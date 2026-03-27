TOP 3 lý do khiến Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc

Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc

Vậy thì đâu là lý do để người dùng chọn Samsung Galaxy A57 5G thay vì một chiếc smartphone khác cùng tầm giá, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Với độ mỏng chỉ 6,9mm Galaxy A57 5G trở thành mẫu smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy A series. So ngay với thế hệ tiền nhiệm là Galaxy A56 (2025) thì Galaxy A57 5G (2026) đã mỏng hơn 0,5mm, nhẹ hơn đến 20gram.

Điều đáng chú ý là dù sở hữu thiết kế siêu mỏng, nhưng máy vẫn có khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP68. Để có thể làm được điều đó Samsung đã trang bị 2 tấm kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+, bao toàn bộ máy bằng khung viền nhôm cao cấp. Điều này đồng nghĩa với việc máy có thể hoạt động bình thường khi bị bụi hoàn toàn hay ngâm trong nước ở độ sâu 1- 2m trong vòng 30 phút. Tất nhiên đây là chỉ số tối đa, còn thực tế sử dụng, chỉ số này giúp người dùng có thể dùng máy dưới trời mưa, hoặc rửa máy dưới vòi nước mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.

Mặc dù có khả năng ‘lặn’ ở độ sâu hơn 1m nhưng máy vẫn được thiết kế 2 lỗ nhỏ có vai trò thu âm và thông hơi, cổng sạc Type-C ở cạnh dưới của máy, đi cùng với loa ngoài ở bên phải và khe chọc SIM cùng một mic thu âm còn lại ở bên trái. Điều này có thể chứng minh rằng người dùng hoàn toàn không phải hy sinh bất cứ điều gì để đạt được độ mỏng ấn tượng và chuẩn IP68 kể trên.

Một điểm đáng chú ý là dù sở hữu thiết kế siêu mỏng nhưng Samsung Galaxy A57 5G vẫn có được viên pin 5.000mAh cho thời gian sử dụng lên đến 2 ngày. Thật ra, ở thời điểm hiện tại, viên pin 5.000mAh không phải là con số quá ấn tượng, đặc biệt là ở phân khúc tầm trung, nơi mà người dùng thực sự cần một cỗ máy hữu dụng và thực tế. Tuy nhiên, điểm mà Samsung có thể mang đến cho người dùng đó chính là thời gian sử dụng dài với viên pin chỉ 5.000mAh. Bằng cách tối ưu hiệu năng sử dụng năng lượng của con chip Exynos 1680 nên người dùng Galaxy A57 5G vẫn có thể trải nghiệm mọi tác vụ từ học tập, vui chơi giải trí, đàm thoại, liên lạc, quay phim chụp ảnh… suốt một ngày dài mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, để mang đến sự thuận tiện và tái nạp năng lượng hiệu quả, Samsung cũng trang bị cho Galaxy A57 5G công nghệ sạc nhanh Super Fast Charging 2.0 với công suất 45W từ thế hệ tiền nhiêm, nhờ đó mà máy có thể đạt 65% dung lượng viên pin chỉ trong vòng 30 phút, đi cùng với buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 13% giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hay quay video trong thời gian dài.

Cải tiến nhỏ làm nên hiệu quả lớn

Như đã nói ở trên, Galaxy A57 5G được trang bị chip set Exynos 1680 mới nhất đi cùng với đó là một vài cải tiến đáng giá. Trong đó, đáng chú ý là điểm số trên con chip mới đến từ nhà Samsung đã đạt được với tổng điểm hơn 1.3 triệu điểm trên Antutu. Với Geekbench 6, thành tích mà Galaxy A57 5G đạt được là 1381/4488 điểm đơn và đa nhân.

Theo chia sẻ từ bài viết trên trang tin điện tử của CellphoneS về Galaxy A57 5G thì một trong những thay đổi tích cực trên sản phẩm này đó chính là con chip Exynos 1680 mới. “Con chip 4nm này hứa hẹn cải thiện hiệu năng và tiết kiệm năng lượng tốt hơn, và theo mình thì đây mới là nâng cấp “đáng tiền” nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.” Tác giả bài viết còn chia sẻ thêm rằng, “một thay đổi nhỏ nhưng rất có ý nghĩa khác là cách bố trí pin. Pin 5,000mAh của Galaxy A57 5G được giữ cố định bằng keo dán dạng kéo, giúp việc tháo lắp dễ dàng hơn. Dù người dùng phổ thông khó nhận ra, nhưng về lâu dài, đây là bước đi tích cực cho khả năng sửa chữa - điều mà nhiều hãng vẫn còn xem nhẹ.”

“Và cuối cùng là hệ thống tản nhiệt cũng được mở rộng đáng kể. Nó nằm bên dưới pin và trông lớn hơn so với thế hệ trước, hứa hẹn cải thiện khả năng tản nhiệt khi chơi game hoặc đa nhiệm nặng. Theo mình, đây là nâng cấp thực dụng và cần thiết, điều này cho thấy Samsung đang dần chú trọng hơn đến trải nghiệm bền bỉ thay vì chỉ chạy đua thông số.”

Tác giả bài viết nhận định “Nhìn chung, bên trong điện thoại khá sạch sẽ và được bố trí hợp lý, các linh kiện dễ tiếp cận hơn so với nhiều mẫu máy cùng phân khúc. Bài kiểm tra tháo lắp cho thấy khả năng sửa chữa đạt 9/10, một con số rất ấn tượng với một chiếc smartphone hiện đại, và theo mình đây là điểm cộng lớn cho những ai muốn sử dụng lâu dài hoặc dễ bảo trì.

