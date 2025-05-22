Dyson ra mắt máy hút bụi mỏng nhất thế giới Dyson PencilVac

Dyson còn được trang bị bốn con lăn mềm

Ngoài ra, Dyson PencilVacTM còn được trang bị bốn con lăn mềm, có khả năng gỡ rối tóc. Đầu hút FluffyconesTM mới có khả năng đẩy bật cả những lọn tóc dài khỏi thanh bàn chải ngay trong quá trình làm sạch, giúp người dùng không còn phải tự cắt hay gỡ tóc khỏi bàn chải như trước đây.

Bốn con lăn của máy Dyson PencilVacTM được bố trí bên trong hai thanh bàn chải, hai cái ở phía trước và hai cái ở phía sau, và được thiết kế theo hướng xoay ngược chiều. Thiết kế độc đáo này giúp đầu hút “lướt đi” nhẹ nhàng trên khắp mặt sàn và làm sạch hiệu quả chỉ trong một đường hút của máy.

Bên cạnh đó thì hệ thống chiếu đèn laser soi chiếu ở phía trước và sau đầu máy, hỗ trợ phát hiện các bụi bẩn. Trong khi con lăn dạng hình chóp được thiết kế nhô ra ở cả hai cạnh, giúp làm sạch cặn kẽ ở các góc tường.

Với tổng trọng lượng của máy chỉ 1,8kg, đường kính thân máy chỉ 38mm và thiết kế thanh bàn chải kép, Dyson PencilVacTM trở thành mẫu máy hút bụi linh hoạt nhất của Dyson từ trước đến nay.

Chia sẻ về sản phẩm mới, James Dyson, Nhà sáng lập Dyson cho biết: “Từ lâu, tôi đã ấp ủ ý tưởng tạo ra một chiếc máy hút bụi với phần thân có đường kính chỉ 38mm (tương đương với chiếc máy sấy tóc Supersonic r™ mới nhất của tôi). Nhưng để đạt được thiết kế mảnh mai như vậy, trước tiên chúng tôi phải chế tạo động cơ Hyperdymium mạnh mẽ nhất, với đường kính chỉ 28mm. Tiếp theo đó, chúng tôi phải phát triển hệ thống tách bụi và nén bụi mới. Chúng tôi đã đổi mới hoàn toàn thiết kế đầu hút: lắp bốn thanh chổi hình nón ở vị trí xoay ngược chiều nhau; giúp đầu hút lướt đi êm ái trên sàn nhà, hút sạch bụi bẩn theo mọi hướng.”

3 cải tiến giúp Dyson PencilVac™ trở thành chiếc máy hút bụi mỏng nhất thế giới.

1. Đầu hút Fluffycones™ mới

Đầu hút Fluffycones™ mới của Dyson được trang bị bốn thanh bàn chải hình nón, phân bổ đều bên trong hai trục bàn chải, có khả năng đẩy bật tóc khỏi thanh bàn chải ngay khi vừa được hút vào, hạn chế tình trạng tóc quấn quanh và gây rối bàn chải.

Lông chổi được làm bằng nylon và thiết kế với độ nghiêng chính xác, giúp tóc di chuyển dễ dàng về phía đầu chổi, đồng thời loại bỏ hiệu quả bụi mịn và mảnh vụn trên sàn.

Không những vậy, cách bố trí hai trục bàn chải ngược chiều nhau - một trục ở phía trước và một trục ở phía sau đầu hút - giúp đầu hút dễ dàng làm sạch theo mọi hướng và nâng cao hiệu suất làm sạch.

Hệ thống chiếu đèn tựa laser soi chiếu ở phía trước và sau đầu máy giúp phát hiện những hạt bụi “tàng hình” trên sàn nhà theo mọi hướng di chuyển, đồng thời, mang đến “bằng chứng thị giác” rằng bụi bẩn đã được loại bỏ hoàn toàn sau khi hút.

Điều làm nên sự khác biệt của Fluffycones™ so với các đầu hút khác đó chính là thiết kế độc đáo, với các thanh chổi hình nón được thiết kế nhô ra ở hai cạnh, tăng khả năng làm sạch đến tận mép tường và các góc cạnh.

2. Động cơ Dyson Hyperdymium™ 140K mới

Với tốc độ quay 140.000 vòng/phút, cùng đường kính chỉ 38mm, Dyson PencilVacTM có thể luồn lách vào các khe hẹp nhất trong ngôi nhà của bạn. Thiết kế siêu mỏng này còn giúp máy có khoảng cách giữa máy và sàn nhà (khi đặt nằm) có thể giảm xuống còn 95mm (khoảng 9.5cm), đủ thấp để máy có thể len lỏi vào xuống bên dưới gầm bàn ghế nội thất và làm sạch.

Để phù hợp với thân máy có đường kính chỉ 38mm, các kỹ sư Dyson đã phát triển một động cơ siêu nhỏ gọn, với đường kính chỉ 28mm nhưng tốc độ quay phải vẫn đủ nhanh để tạo ra lực hút mạnh vượt trội.

