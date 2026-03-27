Điện tử tiêu dùng
Mobile

TOP 3 lý do khiến Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc

Hồng Nhung

16:21 | 27/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Chúng ta đều biết phân khúc tầm trung (10-12 triệu đồng) đang chứng kiến một sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chỉ trong thời gian một tháng vừa qua thị trường smartphone đã ghi nhận rất nhiều tên tuổi mới.
Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc
Vậy thì đâu là lý do để người dùng chọn Samsung Galaxy A57 5G thay vì một chiếc smartphone khác cùng tầm giá, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Với độ mỏng chỉ 6,9mm Galaxy A57 5G trở thành mẫu smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy A series

Galaxy A57 5G sở hữu thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy A series

Với độ mỏng chỉ 6,9mm Galaxy A57 5G trở thành mẫu smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy A series. So ngay với thế hệ tiền nhiệm là Galaxy A56 (2025) thì Galaxy A57 5G (2026) đã mỏng hơn 0,5mm, nhẹ hơn đến 20gram.

Điều đáng chú ý là dù sở hữu thiết kế siêu mỏng, nhưng máy vẫn có khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP68. Để có thể làm được điều đó Samsung đã trang bị 2 tấm kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+, bao toàn bộ máy bằng khung viền nhôm cao cấp. Điều này đồng nghĩa với việc máy có thể hoạt động bình thường khi bị bụi hoàn toàn hay ngâm trong nước ở độ sâu 1- 2m trong vòng 30 phút. Tất nhiên đây là chỉ số tối đa, còn thực tế sử dụng, chỉ số này giúp người dùng có thể dùng máy dưới trời mưa, hoặc rửa máy dưới vòi nước mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.

Mặc dù có khả năng ‘lặn’ ở độ sâu hơn 1m nhưng máy vẫn được thiết kế 2 lỗ nhỏ có vai trò thu âm và thông hơi, cổng sạc Type-C ở cạnh dưới của máy, đi cùng với loa ngoài ở bên phải và khe chọc SIM cùng một mic thu âm còn lại ở bên trái. Điều này có thể chứng minh rằng người dùng hoàn toàn không phải hy sinh bất cứ điều gì để đạt được độ mỏng ấn tượng và chuẩn IP68 kể trên.

Một điểm đáng chú ý là dù sở hữu thiết kế siêu mỏng nhưng Samsung Galaxy A57 5G vẫn có được viên pin 5.000mAh cho thời gian sử dụng lên đến 2 ngày. Thật ra, ở thời điểm hiện tại, viên pin 5.000mAh không phải là con số quá ấn tượng, đặc biệt là ở phân khúc tầm trung, nơi mà người dùng thực sự cần một cỗ máy hữu dụng và thực tế. Tuy nhiên, điểm mà Samsung có thể mang đến cho người dùng đó chính là thời gian sử dụng dài với viên pin chỉ 5.000mAh. Bằng cách tối ưu hiệu năng sử dụng năng lượng của con chip Exynos 1680 nên người dùng Galaxy A57 5G vẫn có thể trải nghiệm mọi tác vụ từ học tập, vui chơi giải trí, đàm thoại, liên lạc, quay phim chụp ảnh… suốt một ngày dài mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, để mang đến sự thuận tiện và tái nạp năng lượng hiệu quả, Samsung cũng trang bị cho Galaxy A57 5G công nghệ sạc nhanh Super Fast Charging 2.0 với công suất 45W từ thế hệ tiền nhiêm, nhờ đó mà máy có thể đạt 65% dung lượng viên pin chỉ trong vòng 30 phút, đi cùng với buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 13% giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hay quay video trong thời gian dài.

Galaxy A57 5G được trang bị chip set Exynos 1680 mới nhất

Cải tiến nhỏ làm nên hiệu quả lớn

Như đã nói ở trên, Galaxy A57 5G được trang bị chip set Exynos 1680 mới nhất đi cùng với đó là một vài cải tiến đáng giá. Trong đó, đáng chú ý là điểm số trên con chip mới đến từ nhà Samsung đã đạt được với tổng điểm hơn 1.3 triệu điểm trên Antutu. Với Geekbench 6, thành tích mà Galaxy A57 5G đạt được là 1381/4488 điểm đơn và đa nhân.

