Với chủ đề “Rác Thải - Rác là Tài nguyên” và thông điệp “Tắt sống nhanh - Bật sống xanh”, chương trình năm nay mong muốn hỗ trợ và kết nối với các doanh nghiệp để cùng thực hiện các trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất cũng như có trách nhiệm đối với môi trường, xã hội.

Bên cạnh đó, chương trình cũng trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những đại sứ môi trường tích cực, góp phần giải quyết vấn đề rác thải một cách hiệu quả. Cùng với đó là xây dựng một cộng đồng tiên phong trong việc phân loại, thu gom và tái chế rác thải, đồng thời sống xanh, sống bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động lễ hội

Lễ hội Tắt đèn Bật ý tưởng năm nay mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như triển lãm nghệ thuật rác thải và các tranh môi trường, khu vực đổi đồ cũ, các trò chơi dân gian từ vật liệu tái chế. Các gian hàng xanh cũng góp phần giới thiệu những sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp người tham dự hiểu hơn về lối sống bền vững.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng, các nghệ sĩ và KOLs trong lĩnh vực môi trường, truyền cảm hứng cho cộng đồng về lối sống xanh.

Đặc biệt, Lễ hội Tắt đèn năm nay có sự đổi mới khi tổ chức chương trình Bình dân học sống xanh dành cho thanh niên với sứ mệnh bảo vệ Trái đất. 15 bạn trẻ xuất sắc đã được lựa chọn để tham gia lớp học sáng kiến bình dân học sống xanh nơi các bạn sẽ được trang bị các kiến thức về môi trường và các kỹ năng cần thiết để xây dựng và triển khai các sáng kiến về giảm thiểu rác thải.

Nghệ sĩ Kai Đinh biểu diễn tại chương trình

Chị Đặng Nguyệt Anh - Quản lý chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam, UNDP Việt Nam chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng trước sự tự tin và tài năng của các bạn trẻ trong phần trình bày các giải pháp giảm thiểu rác thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp. Không chỉ thể hiện tinh thần tìm tòi nghiêm túc, các bạn còn mang đến những ý tưởng độc đáo và thiết thực. Với lớp học sáng kiến bình dân học sống xanh, hi vọng các bạn sẽ được mài giũa qua trải nghiệm và học hỏi để tỏa sáng như những viên ngọc và góp phần xây dựng một tương lai xanh bền vững cho Việt Nam.”

Lễ hội Tắt đèn Bật ý tưởng 2025, được tổ chức và tài trợ bởi công ty cổ phần thương mại Boo và Toyota Việt Nam, với kỳ vọng lan tỏa lối sống xanh, tạo động lực để mỗi cá nhân và doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ hành tinh. Lễ hội không chỉ là nơi giao lưu, trải nghiệm mà còn khuyến khích mỗi cá nhân thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ hành tinh.

Điểm nhấn của lễ hội là Đêm hội Tắt Đèn, diễn ra vào tối 22/3 với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đồng thời truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường. Khoảnh khắc tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất, khi hàng nghìn người cùng nhau thực hiện hành động thiết thực này, không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ mà còn lan tỏa ý thức tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Tất cả ánh đèn trong khu vực lễ hội được tắt đi, đánh dấu thời khắc quan trọng của chiến dịch Giờ Trái Đất.

Bà An Đoàn - Đại diện Công ty Cổ phần thương mại BOO - Đơn vị tổ chức nhấn mạnh sự trân trọng, biết ơn với các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã đồng hành cùng chiến dịch, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đơn vị trong tương lai để cùng lan tỏa những thông điệp tích cực về môi trường và xây dựng một môi trường tốt đẹp hơn trong tương lai.

Lễ hội khép lại bằng video truyền thông điệp mạnh mẽ về sự cần thiết của việc phân loại, giảm thiểu rác thải, hướng đến lối sống xanh bền vững đến từ cặp đôi content creator nổi tiếng Ninh Dương Story và video cộng đồng kêu gọi “sống xanh” của Tắt đèn Bật ý tưởng.

Lễ hội Tắt Đèn 2025 đã thành công rực rỡ, truyền cảm hứng cho mỗi người tham gia, khơi dậy ý thức và trách nhiệm trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường, để mỗi người đều có thể góp phần tạo nên một Trái đất bền vững.

Tắt Đèn Bật Ý Tưởng là dự án phi lợi nhuận do BOOVironment khởi xướng từ năm 2010, với mục tiêu nâng cao nhận thức và hành động của giới trẻ Việt Nam về bảo vệ môi trường. Dự án hưởng ứng Giờ Trái Đất, phát triển thành chiến dịch dài hạn, tập trung vào các vấn đề môi trường cấp bách tại Việt Nam. Tắt Đèn Bật Ý Tưởng không chỉ đưa ra sáng kiến mới mà còn nỗ lực lan tỏa hành động, thay đổi thói quen cộng đồng.