Thành quả này đến từ sự ra đời của động cơ Hyperdymium™ 140k thế hệ mới. Đây là động cơ máy hút bụi nhỏ nhất và nhanh nhất từng được Dyson chế tạo, với đường kính chỉ 28mm, tương đương với kích thước của một đồng xu 500 Yên Nhật. Trong không gian siêu nhỏ này, mỗi linh kiện bên trong được chế tác chính xác đến từng micron, nhằm tối ưu hiệu suất và tăng mật độ công suất. So với thế hệ trước, động cơ mới của Dyson PencilVac™ có mật độ công suất cao hơn 34%, đạt tốc độ quay lên tới 140.000 vòng/phút và tạo ra lực hút mạnh mẽ lên đến 55AW.

Chia sẻ về Động cơ Dyson Hyperdymium™ 140K mới, ông John Churchill, Giám đốc Công nghệ tại Dyson, cho biết thêm: "Chế tạo nên một động cơ máy hút bụi kích thước nhỏ nhất, có tốc độ quay nhanh nhất từ trước tới nay là một thử thách không hề đơn giản. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc thu nhỏ từng bộ phận công nghệ, mà là sự tích hợp chính xác giữa thiết kế động cơ, mạch điện tử, phần mềm và phần cứng, làm cho tất cả các phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tại Dyson, chúng tôi tái định nghĩa giá trị của công nghệ và nói không với sự thỏa hiệp. Chúng tôi không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi khâu trong quy trình, từ đổi mới sáng tạo, kỹ thuật đến sản xuất. Máy hút bụi Dyson PencilVac™ đại diện cho những cải tiến công nghệ tối tân nhất của chúng tôi - từ động cơ mới, cơ chế đầu hút mới, đến hệ thống tách bụi tối ưu.”

Hệ thống tách bụi tuyến tính mới

Dyson PencilVacTM là máy hút bụi đầu tiên của Dyson ứng dụng hệ thống lọc mới, tách bụi và mảnh vụn khỏi luồng khí hiệu quả mà không gây ra tình trạng tắc nghẽn bên trong bộ lọc hay giảm hiệu suất làm sạch.

Cụ thể, hệ thống tách bụi tuyến tính được chia làm hai giai đoạn tách bụi, có khả năng giữ lại 99,99% các hạt bụi nhỏ đến 0.3 micron. Nhờ công nghệ này, chỉ có không khí sạch được thoát ra ngoài; đồng thời, duy trì lực hút ổn định và đảm bảo bề mặt sàn luôn được làm sạch hoàn toàn. Ngoài ra, sau khi được đẩy sang hộp chứa, bụi còn được nén xuống để tối ưu dung tích ngăn chứa rác và giảm tần suất đổ rác của người dùng.

Máy hút bụi không dây Dyson PencilVacTM có thể kết nối với ứng dụng MyDysonTM

Các tính năng nổi bật khác của máy hút bụi Dyson PencilVac™

Thiết kế ngăn chứa bụi hoàn toàn mới, với cơ chế tự nén bụi ngay sau khi được tách khỏi luồng khí, giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ. Nhờ đó, dù dung tích chỉ 0,08 lít5, ngăn chứa vẫn có thể chứa lượng bụi gấp 5 lần

Hệ thống đẩy bụi kiểu xi lanh mới đảm bảo vệ sinh, giúp bụi được nén sâu vào trong ngăn chứa, đồng thời lau sạch lớp lưới lọc chỉ với một thao tác duy nhất.

Pin có thể tháo rời, duy trì lực hút ổn định lên đến 60 phút.

Đế sạc gắn nam châm tiện dụng, cho phép lấy máy nhanh - sạc nhanh, kèm chỗ để gọn các đầu hút.

Hai dụng cụ đầu hút được thiết kế chuẩn xác.

Dyson PencilVacTM có thể luồn lách vào các khe hẹp nhất trong ngôi nhà của bạn.

Ngoài ra, máy hút bụi không dây có thể kết nối với ứng dụng MyDysonTM, cung cấp thông tin về tình trạng pin và hướng dẫn bảo trì bộ lọc máy, giúp người dùng có trải nghiệm dọn dẹp tiện lợi, toàn diện hơn.

Dyson PencilVac™ là chiếc máy hút bụi không dây đầu tiên Dyson có khả năng kết nối trực tiếp với ứng dụng MyDyson™, giúp người dùng kiểm soát thiết bị dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi tình trạng pin, nhận thông báo bảo trì theo thời gian thực – bao gồm cả thời điểm cần vệ sinh và cách vệ sinh bộ lọc. Ứng dụng cũng cung cấp các bước hướng dẫn chi tiết để chăm sóc máy đúng cách và tối ưu hóa hiệu suất của máy; từ đó, cải thiện trải nghiệm làm sạch của người dùng và đảm bảo hiệu suất làm việc ổn định của máy.

Không chỉ vậy, Dyson PencilVac™ còn được tích hợp màn hình LCD, hiển thị chế độ công suất đang chọn và thời lượng pin còn lại trong khi hoạt động, giúp người dùng chủ động hơn trong từng thao tác.