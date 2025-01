Daikin kỷ niệm 100 năm thành lập

Bên cạnh đó, Daikin cũng không ngừng cam kết đóng góp vào việc tạo ra một môi trường sống bền vững và lành mạnh cho tất cả mọi người. Hành trình vươn mình từ một công ty điều hòa không khí nội địa Nhật Bản thành một thương hiệu hàng đầu thế giới đã minh chứng cho sự cống hiến đó của Daikin.

Một thế kỷ đổi mới và sáng tạo: Năm 2024, Daikin chính thức kỷ niệm hành trình 100 năm thành lập, kể từ những bước đi đầu tiên vào năm 1924 tại Osaka, Nhật Bản. Từ khi ra mắt sản phẩm điều hòa không khí Packaged đầu tiên vào năm 1951, Daikin luôn tiên phong với những phát minh mang tính đột phá trong công nghệ như hệ thống điều hòa VRV và môi chất làm lạnh R-32 thân thiện với môi trường. Với quá trình phát triển và nghiên cứu tại Nhật Bản - một quốc gia với đa dạng điều kiện khí hậu và bốn mùa rõ rệt, các công nghệ của Daikin đã mang lại môi trường sống thoải mái và phù hợp cho nhiều khu vực và điều kiện khí hậu khác nhau. Điều này góp phần vào sự phát triển về văn hoá và đời sống con người trên toàn thế giới.

Hiện, Daikin có mặt tại trên 170 quốc gia với quy mô hoạt động gồm hơn 100 nhà máy và 347 chi nhánh, Daikin là một trong những nhà sản xuất điều hòa không khí tích hợp lớn nhất thế giới. Không chỉ cung cấp các giải pháp không khí toàn diện, Daikin tự hào là tập đoàn trực tiếp sản xuất các sản phẩm từ môi chất lạnh, máy nén đến điều hòa không khí chất lượng cao, phục vụ đa dạng các nhu cầu từ dân dụng đến thương mại và công nghiệp. Mục tiêu của Daikin không chỉ là tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến không khí hay môi trường, mà còn là duy trì vị thế và niềm tin vào một thương hiệu luôn hướng tới sức khỏe cũng như sự thoải mái của con người, đồng thời góp phần giải quyết những thách thức trong cộng đồng cũng như xã hội.

Tại Việt Nam, Daikin đã gặt hái thành công đáng kể trong việc đổi mới và duy trì chất lượng, đạt được sự tin tưởng từ khách hàng khi liên tụt có mặt trong chương trình Tech Awards từ năm 2019, 2020, 2021 và 2023 ở hạng mục "Thương hiệu điều hòa không khí xuất sắc" thông qua bình chọn của người tiêu dùng và các chuyên gia công nghệ. Năm 2023 cũng ghi dấu thành tích 4 năm liên tiếp Daikin được xướng tên “Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất” khi có tới 17 sản phẩm đạt chứng nhận từ Bộ Công Thương.

Những thành tựu này là minh chứng rõ nét cho cam kết của Daikin trong việc cung cấp các sản phẩm và chất lượng dịch vụ hàng đầu.

Sứ mệnh của Daikin: Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống Xuyên suốt 100 năm lịch sử, Daikin luôn nỗ lực kiến tạo các giá trị bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cải thiện chất lượng không khí và điều kiện sống toàn cầu, hướng tới sự thoải mái tối đa cho người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm do Daikin phát triển và sản xuất không chỉ đáp ứng các tiêu chí về làm lạnh, sưởi ấm, tinh lọc không khí, điều tiết độ ẩm mà còn tối ưu điện năng tiêu thụ, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

Nhờ hệ thống điều hòa không khí trung tâm của Daikin, Tengah Town - đô thị thông minh đi đầu về bền vững của Singapore đã tiết kiệm được tới 30% điện năng tiêu thụ. Hay như Costanera Center tại Chile - tòa nhà cao nhất Nam Mỹ đã trang bị hệ thống điều hòa không khí Daikin, để không những mang lại sự thoải mái tối đa mà còn gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng của công trình. Trong khi đó tại Ấn Độ - nơi vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng đáng lo ngại, Daikin đã phát triển các sản phẩm điều hòa với bộ lọc kép nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà, góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp và nâng cao năng suất làm việc của nhân viên.

Tiếp nối những nỗ lực không ngừng, Daikin đã thành công khi giảm 43% lượng khí thải carbon kể từ năm 2015 từ đó khẳng định sự cam kết mạnh mẽ về một tương lai xanh và thân thiện với môi trường. Không những đặt mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống ở nhiều quốc gia trên thế giới, Daikin còn thể hiện trách nhiệm đó tại thị trường Việt Nam.

Nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ vượt trội và đổi mới cho khách hàng, Daikin đã xây dựng một mạng lưới 17 trung tâm và trạm dịch vụ sau bán hàng phủ khắp Việt Nam. Trong đó, trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ khách hàng tại Tp HCM được trang bị hệ thống công nghệ tiên tiến cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, là minh chứng cho sựtận tâm của Daikin trong việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hàng đầu một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Cùng với đó, Daikin Vietnam cũng thể hiện trách nhiệm xã hội khi đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam từ năm 2018 với vốn đầu tư hiện lên đến hơn 123 triệu đô và vẫn không ngừng mở rộng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đóng góp ngân sách cho nhà nước và giúp phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, nhà máy Daikin Vietnam còn sản xuất các sản phẩm điều hòa không khí chất lượng cao, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn toàn cầu của Daikin.

Với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”, Daikin luôn cam kết thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thông qua việc không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Không những thế, mối quan hệ của Daikin Vietnam với các đối tác hay nhân viên cũng phản ánh tầm nhìn toàn cầu của tập đoàn về sự hợp tác tăng trưởng bền vững.

Daikin Vietnam cũng luôn đầu tư vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như chú trọng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy các mục tiêu chung về môi trường cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp điều hòa không khí Việt Nam. Minh chứng cho tầm nhìn đó, Daikin đã được vinh danh trong nhiều giải thưởng uy tín về nhân sự như “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020” thuộc bảng xếp hạng “Best Companies to Work for in Asia 2020”, “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” nhiều năm do Anphabe trao giải và “Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2023” do Báo Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Cổ Phần Nghiên cứu Kinh Doanh Việt Nam trao giải.

Tầm nhìn tương lai của Daikin: Tiếp nối một thế kỷ “tiên phong hoàn hảo không khí”, Daikin kiên định với mục tiêu mang đến “bầu không khí hoàn hảo" cho người dùng, kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Trên hành trình chinh phục kỷ nguyên không khí mới với kế hoạch “Fusion25” đầy tham vọng, Daikin đang tập trung giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, mang đến bầu không khí sạch, an toàn cho mọi người cũng như giảm 50% lượng khí thải carbon vào năm 2030 và hướng tới trung hoà carbon vào năm 2050.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Takashi Mori, Tổng Giám đốc Daikin Vietnam, cho biết: "Là một trong những nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí lớn nhất thế giới với sứ mệnh đem đến không khí hoàn hảo cho mọi không gian, nhiệm vụ của chúng tôi là biến những thay đổi thành cơ hội, nỗ lực phát triển kinh doanh đồng thời cung cấp giải pháp cho các vấn đề môi trường."