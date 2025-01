Giải pháp chip cơ sở hệ thống CAN FD tích hợp và nhỏ gọn dành cho các ứng dụng hạn chế về không gian

Sự gia tăng số lượng ứng dụng kết nối trong các thị trường ô tô và công nghiệp đang thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp kết nối có dây với băng thông cao hơn, độ trễ thấp hơn và bảo mật mạnh hơn. Các giải pháp mạng truyền thông tin cậy và an toàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động truyền và xử lý dữ liệu cần thiết.

Công ty Công nghệ Microchip ra mắt chip cơ sở hệ thống (SBC) ATA650x CAN FD mới với bộ thu phát CAN FD tốc độ cao tích hợp đầy đủ và Bộ điều chỉnh điện áp giảm thấp (LDO) 5V trong các mạch tích hợp tiết kiệm không gian với 8, 10 và 14 chân nhỏ gọn.

SBC ATA650x CAN FD có kích thước 2 mm × 3 mm trên IC VDFN8, 3 mm × 3 mm trên IC VDFN10 và 3 mm × 4,5 mm trên IC VDFN14. Với bộ thu phát CAN FD tốc độ cao tích hợp, SBC hỗ trợ tốc độ truyền và nhận dữ liệu lên tới 5 Mbps.

Là giải pháp mạnh mẽ dành cho các ứng dụng hạn chế về không gian và nguồn cấp điện, các SBC này có mức tiêu thụ điện năng rất thấp, với dòng điện danh định trong chế độ ngủ chỉ ở mức 15 μA. SBC ATA650x cho phép điều khiển điện áp cấp VCC bằng tín hiệu bus, qua đó hạ thấp mức tiêu thụ điện của Bộ điều khiển điện tử ô tô (ECU). Để hạ thấp hơn nữa mức tiêu thụ điện năng, SBC có thể tắt nguồn cấp điện cho bộ vi điều khiển bằng cách tắt LDO trong chế độ ngủ.

Các tính năng an toàn có trên thiết bị ATA650x bao gồm các chức năng an toàn, bảo vệ và chẩn đoán để cung cấp giao tiếp bus tin cậy trong các mạng tiên tiến. Được thiết kế để chống chịu hiện tượng phóng điện tĩnh (ESD) và Tương thích Điện từ trường (EMC), các thiết bị ATA650x là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Giải pháp SBC tích hợp có sẵn chế độ An toàn chức năng để khách hàng đáp ứng yêu cầu chứng nhận an toàn ISO 26262 hoặc cấp độ ASIL mong muốn. Ngoài ra, SBC còn đáp ứng tiêu chuẩn AEC-Q100 Cấp độ 0 và được thiết kế để hoạt động trong dải nhiệt độ từ −40°C đến +150°C.

"CAN FD SBC nhỏ gọn của chúng tôi được thiết kế dành cho các ứng dụng hạn chế về không gian, đặc biệt là khả năng đáp ứng yêu cầu chống chịu môi trường khắc nghiệt ", ông Rudy Jaramillo, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận giao diện và nguồn analog của Microchip cho biết. "Giải pháp có độ tích hợp cao này có thể gia tăng tiết kiệm chi phí hệ thống bằng cách giảm thiểu yêu cầu về không gian bo mạch và hạ thấp độ phức tạp trong thiết kế của khách hàng."

SBC ATA650x CAN FD là một phần của danh mục giải pháp kết nối phong phú từ Microchip, bao gồm bộ thu phát LIN và CAN tiêu chuẩn và Hệ thống trong Gói (Systems in Packages - SiP) với bộ vi điều khiển tích hợp. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web SBC của Microchip.

ATA650/1, ATA6502/3 và ATA6504/5 hiện đã sẵn sàng với số lượng sản xuất. Để tìm hiểu thêm thông tin và mua hàng, vui lòng liên hệ đại diện bán hàng, nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới hoặc truy cập trang web Dịch vụ Khách hàng và Mua hàng của Microchip.