tạo điều kiện “ô nhiễm” bằng cách tận dụng những miếng ván ép còn lại sau quá trình sửa chữa studio. Sau 12 tiếng, máy đã giảm lượng bụi mịn, từ 50 µg/m3 còn 7 µg/m3.

“Sạch sẽ” là lời nhận xét ngắn gọn nhưng ấn tượng của anh dành cho tính năng tự động vệ sinh dàn lạnh. Sau khi tắt máy lạnh, điều hòa sẽ tiếp tục chạy quạt trong vòng 1 tiếng để làm khô dàn lạnh, đồng thời kích hoạt Streamer để làm khô nhà cửa, tránh tình trạng ẩm mốc. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp cho người có hệ hô hấp nhạy cảm hoặc đang tìm kiếm thiết bị điều hòa vừa làm mát, vừa chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thử nghiệm khả năng làm lạnh nhanh

Một trong những điểm nổi bật của Daikin là tinh thần cầu tiến - không ngừng hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng với nhu cầu người dùng. Năm 2025, dòng Daikin FTKF-Z (2025) được nâng cấp tính năng Powerful với khả năng làm lạnh nhanh gấp 2 lần so với các thế hệ trước.

Theo đánh giá của anh Mạnh Hiệp, Daikin là một thường hiệu luôn đặt tiện ích của người dùng lên hàng đầu. Thương hiệu thấu hiểu nhu cầu được thư giãn trong không gian sống mát mẻ sau ngày dài làm việc, vận động... Tính năng Powerful được tích hợp nhằm mang lại trải nghiệm làm lạnh nhanh và hiệu quả, giúp người dùng tận hưởng không khí mát lạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Phòng hạ nhiệt rõ rệt chỉ trong vòng 2 phút.

Để thử nghiệm tính năng này, đội ngũ Tinh Tế để máy đo nhiệt độ ở khoảng cách 20cm so với cửa gió điều hòa. Kết quả cho thấy, chỉ trong vòng 2 phút, điều hòa Daikin đã giảm nhiệt độ từ 35°C xuống 25°C.

Sau thực nghiệm, anh Mạnh Hiệp đã có lời “chốt hạ” đầy tin tưởng dành cho dòng điều hòa Daikin FTKF-Z (2025), khẳng định dòng máy lạnh này là sự lựa chọn 3 trong 1, vừa có khả năng làm lạnh nhanh, vừa lọc sạch không khí, duy trì độ ẩm ở mức lý tưởng 65%, một thiết bị toàn diện, đáp ứng nhu cầu sống thoải mái của người dùng Việt.