Theo chia sẻ từ bài viết trên trang tin điện tử của CellphoneS về Galaxy A57 5G thì một trong những thay đổi tích cực trên sản phẩm này đó chính là con chip Exynos 1680 mới. “Con chip 4nm này hứa hẹn cải thiện hiệu năng và tiết kiệm năng lượng tốt hơn, và theo mình thì đây mới là nâng cấp “đáng tiền” nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.” Tác giả bài viết còn chia sẻ thêm rằng, “một thay đổi nhỏ nhưng rất có ý nghĩa khác là cách bố trí pin. Pin 5,000mAh của Galaxy A57 5G được giữ cố định bằng keo dán dạng kéo, giúp việc tháo lắp dễ dàng hơn. Dù người dùng phổ thông khó nhận ra, nhưng về lâu dài, đây là bước đi tích cực cho khả năng sửa chữa - điều mà nhiều hãng vẫn còn xem nhẹ.”

“Và cuối cùng là hệ thống tản nhiệt cũng được mở rộng đáng kể. Nó nằm bên dưới pin và trông lớn hơn so với thế hệ trước, hứa hẹn cải thiện khả năng tản nhiệt khi chơi game hoặc đa nhiệm nặng. Theo mình, đây là nâng cấp thực dụng và cần thiết, điều này cho thấy Samsung đang dần chú trọng hơn đến trải nghiệm bền bỉ thay vì chỉ chạy đua thông số.”

Tác giả bài viết nhận định “Nhìn chung, bên trong điện thoại khá sạch sẽ và được bố trí hợp lý, các linh kiện dễ tiếp cận hơn so với nhiều mẫu máy cùng phân khúc. Bài kiểm tra tháo lắp cho thấy khả năng sửa chữa đạt 9/10, một con số rất ấn tượng với một chiếc smartphone hiện đại, và theo mình đây là điểm cộng lớn cho những ai muốn sử dụng lâu dài hoặc dễ bảo trì.

Nhìn từ bên ngoài, Galaxy A57 5G không có quá nhiều thay đổi đáng kể khiến thiết bị trở nên “lột xác”. Tuy nhiên bên trong, Samsung dường như đã âm thầm thực hiện nhiều cải tiến mang tính thực dụng. Cá nhân mình cho rằng đây là cải tiến khá thực dụng của Samsung, không quá phô trương nhưng vẫn đảm bảo người dùng yên tâm sử dụng máy trong thời gian dài.”

Galaxy A57 5G còn mang đến ấn tượng cho người dùng khi mạnh tay trang bị One UI 8.5 mới nhất trên nền Android 16

Không chỉ ‘ăn điểm’ về phần cứng, Galaxy A57 5G còn mang đến ấn tượng cho người dùng khi mạnh tay trang bị One UI 8.5 mới nhất trên nền Android 16. Đây là một điểm cộng cực lớn với người dùng Galaxy A57 5G bởi hiện còn rất nhiều những mẫu máy cao cấp của Samsung vẫn chưa được cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất này.

Cụ thể, với One UI 8.5 người dùng sẽ có được những trải nghiệm thú vị, từ việc thao tác thuận tiện hơn, thân thiện hơn, dễ sử dụng hơn. Bộ tính năng thông minh với một số công cụ nổi bật như Xoá đối tượng, Gợi ý chỉnh sửa,... cũng sẵn sàng để mang đến trải nghiệm cao cấp nhất cho người dùng. Cùng với đó là cam kết sáu năm cập nhật phần mềm giúp người dùng an tâm sử dụng lâu dài.

Samsung cũng cung cấp giải pháp bảo mật Knox và cam kết cung cấp giá trị sử dụng lâu dài với 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật

Ngoài ra để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Samsung cũng cung cấp giải pháp bảo mật Knox Vault. Như vậy, người dùng sẽ được bảo vệ toàn diện thông qua các tính năng bảo mật và quyền riêng tư tiên tiến nhất của hãng như Bảng điều khiển Bảo mật & Quyền riêng tư, Chặn tự động, Chia sẻ riêng tư, Bảo vệ chống trộm cũng như Album riêng tư mới…

Đồng thời, trên các thiết bị dòng Galaxy A mới nhất Samsung cũng chủ động thông báo cho người dùng về các rủi ro tiềm ẩn nhờ tính năng Cảnh báo Quyền riêng tư. Đây là các thông báo thông minh, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn và quyền kiểm soát tốt hơn quyền truy cập vị trí hoặc việc giám sát đáng ngờ các dữ liệu nhạy cảm.

