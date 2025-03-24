Chuyển đổi số
Microchip ra mắt dòng vi điều khiển giá rẻ đáp ứng yêu cầu an toàn cao

09:52 | 24/03/2025
Công ty công nghệ Microchip (có trụ sở tại Hoa Kỳ) vừa giới thiệu dòng vi điều khiển AVR SD với khả năng đảm bảo an toàn chức năng ở mức giá dưới 1 USD, giúp các kỹ sư thiết kế đơn giản hóa các hệ thống yêu cầu độ an toàn cao mà không làm tăng chi phí.

Theo thông tin từ Microchip, dòng sản phẩm vi điều khiển (MCU) AVR SD mới được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt trong công nghiệp, bao gồm Cấp độ An toàn Tích hợp Ô tô C (ASIL C) và Mức Toàn vẹn An toàn 2 (SIL 2).

Đây được xem là bước đột phá khi lần đầu tiên các tính năng an toàn cao cấp được tích hợp vào một dòng MCU phổ thông với mức giá khởi điểm chỉ 0,93 USD/chiếc (với đơn hàng từ 5.000 chiếc).

Ông Greg Robinson, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh MCU của Microchip cho biết "Khi thiết kế các ứng dụng có đòi hỏi cao về an toàn, các kỹ sư thường phải sử dụng các sản phẩm đắt tiền và phức tạp. Nhờ việc tích hợp các tính năng an toàn trực tiếp vào dòng MCU phổ thông và cung cấp khung khổ phần mềm hỗ trợ, chúng tôi đang giúp khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt một cách hiệu quả hơn."

MCU AVR SD được trang bị nhiều tính năng an toàn phần cứng tiên tiến, bao gồm CPU khóa lõi kép, bộ chuyển đổi analog sang kỹ thuật số (ADC) kép, và mã sửa lỗi (ECC) cho toàn bộ bộ nhớ.

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là khả năng phát hiện lỗi nhanh chóng và chính xác, với thời gian phát hiện lỗi (FDTI) thấp nhất chỉ 1 mili giây. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm trong các hệ thống yêu cầu an toàn cao.

Các tính năng phần cứng này hoạt động kết hợp với khung phần mềm an toàn của Microchip, cho phép MCU tự phát hiện và xử lý lỗi, đồng thời chuyển sang trạng thái an toàn khi cần thiết.

MCU AVR SD được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế ISO 26262 và IEC 61508, những tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.

Với các tính năng vượt trội, dòng sản phẩm MCU AVR SD có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi an toàn cao như:

- Hàng không vũ trụ và quốc phòng: hệ thống điều khiển bay

- Tự động hóa công nghiệp: chức năng an toàn robot

- Ô tô: Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS)

- Y tế: bơm truyền y tế và thiết bị chẩn đoán

MCU có thể được sử dụng làm bộ xử lý chính cho các chức năng quan trọng hoặc làm bộ đồng xử lý trong các hệ thống phức tạp yêu cầu mức độ an toàn cao hơn (lên đến ASIL D và SIL 3).

Microchip cũng cung cấp đầy đủ công cụ phát triển cho dòng MCU AVR SD, bao gồm trình biên dịch MPLAB XC8 Pro được chứng nhận an toàn chức năng TÜV SÜD và bo mạch phát triển Curiosity Nano.

Sản phẩm được hỗ trợ bởi các gói an toàn chức năng đầy đủ, bao gồm tài liệu an toàn, phần mềm an toàn và báo cáo tuân thủ, giúp các nhà phát triển rút ngắn thời gian và chi phí chứng nhận an toàn.

Dòng vi điều khiển AVR SD đã sẵn sàng cho thị trường với giá khởi điểm từ 0,93 USD/chiếc (đơn hàng 5.000 chiếc) và được phân phối thông qua mạng lưới đại lý toàn cầu của Microchip.

Với việc ra mắt dòng sản phẩm MCU AVR SD, Microchip đã tạo ra một giải pháp tiết kiệm chi phí cho các nhà phát triển hệ thống yêu cầu an toàn cao, đặc biệt khi các tiêu chuẩn an toàn ngày càng được chú trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

