Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2030 chính thức được phê duyệt. Hình minh họa: Cổng thông tin Bộ KHCN.

Theo Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030, mục tiêu đến năm 2030 là hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số, trong đó tối thiểu 300.000 doanh nghiệp được tiếp cận và ứng dụng các nền tảng số, giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ phổ cập công nghệ, Chính phủ còn đặt mục tiêu hình thành khoảng 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu về chuyển đổi số, đóng vai trò mô hình mẫu trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, logistics, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế và du lịch.

Doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Đề án là quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm của tiến trình chuyển đổi số. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, xây dựng hạ tầng và điều phối nguồn lực, trong khi doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp triển khai và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi.

Định hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy hoạch định chính sách, khi chuyển đổi số không còn được nhìn nhận đơn thuần là nhiệm vụ công nghệ, mà là chiến lược tái cấu trúc mô hình kinh doanh, tối ưu vận hành và nâng cao năng suất lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đề án đề ra hàng loạt giải pháp mang tính hệ thống. Trong đó, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến dữ liệu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số; đồng thời rà soát, sửa đổi các quy định còn là rào cản đối với hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Song song với đó là phát triển hạ tầng số dùng chung, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực nghiên cứu - phát triển công nghệ như trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm R&D.

Đáng chú ý, Đề án cũng hướng tới xây dựng mạng lưới ít nhất 500 tổ chức, cá nhân tư vấn chuyển đổi số, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng, xây dựng lộ trình phù hợp và kết nối với các giải pháp công nghệ tương thích.

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, việc thúc đẩy chuyển đổi số cho khu vực này được đánh giá là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất toàn nền kinh tế.

Giới chuyên gia nhận định, nếu được triển khai hiệu quả, Đề án không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tối ưu quản trị và mở rộng thị trường, mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên năng lực số hóa.

Việc ban hành Đề án cũng cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc chuyển trọng tâm từ khuyến khích nhận thức sang hỗ trợ triển khai thực chất, đưa chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong giai đoạn tới.