Đáng chú ý là Samsung tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng

Tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng

Như đã nói ở trên, Galaxy A57 5G sở hữu thiết kế rất mỏng nhẹ nhưng vẫn đạt chuẩn IP68, điều này không chỉ đến từ bộ khung viền chắc chắn, khả năng chống sốc và chống nước tốt, mà còn ở màn hình cao cấp. Theo nhiều chuyên gia công nghệ màn hình trên Galaxy A57 5G cũng có thể được xem là một sự nâng cấp đáng giá. Với viền màn hình mỏng hơn cùng tấm nền Super AMOLED+, tích hợp công nghệ Vision Boostermang, A57 5G mang đến trải nghiệm hiển thị sống động, rõ ràng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đi cùng với độ phân giải 2340 1080 pixels là tần số quét 120Hz và độ sáng màn hình đạt mốc 1200 nits (HBM)/1800 nits (peak)… những thông số này mang đến chất lượng màn hình tốt với độ sắc nét cũng như độ sáng được đảm bảo, kể cả khi sử dụng ngoài trời nắng.

Ngoài thiết kế mỏng thì viền màn hình cũng được vát mỏng hơn, mang đến cảm giác cầm nắm tốt hơn

Một cải tiến không lớn nhưng cũng rất đáng giá để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đó là viền màn hình của Galaxy A57 5G đã được làm vát mỏng hơn, mang đến trải nghiệm cầm nắm tốt hơn.

Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả vẫn là các trải nghiệm AI mới. Với Awesome Intelligence, người dùng Galaxy A57 5G sẽ dễ dàng mở ra những phương thức sáng tạo và duy trì hiệu suất làm việc mới mẻ. Ví dụ như với tính năng trợ lý ghi âm Voice Transcription, đây là tính năng mới trên ứng dụng Voice Recorder, giúp người dùng dễ dàng xem lại những nội dung quan trọng từ các cuộc họp, bài giảng hay cuộc gọi bằng cách nhanh chóng chuyển đổi và dịch bản ghi âm, hoặc chuyển tin nhắn thoại thành văn bản.

Hay AI Select đã được tối ưu hóa để truy cập thuận tiện hơn với thao tác nhấn giữ trên Bảng ở cạnh, hiển thị trực tiếp các tác vụ phù hợp ngay trên màn hình, cho phép trích xuất văn bản hoặc tạo nội dung mà không cần thao tác chọn thủ công. Ngoài ra, AI Select còn hỗ trợ tính năng Kéo & Thả trong chế độ Đa cửa sổ, giúp người dùng linh hoạt đưa hình ảnh vào Samsung Notes hoặc Photo Editor để chỉnh sửa nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc.

Trải nghiệm Galaxy AI trên A57 5G cũng rất đáng giá

Đồng thời Awesome Intelligence cũng mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh hàng ngày đơn giản và trực quan hơn bao. Ví dụ như với tính năng Object Eraser người dùng sẽ được cung cấp kết quả tự nhiên hơn khi loại bỏ các chi tiết không mong muốn, như người qua đường ở phía sau hay các vật dụng gây nhiễu trong quán cafe.

Còn tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google cũng được bổ sung khả năng nhận diện đa vật thể, cho phép người dùng dễ dàng khám phá cùng lúc nhiều món đồ trong một hình ảnh, từ một bộ trang phục cho đến các phụ kiện xung quanh…tất cả chỉ trong một lần tìm kiếm.

Với vai trò là trợ lý hội thoại trên thiết bị, Bixby phiên bản nâng cấp giúp người dùng điều khiển các cài đặt và tính năng Galaxy một cách trực quan bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi Gemini hỗ trợ xử lý các tác vụ phức tạp trên các ứng dụng gốc của Galaxy và một số ứng dụng bên thứ ba để mang lại các tương tác nhanh chóng và trực quan hơn.

