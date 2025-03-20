Đài RFA phải cho nghỉ việc hàng trăm nhân viên sau khi mất nguồn tài trợ từ Nhà Trắng.

Theo Reuters đưa tin ngày 19/3, Radio Free Asia đã thông báo với đội ngũ nhân viên tại Mỹ rằng họ sẽ bị đưa vào danh sách nghỉ việc tạm thời không lương bắt đầu từ cuối tuần này. Động thái này là hậu quả trực tiếp từ việc chính quyền Trump cắt giảm ngân sách, khiến RFA - một tổ chức phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài trợ chính phủ không thể duy trì hoạt động bình thường.

Ông Rohit Mahajan, người phát ngôn của RFA, xác nhận với Reuters rằng biện pháp cắt giảm nhân sự sẽ làm giảm quy mô lao động của tổ chức từ 300 xuống còn khoảng 75 người. "Chúng tôi còn rất ít nguồn vốn để chi trả cho nhân viên. Chúng tôi đang cố gắng giữ cho Đài Á Châu tự do RFA tồn tại, cùng lúc theo đuổi vụ kiện về việc chấm dứt tài trợ đối với chúng tôi, điều mà chúng tôi tin là không hợp pháp," ông Mahajan nhấn mạnh.

Theo thông báo nội bộ của RFA được Reuters trích dẫn, tổ chức này không thể dự đoán thời gian kéo dài của tình trạng cho nghỉ việc: "Vì tình hình có thể còn nhiều diễn biến, chúng tôi không thể dự đoán việc cho nghỉ này sẽ kéo dài bao lâu".

Chiến lược cắt giảm chi tiêu của chính quyền Trump

Vào ngày 15/3, Nhà Trắng đã chính thức thông báo chấm dứt các khoản tài trợ liên bang dành cho Radio Free Asia và Radio Free Europe/Radio Liberty. Quyết định này cũng ảnh hưởng đến Đài Voice of America, nơi hơn 1.300 nhân viên đã bị cho nghỉ việc.

Những động thái cắt giảm này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giảm chi tiêu chính phủ. Đáng chú ý, trước đó vào tháng 2, tỷ phú Elon Musk - đồng minh thân cận hỗ trợ ông Trump trong các nỗ lực cắt giảm ngân sách, đã công khai chỉ trích các đài này là "đám người cánh tả cực đoan thích nói về bản thân" và kêu gọi đóng cửa các cơ quan truyền thông này.

Đối mặt với nguy cơ đình trệ hoạt động, Radio Free Europe/Radio Liberty đã đệ đơn kiện phản đối quyết định cắt giảm tài trợ của chính quyền Trump. Theo các nguồn tin, Radio Free Asia nhiều khả năng cũng sẽ theo đuổi vụ kiện tương tự trong thời gian tới.

Đây được xem là cuộc chiến pháp lý quan trọng giữa các tổ chức truyền thông được chính phủ tài trợ và chính quyền mới của Hoa Kỳ, với những hệ lụy không chỉ đối với tương lai của các đài phát thanh này mà còn đối với mô hình truyền thông công được tài trợ bởi chính phủ Mỹ nói chung.

Tình hình hiện vẫn đang phát triển, và cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ cách thức các bên giải quyết cuộc khủng hoảng này trong những tuần tới.