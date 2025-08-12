Sự kiện diễn ra ngày 15/8 tại Tòa nhà trưng bày Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, số 5 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập tự do giới thiệu tới công chúng các tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh hoạ quý giá về quá trình đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ dưới ách thực dân, cũng như hành trình xây dựng đất nước trong 80 năm độc lập. Đặc biệt, nhiều tài liệu trong số đó sẽ lần đầu tiên được công bố rộng rãi.

Triển lãm gồm 3 phần, Phần 1: Đêm đen; Phần 2: Việt Nam - một dân tộc kiên cường; Phần 3: 80 năm vang mãi khúc ca khải hoàn.

Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra lễ ra mắt sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay.

Cuốn sách viết về không gian của Phủ Toàn quyền năm xưa và Phủ Chủ tịch hiện nay từ nhiều nguồn tư liệu. Sách không chỉ mô tả lịch sử hình thành một công trình kiến trúc mà quan trọng hơn là những gì đã diễn ra trong hơn một thế kỷ tồn tại giữa trung tâm một thủ đô của xứ Đông Dương thuộc Pháp, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách được viết thành những mục chuyện nhỏ kèm theo các hình ảnh lưu trữ chắc chắn sẽ mang lại cho bạn đọc không chỉ những hiểu biết về một không gian kiến trúc mà còn là một không gian lịch sử từ danh giá đến thiêng liêng, cô đọng cả một chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nền tự chủ quốc gia.