52 đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ II

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân cùng đại diện Quỹ Vifotec, lãnh đạo các sở, ngành và các nhà khoa học, chuyên gia, các tác giả tham dự hội thi.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải

Hội thi sáng tạo kĩ thuật Thành phố Hà Nội lần thứ 2 được tổ chức với mục đích biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ vì mục tiêu "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong kỷ nguyên mới".

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao cho biết, Ban tổ chức Hội thi đã nhận 980 đề tài, giải pháp sáng tạo trên 6 lĩnh vực dự thi. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 52 đề tài, giải pháp xuất sắc nhất để trao giải thưởng, trong đó có 6 giải Nhất (mỗi giải trị giá 40 triệu đồng); 12 giải Nhì (mỗi giải trị giá 32 triệu đồng); 17 giải Ba (mỗi giải trị giá 24 triệu đồng); 17 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 8 triệu đồng).

Theo Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, điều đáng ghi nhận của Hội thi năm nay là thành phần tham gia ngày càng đa dạng, không chỉ có các nhà khoa học chuyên nghiệp, mà còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các thầy cô giáo, các bác sĩ, kỹ sư, công nhân và nông dân. Nhiều giải pháp mang tính ứng dụng cao, bám sát các vấn đề thực tiễn của thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới như: Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục và quản lý đô thị. Đặc biệt, 20 đề tài tiêu biểu sẽ được đề cử tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 18 (2024-2025).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại Lễ tổng kết

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, khẳng định hội thi năm nay không chỉ là sân chơi trí tuệ mà thực sự đã trở thành phong trào đổi mới sáng tạo lan tỏa sâu rộng, quy tụ tinh hoa tri thức và tâm huyết của người dân Thủ đô. Nhiều giải pháp đã chứng minh sức sáng tạo mạnh mẽ của trí tuệ Hà Nội như: Công ty Rạng Đông với hệ thống cảnh báo an toàn điện bằng trí tuệ nhân tạo; Fecon làm chủ công nghệ trượt TBM qua ga ngầm; Viện Khoa học Vật liệu phát triển sơn nano đa chức năng; Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức ứng dụng kỹ thuật vi phẫu hiện đại trong ghép thận từ người hiến sống; Công ty ThaiBinh Seed tạo giống lúa TBR97 thích ứng biến đổi khí hậu; Trường THPT Chu Văn An và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đưa thực tế ảo, UAV, AI vào giảng dạy...

Trao giải cho các đề tài đạt giải Nhất

"Dù ở lĩnh vực nào - từ phòng thí nghiệm, nhà máy, ruộng đồng đến lớp học hay bệnh viện - mỗi công trình đều bắt nguồn từ tình yêu Thủ đô và khát vọng cống hiến. Đó là minh chứng cho tinh thần mỗi người dân Thủ đô là một hạt nhân sáng tạo", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Thành công của Hội thi cho thấy Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới - nơi tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm. Thành phố đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57/NQ-TƯ của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) và 6 nghị quyết chuyên đề về khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo được ban hành tháng 9-2025, với các cơ chế như: Sàn Giao dịch công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, cơ chế sandbox thử nghiệm có kiểm soát và chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Trao giải cho các đề tài đạt giải Nhất Nhì

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội đang hình thành "vòng tuần hoàn tri thức" giữa Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp sáng tạo - Viện, trường nghiên cứu - Nhân dân đồng hành, nhằm biến ý tưởng thành giá trị và giá trị thành niềm tin. Đồng chí ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, đội ngũ nhà khoa học và Ban Tổ chức Hội thi đã bền bỉ đóng góp cho một mùa hội thi thành công, lan tỏa tinh thần sáng tạo Thủ đô.

Để phong trào sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển, đồng chí Trương Việt Dũng đề nghị các đơn vị tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các kết quả sáng tạo vào thực tiễn, hỗ trợ hoàn thiện và thương mại hóa các sáng kiến có tính khả thi cao.

Trao giải cho các đề tài đạt giải Ba

Hai là, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong triển khai các nghị quyết lớn của Thành phố, biến chủ trương thành hành động thiết thực, ưu tiên đưa các sản phẩm, mô hình tiêu biểu vào thực tế.

Ba là, tiếp tục đổi mới, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng Hội thi, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, hợp tác xã và giới trẻ, gắn hội thi với nhu cầu phát triển bền vững của Thành phố.

Bốn là, tăng cường hợp tác và huy động nguồn lực cho hoạt động sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đầu tư, hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả.

Trao giải cho các đề tài đạt giải Khuyến khích

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức cũng phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hà Nội lần thứ 3 (2026-2027), hướng tới quy mô rộng hơn, chất lượng cao hơn, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chiến lược như: Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, sản xuất thông minh, dịch vụ công; Công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; Cơ khí - tự động hóa và vật liệu mới phục vụ công nghiệp hỗ trợ; Công nghệ y dược, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hướng tới y học chính xác, nhân văn, hiện đại.

"Hà Nội - mảnh đất hội tụ linh khí ngàn năm - đang từng ngày khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo của cả nước. Từ những nỗ lực hôm nay, chúng ta đang kiến tạo một Thủ đô sáng tạo, giàu bản sắc, văn hiến và ngày càng tỏa sáng trong kỷ nguyên mới" - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.