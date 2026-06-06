Tại sự kiện Meta Growth Summit diễn ra tại Hà Nội hồi đầu tháng 4/2026, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam chia sẻ với Điện tử và Ứng dụng về cách Meta đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với doanh nghiệp Việt, trong đó việc chỉ dịch một sản phẩm sang tiếng Việt chưa đủ để công nghệ này thực sự hữu ích.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, chia sẻ với Điện tử và Ứng dụng về hướng phát triển Meta AI cho thị trường Việt Nam.

PV. Trợ lý Meta AI cho doanh nghiệp hỗ trợ tiếng Việt được phát triển dựa trên dữ liệu và ngữ cảnh văn hóa Việt Nam đến mức độ nào, và Meta có kế hoạch phối hợp với các tổ chức nghiên cứu hoặc doanh nghiệp công nghệ trong nước để nâng cao chất lượng tiếng Việt trên nền tảng này không?

Ông Khôi Lê: Chúng tôi hiểu rằng để AI thực sự hữu ích ở Việt Nam, thì chỉ dịch sang tiếng Việt là chưa đủ. AI cần hiểu được cách doanh nghiệp Việt vận hành, cách người tiêu dùng Việt tương tác, cũng như những sắc thái ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa riêng của thị trường này.

Chính vì vậy, việc bản địa hóa không chỉ nằm ở lớp ngôn ngữ, mà được đưa thẳng vào cách sản phẩm hoạt động. Các tác nhân AI của Meta được thiết kế để học trực tiếp từ hiện diện sẵn có của doanh nghiệp trên Meta, bao gồm nội dung trên trang Facebook, catalog sản phẩm, và lịch sử trò chuyện với khách hàng. Nhờ đó, AI có thể tái tạo chính xác phong cách của thương hiệu, thông tin sản phẩm và cách doanh nghiệp đang giao tiếp với người tiêu dùng Việt.

Trợ lý Quảng cáo Meta AI bản Beta hỗ trợ tiếng Việt cũng được xây dựng để giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả chiến dịch và khuyến nghị cá nhân hóa bằng chính ngôn ngữ của mình, từ đó ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Về lâu dài, chúng tôi xác định hợp tác với các đối tác trong nước là một phần rất quan trọng để tiếp tục nâng chất lượng tiếng Việt. Dự án ViGen chính là một ví dụ tiêu biểu cho cam kết đó, với mục tiêu giúp các mô hình ngôn ngữ lớn hiểu được ngôn ngữ, văn hóa và những đặc trưng riêng của tiếng Việt.

Song song với đó, Meta cũng phối hợp với các đối tác địa phương như Pancake hay Haravan để phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi cũng khuyến khích các tổ chức trong nước tận dụng mô hình mã nguồn mở như Llama để xây dựng các ứng dụng AI, giống như cách MISA hay Viettel đã triển khai cho các mô hình trợ lý ảo của họ.

PV: Trong bối cảnh Luật trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có hiệu lực từ 1/3/2026 và các khung pháp lý đang hoàn thiện về kinh tế số, Meta cam kết tuân thủ các quy định về dữ liệu người dùng và an toàn thông tin theo pháp luật Việt Nam như thế nào, đặc biệt khi triển khai bộ công cụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Ông Khôi Lê: Meta cam kết xây dựng các sản phẩm AI có trách nhiệm. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong cách chúng tôi phát triển sản phẩm, bao gồm cả khi triển khai các công cụ AI cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Việt Nam trong những khung pháp lý quan trọng liên quan đến AI.

Chúng tôi thiết kế các sản phẩm với trọng tâm đặt ở quyền riêng tư. Khi doanh nghiệp dùng những công cụ như Trợ lý Kinh doanh Business AI trên Messenger, AI sẽ sử dụng những thông tin mà doanh nghiệp đã chia sẻ với Meta (như catalog sản phẩm, quảng cáo, website) làm cơ sở để tạo ra phản hồi phù hợp với phong cách của thương hiệu cho khách hàng.

Ngoài ra, Meta cũng tiếp cận vấn đề minh bạch ở nhiều lớp khác nhau. Ví dụ, nội dung do AI tạo ra bằng công cụ của Meta sẽ có nhãn nhận biết phù hợp; quảng cáo trên nền tảng có thể được tra cứu qua Ad Library; và chúng tôi cũng công bố các hướng dẫn liên quan đến quyền riêng tư trong Generative AI để người dùng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách công nghệ hoạt động.

Về an toàn và tuân thủ, các tiêu chuẩn cộng đồng của Meta áp dụng cho mọi loại nội dung, bất kể do con người hay AI tạo ra. Nếu nội dung vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ xử lý. Với thông tin sai lệch hoặc nội dung có nguy cơ gây hại, Meta áp dụng cách tiếp cận gỡ bỏ, giảm phân phối và cung cấp thêm ngữ cảnh khi cần thiết. Chúng tôi cũng đầu tư mạnh vào các hệ thống AI phục vụ kiểm duyệt, nhằm phát hiện nhanh hơn những vi phạm nghiêm trọng như lừa đảo hay nội dung độc hại.

Cuối cùng, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi hiểu rằng việc tiếp cận AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi họ có thể sử dụng nó một cách tự tin và an toàn. Vì vậy Meta cũng cung cấp thêm nguồn hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Business Help Center để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình, cách dữ liệu được sử dụng, cũng như các nguyên tắc an toàn khi triển khai AI.