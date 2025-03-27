Tập đoàn VNPT và UBND Tỉnh An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Nội dung thỏa thuận giữa UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 bao gồm: VNPT sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh An Giang trong xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trên ba trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Cụ thể, VNPT sẽ hỗ trợ tỉnh An Giang phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, hệ thống điều hành thông minh; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công chức viên, doanh nghiệp và người dân.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, hai bên đã tổ chức lễ Ra mắt Bệnh án Điện tử (VNPT EMR), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số lĩnh vực y tế của tỉnh An Giang.

UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn VNPT ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030

Trong kế hoạch hợp tác chiến lược toàn diện này, VNPT cung cấp nhiều giải pháp công nghệ quan trọng phục vụ chính quyền tỉnh An Giang như: Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng, hệ thống giám sát và xử lý mã độc, Cổng dịch vụ công tỉnh, hệ thống văn phòng điện tử liên thông các cấp... Trong lĩnh vực giáo dục, VNPT đã cùng ngành giáo dục tỉnh An Giang triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số như phần mềm quản lý trường học, Sổ liên lạc điện tử, học bạ số, hệ thống Tuyển sinh đầu cấp, thu phí không dùng tiền mặt… Những giải pháp này đã và đang góp phần nâng cao hiệu quản quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh “Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Việc ký kết hợp tác hôm nay với Tập đoàn VNPT chính là tiền đề quan trọng để hai bên phối hợp triển khai mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp công nghệ, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp”.

Đại diện VNPT, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT cam kết “VNPT sẽ đồng hành cùng tỉnh An Giang trong việc xây dựng hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, phát triển mạng viễn thông 5G hiện đại, và cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Mục tiêu là góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả, thúc đẩy kinh tế số phát triển và hình thành xã hội số toàn diện”.

Có thể nói sự hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn VNPT không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số của UBND tỉnh An Giang mà là bước đi chiến lược, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu lớn của Quốc gia về chuyển đổi số.

Việc ra mắt Bệnh án Điện tử (VNPT EMR) ngay trong khuôn khổ lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030 cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số ngành y tế tại An Giang.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Bệnh án điện tử VNPT EMR ngành y tế tỉnh An Giang

VNPT EMR là giải pháp cho phép số hóa, thay thế toàn bộ hồ sơ bệnh án giấy, giúp tiết kiệm không gian, chi phí lưu trữ và bảo quản cho bệnh viện. VNPT EMR dễ dàng được tích hợp với các sản phẩm khác như Cổng dữ liệu Y tế; Cổng bảo hiểm y tế; Cổng thông tin điện tử bệnh viện; Giải pháp VNPT CA... góp phần tạo nên một hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh.

Thông qua VNPT EMR, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ không phải sử dụng đến bệnh án giấy, giảm bớt thời gian viết thủ tục trên hồ sơ giấy. Trong quá trình khám bệnh, tất cả hồ sơ giấy tờ, chỉ định chiếu chụp, kết quả của bệnh nhân đều được số hoá. Do hệ thống liên thông giữa các bộ phận, khoa phòng tại bệnh viện. Bác sỹ chỉ cần sử dụng thiết bị công nghệ như smartphone, máy tính bảng,… có thể đọc kết quả xét nghiệm, chỉ định y lệnh,… từ xa thông qua ứng dụng bệnh án điện tử VNPT ERM. Vì vậy, bác sĩ nhanh chóng nắm bắt được những thông tin về người bệnh và thông tin trao đổi chuyên môn giữa các khoa, phòng, giúp cho việc hội chẩn và điều trị tăng hiệu quả. Đặc biệt, dựa trên phần mềm bệnh án điện tử, các bác sĩ có thể tập trung hội chẩn trực tiếp hoặc hội chẩn từ xa, giúp cho hiệu quả điều trị bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Được biết, ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên và Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên đã tiên phong nâng cấp, tích hợp phần mềm quản lý khám chữa bệnh, hệ thống trả kết quả xét nghiệm và hình ảnh y khoa tự động. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai VNPT EMR. Đến giữa năm 2024, VNPT An Giang phối hợp hai trung tâm y tế xây dựng kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ. Tháng 01/2025, Bộ Y tế thẩm định và công nhận hệ thống VNPT EMR, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế tỉnh An Giang.

Sở Y tế An Giang và VNPT cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số y tế đến 2025, tầm nhìn 2030 làm cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp triển khai liên thông dữ liệu, hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng bộ CSDL quốc gia theo Đề án 06. VNPT đã và đang cùng với 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai VNPT-EMR theo đúng tiến độ đề ra.

Với sự quyết tâm của ngành Y tế An Giang và sự đồng hành của VNPT, hệ thống VNPT EMR không chỉ là một giải pháp công nghệ giúp hiện đại hóa công tác quản lý y tế mà còn là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế của tỉnh An Giang.