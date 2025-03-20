Đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ

Một người biểu tình đứng gần trụ sở Bộ Giáo dục Mỹ sau khi cơ quan này tuyên bố sẽ sa thải gần một nửa nhân viên ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Nhà trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đóng cửa Bộ Giáo dục vào ngày 20/3 (giờ địa phương), thực hiện một cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của mình.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh mới cũng yêu cầu bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận được số tiền còn lại từ Bộ Giáo dục đều không được "thúc đẩy DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập) và tư tưởng giới".

Quyết định mới nhất của tổng thống Mỹ đang gây ra làn sóng tranh cãi, đặc biệt từ các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện, đa số họ không thể hiện sự đồng tình cho việc giải thể Bộ Giáo dục.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng đã nhiều lần kêu gọi giải thể Bộ Giáo dục và đề xuất đóng cửa bộ này với tư cách là tổng thống nhưng không được sự đồng thuận từ Quốc hội.

Ở nhiệm kỳ này, phía Nhà Trắng đang cố gắng thực hiện nhanh chóng việc đóng cửa Bộ Giáo dục.

Trước đó, ông Trump đã chỉ thị Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon "thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại quyền giáo dục cho các tiểu bang; đồng thời đảm bảo cung cấp hiệu quả và không bị gián đoạn mọi dịch vụ, chương trình và phúc lợi cho người dân Mỹ".

Ông cho rằng: "Nền giáo dục Mỹ đang thông qua các chương trình và tiền của liên bang và hỗ trợ các viên chức vô trách nhiệm. Điều này đã làm thất bại con em, giáo viên và gia đình chúng ta".

Nhà Trắng còn thông tin rằng đã chi hơn 3.000 tỉ USD kể từ khi Bộ Giáo dục thành lập vào năm 1979 mà không cải thiện được thành tích của học sinh theo điểm kiểm tra chuẩn hóa.

Động thái của Tổng thống Trump ngay sau đó đã bị một nhóm tổng chưởng lý thuộc Đảng Dân chủ phản đối, đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn ông Trump giải thể bộ này và dừng việc sa thải nhân viên.

Những người bảo vệ Bộ Giáo dục cho rằng "bộ này rất quan trọng trong việc duy trì các tiêu chuẩn giáo dục, việc đóng cửa ngay lập tức có thể làm gián đoạn hàng chục tỉ USD viện trợ cho các trường K-12 và hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học".