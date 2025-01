S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức cao nhất từ tháng 4/2022

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số S&P 500 đã tăng 0,74% lên 4.472,16 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng tiến lên 86,01 điểm (tương đương 0,25%) đạt 34.347,43 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,15% lên 13.918,96 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq Composite đã kết thúc phiên ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2022.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã tăng mạnh vào ngày thứ Tư. Cổ phiếu của Citigroup và Goldman Sachs lần lượt tăng 1,8% và 1,7%. Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực cũng tăng, với cổ phiếu Comerica tăng 3,1% và cổ phiếu Zions Bancorporation tiến 2,8%.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 6 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với dự báo tăng 3,1% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Dow Jones. So với tháng trước, chỉ số này đã tăng 0,2% trong tháng 6, cũng thấp hơn so với dự báo. Ngoài ra, chỉ số CPI cốt lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động - tăng chậm hơn so với dự báo.

Megan Horneman, Giám đốc đầu tư tại Verdence Capital Advisors, cho biết: "Tôi nghĩ đây là một báo cáo tích cực. Lạm phát đang diễn ra theo cách mà Fed muốn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng để nói rằng họ sẽ có thể hạ lãi suất".

"Bên cạnh lạm phát, còn có 3 yếu tố khác mà Fed đang theo dõi kỹ lưỡng - lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ, lạm phát trong lĩnh vực tiền lương và lạm phát trong lĩnh vực nhà ở. Cả 3 yếu tố này, trong khi đạt mức ổn định, vẫn đang ở mức cao và gây khó khăn", bà Horneman nói.

Dữ liệu chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ trong tháng 6 - một thước đo lạm phát khác được theo dõi chặt chẽ - dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Năm (13/07).

Cả hai chỉ số giá đều đang được theo dõi chặt chẽ để đánh giá lạm phát, điều này có thể cho thấy cách Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ điều chỉnh lãi suất trong tương lai. Thị trường dự đoán khả năng 92% rằng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7, theo công cụ FedWatch của CME.