Nhờ sự hỗ trợ tối đa với các công cụ chỉnh sửa hình ảnh bằng AI, mà dù sở hữu hệ thông số không quá ấn tượng nhưng Galaxy A57 5G vẫn mang đến sự hài lòng cho người dùng. Cụ thể, với bộ 3 camera cùng camera chính 50 MP, f/1.8, hỗ trợ lấy nét tự động và chống rung quang học, camera góc siêu rộng 12 MP, f/2.2, góc chụp 123, camera macro 5 MP…

Best Face là công cụ hữu ích giúp chỉnh sửa nhanh những tấm hình selfie chưa hoàn hảo

Bên cạnh đó thì camera selfie của Galaxy A57 5G cũng được đánh giá là một chiếc camera chất lượng dù chỉ được trang bị 12MP, f/2.2. Đó là nhờ máy được trang bị sẵn Best Face, công cụ hữu ích giúp chỉnh sửa nhanh những tấm hình selfie chưa hoàn hảo như nhắm mắt hay thiếu sáng. Các thuật toán xử lý ảnh dựa trên AI sẽ giúp cải thiện khả năng thu sáng, giảm nhiễu cũng như giữ độ chi tiết khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu…

Có thể nói, với những nâng cấp toàn diện, từ thiết kế, tính năng cho đến trải nghiệm người dùng, Galaxy A57 5G không còn sở hữu những thông số cực wow nhưng lại là những cải tiến nhỏ để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày, giúp người dùng có được một chiếc máy chất lượng, bền bỉ, an toàn bảo mật và an tâm sử dụng lâu dài.
Samsung Galaxy A series Galaxy A57 5G smartphone tầm trung trải nghiệm

Bài liên quan

Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới

Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới

Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3

Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3

Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026

Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026

Có thể bạn quan tâm

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

vivo trình làng bộ đôi smartphone mới V70 và V70 FE

Mobile
Nhằm nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh cho người dùng yêu thích thời trang, công nghệ và hiệu năng bền bỉ vượt trội, vivo chính thức ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE.
Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới

Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới

Mobile
Theo đó, Samsung Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G đều sở hữu thiết kế thời thượng, camera sắc nét cùng bộ tính năng Awesome Intelligence nâng cao, giúp người dùng an tâm sử dụng hàng ngày.
OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

