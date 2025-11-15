‘Chia sẻ cùng thầy cô 2025’: Tuyên dương 80 thầy cô giáo tiêu biểu

Tối nay 14/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 - tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các xã, phường, đặc khu vùng biên giới trên mọi miền Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Từ năm 2015, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” với nội dung tuyên dương các thầy giáo, cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ...

Theo anh Lâm, sau 10 năm tổ chức, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tôn vinh 576 nhà giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Họ đến từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; từ những lớp học đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật đến những lớp xóa mù chữ của các thầy giáo mang quân hàm xanh. Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp, một ngọn đèn bền bỉ trong hành trình thầm lặng gieo chữ, giữ gìn tri thức và góp phần bảo vệ từng tấc biên cương của Tổ quốc.

Các thầy cô giáo nhận Giải thưởng "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

“Năm 2025, chương trình mang thêm ý nghĩa đặc biệt khi tuyên dương 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang trực tiếp giảng dạy tại 248 xã, phường, thị trấn biên giới của 22 tỉnh, thành phố. Trong số những gương mặt được vinh danh, có những thầy cô đã dành trọn đời công tác gắn bó với nghề, lặng lẽ bám trường, bám bản, trở thành điểm tựa tri thức giữa những vùng đất còn nhiều gian khó. Có những thầy cô tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã nỗ lực không ngừng, nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Cũng có những người vượt lên hoàn cảnh riêng, kiên trì gieo chữ ở những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc”, anh Lâm chia sẻ.

“Đặc biệt xúc động là hình ảnh những thầy giáo mang quân hàm xanh – những người vừa chắc tay súng trong ca tuần tra giữ gìn bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, vừa trở về lớp học để dạy chữ, dạy người, dạy tình yêu quê hương đất nước cho bà con và các em nhỏ. Đó là những lớp học nơi lưng chừng núi, nơi dấu chân đến trường còn in trên dốc đá, nơi ánh sáng buổi học đôi khi chỉ le lói từ ngọn đèn dầu đơn sơ. Nhưng chính trong điều kiện mộc mạc ấy, tri thức vẫn được gìn giữ, niềm tin vẫn được thắp lên và tình yêu nghề của các thầy cô trở thành ngọn lửa ấm áp nhất giữa biên cương.

Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 tuyên dương 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng.

Chúng ta càng thêm trân trọng khi biết rằng trong số các thầy cô được tuyên dương năm nay có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc anh em như Thái, Mường, Mông, La Chí, Bố Y, Cơ Tu, Jrai, Hà Nhì… Với tất cả sự tận tụy và tâm huyết, các thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo mầm đạo đức, bồi dưỡng nhân cách sống đẹp, trở thành tấm gương sáng để học trò noi theo; để những điều tử tế, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và nhân lên mỗi ngày”, anh Lâm cho biết thêm.

Thông qua chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, Bí thư Nguyễn Tường Lâm mong rằng các thầy cô cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng và lời tri ân chân thành mà tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội gửi gắm.

“Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ, những hy sinh thầm lặng của các thầy cô, mà còn là lời khẳng định rằng hành trình gieo chữ của các thầy cô luôn được đồng hành, được thấu hiểu và được đặt ở vị trí xứng đáng”, anh Lâm chia sẻ.

Dịp này, 80 thầy cô giáo được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và nhiều phần quà từ Tập đoàn Thiên Long. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những đóng góp bền bỉ của các thầy cô tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Chương trình " Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025" cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội với sự hỗ trợ của TikTok Việt Nam và các đại sứ như PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Tiktoker Lê Bống.

Giao lưu với các thầy cô tại chương trình.

80 thầy, cô xuất sắc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025".

Cùng với đó, cuộc thi “Triệu trái tim Việt cùng viết vẽ lời tri ân” thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những hoạt động nổi bật nhất của nền tảng trong tháng 11. Bên cạnh đó, cuộc thi “Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô” nhận được hàng chục tác phẩm từ phóng viên, nhà báo trên cả nước, góp phần lan tỏa sâu sắc những câu chuyện đẹp về 80 thầy cô được tuyên dương năm nay.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long chia sẻ, là một doanh nghiệp gắn bó với giáo dục suốt gần nửa thế kỷ, Thiên Long luôn xem sứ mệnh của mình là phụng sự cho việc học của người Việt, không chỉ bằng những sản phẩm viết vẽ mà bằng cả tấm lòng, trách nhiệm xã hội và khát vọng đồng hành cùng sự nghiệp trồng người.

“ Suốt 11 năm đồng hành, chương trình đã góp phần khắc họa hình ảnh người thầy Việt Nam – tận tụy, bền bỉ và truyền cảm hứng, trở thành điểm nhấn ý nghĩa mỗi tháng 11, tháng tri ân nhà giáo Việt Nam", ông Hào nhấn mạnh.