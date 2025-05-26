Đảng bộ Tập đoàn VNPT tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXV

219 đại biểu tham gia Đại hội là đại diện cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết của gần 4.000 đảng viên trong Tập đoàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Là Đại hội điểm của Đảng bộ Chính phủ, Đại hội Đại biểu lần thứ XXV của Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện rõ quyết tâm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; Khẳng định vai trò chủ lực của tập đoàn công nghệ tiên phong; Đồng thời cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên số.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXV còn diễn ra đúng trong thời điểm toàn Tập đoàn đang thi đua sôi nổi kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Bưu điện. Chính vì thế mà Đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định chặng đường 5 năm chuyển mình mạnh mẽ của VNPT từ Tập đoàn VT-CNTT truyền thống sang Tập đoàn công nghệ số hàng đầu của Việt Nam, đóng vai trò dẫn dắt, chủ lực trong Chuyển đổi số Quốc gia.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ XXV tập đoàn VNPT

Chính vì thế, đây là giai đoạn bản lề then chốt đối với Tập đoàn trong việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2035 đã được Chính phủ phê duyệt. Đại hội đã khẳng định những kết quả toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIV. Đồng thời, Đại hội cũng nghiêm túc, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả nhiệm kỳ tới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần “VNPT - Đoàn kết, Thống nhất, Trách nhiệm”, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung đổi mới hoạt động; hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động chung, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIV đã đề ra.

Sau khi phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, từ đó khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng của ngành Bưu điện; cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn chung sức, đồng lòng, sáng tạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm dịch vụ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Đồng thời, Đại hội cũng ghi nhận các chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức do Nghị quyết Đại hội XXIV đề ra. Cụ thể:

Hoàn thành chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2020-2025;

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm do UBQLVNN tại DN giao (năm 2020 đạt 109,9%, năm 2021 đạt 104,4% (đã loại trừ 400 tỷ ủng hộ COVID), năm 2022 đạt 108,5%, năm 2023 đạt 105,3%, năm 2024 đạt 114,2%);

Hoàn thành chỉ tiêu về Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do UBQLVNN tại DN giao hàng năm;

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về nộp ngân sách Nhà nước.

Về công tác xây dựng Đảng, gần 90% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 112% so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98,6%, đạt 104% chỉ tiêu đề ra; kết nạp 885 đảng viên mới, đạt 177% chỉ tiêu kết nạp của nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn cũng đã ban hành gần 2000 văn bản, trong đó có 115 nghị quyết, 36 Chương trình và nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống. Đây là cơ sở để Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo kiện toàn bộ máy, tổ chức hiệu quả mô hình quản trị doanh nghiệp, đổi mới cơ chế nội bộ và mô hình điều hành kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới, sáng tạo và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào hoạt động SXKD; đồng thời tạo sự liên kết, hợp lực, phối hợp chặt chẽ giữa các khối, các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, VNPT đã triển khai thành công nhiều dự án CNTT cốt lõi cho Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành và địa phương. Cụ thể, VNPT đã triển khai 11 nền tảng và 06 cơ sở dữ liệu quy mô cấp quốc gia; triển khai IOC tại 47 tỉnh, thành phố; triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số tại 63 Tỉnh thành, 15 cơ quan Bộ, ngành, doanh nghiệp; ký thỏa thuận hợp tác VT-CNTT với 58/63 Tỉnh thành phố. Thông qua các dự án đó, VNPT đã khẳng định vai trò dẫn dắt, chủ lực của trong việc xây dựng, cung cấp giải pháp số cho các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đề ra mục tiêu cụ thể, đó là: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; đột phá trong phát triển doanh nghiệp; khẳng định vai trò chủ lực của tập đoàn công nghệ tiên phong, đồng hành cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên số”.

Đồng thời Đảng bộ cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như:

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu được Thủ tướng chính phủ giao trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035;

Phấn đấu mục tiêu doanh thu, đặc biệt là doanh thu dịch vụ chiến lược trong nhiệm kỳ bám sát với tăng trưởng GDP của đất nước; hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu ROE và tổng nộp ngân sách do cơ quan chủ sở hữu giao;

Phấn đấu đạt trên 80% số tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 95 % đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 600 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã chuẩn bị Đại hội rất nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; bày tỏ cơ bản thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy cấp trên, linh hoạt, sáng tạo, hết sức cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia và tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động an sinh xã hội; đã phát huy vai trò chủ lực, dẫn dắt trong triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, trong đó có chủ quyền trên không gian mạng…

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định rằng, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã thực hiện thành công mục tiêu “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong chuyển đổi số tại Việt Nam” mà Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIV đã đề ra.

“Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả to lớn, quan trọng mà Đảng bộ và toàn hệ thống Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXV cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 với 31 đồng chí, theo đó ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng nêu rõ, để biến thách thức thành cơ hội, đòi hỏi các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn VNPT phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nghĩ sâu, làm lớn. Phải tiếp tục phát huy vai trò là một Tập đoàn kinh tế Nhà nước chủ lực về viễn thông và công nghệ thông tin; trụ cột và tiên phong trong Chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đặc biệt lưu ý VNPT cần phải có sự đột phá hơn nữa trong phát triển doanh nghiệp. Tập đoàn cần bám sát Nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch phát triển của nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm xác định mục tiêu đột phá hơn nữa, tăng tốc hơn nữa trong phát triển doanh nghiệp; góp phần quan trọng, thiết thực vào thực hiện thành công mục tiêu của đất nước về tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 cũng như tăng trưởng 2 con số của thời gian tới.

Theo đó, VNPT cần có các giải pháp khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu và làm chủ khoa học công nghệ; lấy đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển đột phá và tham gia sâu rộng, hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia; đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tập đoàn cần bám sát nội dung Nghị quyết, tham gia hiệu quả, xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là cơ hội để VNPT khẳng định vai trò, vị thế của mình trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.