Mobile
Ngày 18/3/2026, OPPO chính thức đưa Find N6 ra thị trường toàn cầu với hàng loạt cải tiến được thị trường chờ đợi như công nghệ Nếp Gấp Vô Hình, tích hợp tính năng Thao Tác Đa Tác Vụ và bút AI Magic Pen độc quyền, giúp người dùng xử lý công việc, sáng tạo nội dung linh hoạt ngay trên một thiết bị duy nhất.
POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Mobile
Đây cũng là lần đầu tiên, POCO tái cấu trúc dòng smartphone hiệu năng cao POCO X khi ra mắt phiên bản Pro Max, khẳng định bước chuyển mình chiến lược tại Việt Nam.
Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Cuộc sống số
Khảo sát tháng 3/2026 của Q&Me (Asia Plus Inc.) cho thấy người Việt dành trung bình 7,1 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động. Facebook chiếm 25% thời gian màn hình, ứng dụng ngân hàng số có 91% người dùng mở hằng tuần, ChatGPT tăng từ 9% lên 12%.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
37°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
34°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
27°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
29°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
37°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
32°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
40°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
29°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
23°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
38°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
32°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Kim TT/AVPL 16,870 ▲10K 17,170 ▲10K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Nguyên Liệu 99.99 15,900 ▲100K 16,100 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 15,850 ▲100K 16,050 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,700 ▲150K 17,100 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,650 ▲150K 17,050 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,580 ▲150K 17,030 ▲150K
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,600 ▲100K 171,600 ▲100K
Hà Nội - PNJ 168,600 ▲100K 171,600 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 168,600 ▲100K 171,600 ▲100K
Miền Tây - PNJ 168,600 ▲100K 171,600 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 168,600 ▲100K 171,600 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,600 ▲100K 171,600 ▲100K
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 16,860 ▲10K 17,160 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,860 ▲60K 17,160 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,860 ▲60K 17,160 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,860 ▲60K 17,160 ▲60K
NL 99.90 15,770 ▲100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,800 ▲100K
Trang sức 99.9 16,350 ▲60K 17,050 ▲60K
Trang sức 99.99 16,360 ▲60K 17,060 ▲60K
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,686 ▲1K 17,162 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,686 ▲1K 17,163 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,684 ▲1K 1,714 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,684 ▲1K 1,715 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,664 ▲1K 1,699 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,718 ▲99K 168,218 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,688 ▲75K 127,588 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,794 ▲68K 115,694 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,899 ▲61K 103,799 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,312 ▲59K 99,212 ▲59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,105 ▲41K 71,005 ▲41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,686 ▲1K 1,716 ▲1K
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17623 17896 18472
CAD 18476 18753 19372
CHF 32374 32757 33403
CNY 0 3470 3830
EUR 29705 29977 31007
GBP 34242 34633 35570
HKD 0 3232 3434
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14880 15469
SGD 19922 20204 20733
THB 716 779 833
USD (1,2) 26069 0 0
USD (5,10,20) 26110 0 0
USD (50,100) 26138 26158 26355
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,145 26,145 26,355
USD(1-2-5) 25,100 - -
USD(10-20) 25,100 - -
EUR 29,964 29,988 31,219
JPY 160.95 161.24 169.88
GBP 34,608 34,702 35,671
AUD 17,900 17,965 18,523
CAD 18,717 18,777 19,343
CHF 32,794 32,896 33,649
SGD 20,120 20,183 20,846
CNY - 3,788 3,904
HKD 3,306 3,316 3,432
KRW 16.15 16.84 18.2
THB 766.29 775.75 825.63
NZD 14,920 15,059 15,408
SEK - 2,755 2,834
DKK - 4,010 4,124
NOK - 2,683 2,761
LAK - 0.93 1.28
MYR 6,158.3 - 6,906.8
TWD 746.57 - 897.95
SAR - 6,923.15 7,244.71
KWD - 83,859 88,643
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 29,794 29,914 31,088
GBP 34,482 34,620 35,622
HKD 3,296 3,309 3,424
CHF 32,542 32,673 33,584
JPY 161.13 161.78 169.02
AUD 17,754 17,825 18,409
SGD 20,118 20,199 20,775
THB 779 782 816
CAD 18,653 18,728 19,293
NZD 14,910 15,438
KRW 16.71 18.33
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26221 26221 26355
AUD 17805 17905 18828
CAD 18660 18760 19776
CHF 32627 32657 34239
CNY 3752.7 3777.7 3912.9
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29887 29917 31643
GBP 34541 34591 36352
HKD 0 3355 0
JPY 161.24 161.74 172.25
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14990 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20087 20217 20939
THB 0 744.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16860000 16860000 17160000
SBJ 15000000 15000000 17160000
Cập nhật: 27/03/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,145 26,195 26,355
USD20 26,145 26,195 26,355
USD1 23,845 26,195 26,355
AUD 17,834 17,934 19,072
EUR 30,015 30,015 31,464
CAD 18,599 18,699 20,032
SGD 20,145 20,295 21,310
JPY 161.62 163.12 167.88
GBP 34,412 34,762 35,673
XAU 16,858,000 0 17,162,000
CNY 0 3,659 0
THB 0 781 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/03/2026 18:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Kinh tế tuần hoàn phải trở thành yếu tố

Kinh tế tuần hoàn phải trở thành yếu tố 'nội tại' của nền kinh tế

Ứng dụng IoT trong ngành năng lượng Hà Nội: Đòn bẩy cho đô thị thông minh

Ứng dụng IoT trong ngành năng lượng Hà Nội: Đòn bẩy cho đô thị thông minh

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

FPT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác phát triển công nghệ lõi

FPT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác phát triển công nghệ lõi

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

IvyChat của FPT được vinh danh tại AI Awards 2026

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Ứng dụng IoT trong ngành năng lượng Hà Nội: Đòn bẩy cho đô thị thông minh

Ứng dụng IoT trong ngành năng lượng Hà Nội: Đòn bẩy cho đô thị thông minh

Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương