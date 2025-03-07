Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản dài hạn đã vượt ngưỡng kể từ năm 2008

Lợi suất trái phiếu Nhật Bản đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính trong khi thị trường châu Á chìm trong sắc đỏ. Ảnh minh họa: Reuters.

Biến động trước thềm công bố dữ liệu thương mại Trung Quốc

Những diễn biến tiêu cực này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Cơ quan Hải quan Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại kết hợp cho tháng 1 và tháng 2. Theo thông lệ, Bắc Kinh gộp chung số liệu của tháng 1 và tháng 2 nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những diễn biến tiêu cực đã xuất hiện ngay trước thời điểm công bố, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự đoán xuất khẩu Trung Quốc có thể chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, chậm hơn đáng kể so với các tháng trước đó. Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu được dự báo duy trì ở mức 1%, cho thấy nhu cầu nội địa vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Làn sóng bán tháo trên thị trường châu Á phản ánh sự tiêu cực từ Phố Wall, khi những nhượng bộ về thuế quan từ Tổng thống Donald Trump không đủ trấn an nhà đầu tư. Các chính sách thương mại của chính quyền Trump đang đặt ra nguy cơ suy yếu đối với nền kinh tế Mỹ.

Những dấu hiệu đáng lo ngại bao gồm:

Báo cáo Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và số liệu sản xuất từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cảnh báo về chi phí đầu vào gia tăng do tác động của thuế quan.

Dữ liệu từ Challenger, Gray & Christmas cho thấy số lượng thông báo sa thải đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm 2020.

Các chuyên gia nhận định tình trạng này một phần do những nỗ lực cắt giảm lực lượng lao động liên bang từ chính quyền Trump và các công ty lớn như Tesla của Elon Musk.

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Thị trường chứng khoán châu Á chịu áp lực lớn, với Nhật Bản dẫn đầu đà giảm: Nikkei 225 giảm 1,8%, trong khi Topix giảm 1,2%. Cổ phiếu bất động sản chịu sức ép mạnh nhất. Nintendo giảm sâu 6%, trở thành mã cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất và Sony mất 5,18% giá trị.

Các thị trường khác trong khu vực cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực. Theo đó, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,4%, trong khi Kosdaq thị trường vốn hóa nhỏ tăng nhẹ 0,2%, trở thành điểm sáng hiếm hoi. S&P/ASX 200 của Úc mất 1,4% và hợp đồng tương lai Hang Seng của Hồng Kông chỉ ra mức mở cửa yếu hơn so với phiên trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng mạnh, phản ánh áp lực từ đợt bán tháo trên thị trường toàn cầu, cụ thể: Lợi suất trái phiếu 20 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 2,25%, mức cao nhất từ năm 2008. Lợi suất trái phiếu 30 năm nhảy vọt 6,6 điểm cơ bản, đạt 2,556%, mức đỉnh kể từ năm 2008 và lợi suất trái phiếu chuẩn JGB kỳ hạn 10 năm lên 1,538%, cao nhất kể từ 2009.

Giới phân tích nhận định sự leo thang này chủ yếu do đà bán tháo trái phiếu trên toàn cầu, khi nhà đầu tư lo ngại rủi ro lạm phát gia tăng.

Biến động mạnh trên thị trường Mỹ

Trước đó, chứng khoán Mỹ cũng có một phiên giao dịch đầy biến động với Nasdaq Composite lao dốc 2,61%, rơi vào vùng điều chỉnh khi giảm hơn 10% so với đỉnh gần nhất. Chỉ số Dow Jones mất 0,99%, trong khi S&P 500 giảm 1,78% và S&P 500 ghi nhận phiên thứ sáu liên tiếp có mức biến động trên 1%, chuỗi dao động mạnh nhất kể từ tháng 11/2020.

Bitcoin và các tài sản số khác cũng chịu áp lực điều chỉnh sau đợt tăng giá ngắn ngủi đầu tuần. Ban đầu, thị trường tiền điện tử khởi sắc nhờ thông tin từ Tổng thống Trump về kế hoạch xây dựng “kho dự trữ tiền điện tử chiến lược”. Tuy nhiên, JPMorgan đã đưa ra cảnh báo thận trọng về triển vọng của thị trường này.

Nhà phân tích Nikolaos Panigirtzoglou của JPMorgan nhận định: "Chúng tôi tin rằng thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá trong thời gian tới."

Trước những xáo trộn trên thị trường, giới chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên duy trì sự bình tĩnh. Scott Welch, Giám đốc đầu tư tại Certuity, đưa ra lời khuyên "Thị trường luôn có biến động. Thay vì hoảng loạn, hãy dắt chó đi dạo và thư giãn."

Trong khi đó, Thomas Martin, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao của Globalt Investments, so sánh thị trường với thời tiết vùng núi: "Nếu bạn không thích tình hình hiện tại, hãy đợi một chút. Nó sẽ thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi không cố gắng giao dịch mọi dao động nhỏ."

Giữa bối cảnh nhiều bất ổn, giới đầu tư đang theo dõi sát sao các yếu tố vĩ mô và chính sách, trong đó, dữ liệu thương mại Trung Quốc sẽ là một phép thử quan trọng cho triển vọng thị trường thời gian tới.