Nhìn từ bên ngoài, Galaxy A57 5G không có quá nhiều thay đổi đáng kể khiến thiết bị trở nên “lột xác”. Tuy nhiên bên trong, Samsung dường như đã âm thầm thực hiện nhiều cải tiến mang tính thực dụng. Cá nhân mình cho rằng đây là cải tiến khá thực dụng của Samsung, không quá phô trương nhưng vẫn đảm bảo người dùng yên tâm sử dụng máy trong thời gian dài.”

Không chỉ ‘ăn điểm’ về phần cứng, Galaxy A57 5G còn mang đến ấn tượng cho người dùng khi mạnh tay trang bị One UI 8.5 mới nhất trên nền Android 16. Đây là một điểm cộng cực lớn với người dùng Galaxy A57 5G bởi hiện còn rất nhiều những mẫu máy cao cấp của Samsung vẫn chưa được cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất này.

Cụ thể, với One UI 8.5 người dùng sẽ có được những trải nghiệm thú vị, từ việc thao tác thuận tiện hơn, thân thiện hơn, dễ sử dụng hơn. Bộ tính năng thông minh với một số công cụ nổi bật như Xoá đối tượng, Gợi ý chỉnh sửa,... cũng sẵn sàng để mang đến trải nghiệm cao cấp nhất cho người dùng. Cùng với đó là cam kết sáu năm cập nhật phần mềm giúp người dùng an tâm sử dụng lâu dài.

Ngoài ra để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Samsung cũng cung cấp giải pháp bảo mật Knox Vault. Như vậy, người dùng sẽ được bảo vệ toàn diện thông qua các tính năng bảo mật và quyền riêng tư tiên tiến nhất của hãng như Bảng điều khiển Bảo mật & Quyền riêng tư, Chặn tự động, Chia sẻ riêng tư, Bảo vệ chống trộm cũng như Album riêng tư mới…

Đồng thời, trên các thiết bị dòng Galaxy A mới nhất Samsung cũng chủ động thông báo cho người dùng về các rủi ro tiềm ẩn nhờ tính năng Cảnh báo Quyền riêng tư. Đây là các thông báo thông minh, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn và quyền kiểm soát tốt hơn quyền truy cập vị trí hoặc việc giám sát đáng ngờ các dữ liệu nhạy cảm.

Như đã nói ở trên, Galaxy A57 5G sở hữu thiết kế rất mỏng nhẹ nhưng vẫn đạt chuẩn IP68, điều này không chỉ đến từ bộ khung viền chắc chắn, khả năng chống sốc và chống nước tốt, mà còn ở màn hình cao cấp. Theo nhiều chuyên gia công nghệ màn hình trên Galaxy A57 5G cũng có thể được xem là một sự nâng cấp đáng giá. Với viền màn hình mỏng hơn cùng tấm nền Super AMOLED+, tích hợp công nghệ Vision Boostermang, A57 5G mang đến trải nghiệm hiển thị sống động, rõ ràng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đi cùng với độ phân giải 2340 1080 pixels là tần số quét 120Hz và độ sáng màn hình đạt mốc 1200 nits (HBM)/1800 nits (peak)… những thông số này mang đến chất lượng màn hình tốt với độ sắc nét cũng như độ sáng được đảm bảo, kể cả khi sử dụng ngoài trời nắng.

Một cải tiến không lớn nhưng cũng rất đáng giá để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đó là viền màn hình của Galaxy A57 5G đã được làm vát mỏng hơn, mang đến trải nghiệm cầm nắm tốt hơn.

Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả vẫn là các trải nghiệm AI mới. Với Awesome Intelligence, người dùng Galaxy A57 5G sẽ dễ dàng mở ra những phương thức sáng tạo và duy trì hiệu suất làm việc mới mẻ. Ví dụ như với tính năng trợ lý ghi âm Voice Transcription, đây là tính năng mới trên ứng dụng Voice Recorder, giúp người dùng dễ dàng xem lại những nội dung quan trọng từ các cuộc họp, bài giảng hay cuộc gọi bằng cách nhanh chóng chuyển đổi và dịch bản ghi âm, hoặc chuyển tin nhắn thoại thành văn bản.

Hay AI Select đã được tối ưu hóa để truy cập thuận tiện hơn với thao tác nhấn giữ trên Bảng ở cạnh, hiển thị trực tiếp các tác vụ phù hợp ngay trên màn hình, cho phép trích xuất văn bản hoặc tạo nội dung mà không cần thao tác chọn thủ công. Ngoài ra, AI Select còn hỗ trợ tính năng Kéo & Thả trong chế độ Đa cửa sổ, giúp người dùng linh hoạt đưa hình ảnh vào Samsung Notes hoặc Photo Editor để chỉnh sửa nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc.

Đồng thời Awesome Intelligence cũng mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh hàng ngày đơn giản và trực quan hơn bao. Ví dụ như với tính năng Object Eraser người dùng sẽ được cung cấp kết quả tự nhiên hơn khi loại bỏ các chi tiết không mong muốn, như người qua đường ở phía sau hay các vật dụng gây nhiễu trong quán cafe.

Còn tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google cũng được bổ sung khả năng nhận diện đa vật thể, cho phép người dùng dễ dàng khám phá cùng lúc nhiều món đồ trong một hình ảnh, từ một bộ trang phục cho đến các phụ kiện xung quanh…tất cả chỉ trong một lần tìm kiếm.

Với vai trò là trợ lý hội thoại trên thiết bị, Bixby phiên bản nâng cấp giúp người dùng điều khiển các cài đặt và tính năng Galaxy một cách trực quan bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi Gemini hỗ trợ xử lý các tác vụ phức tạp trên các ứng dụng gốc của Galaxy và một số ứng dụng bên thứ ba để mang lại các tương tác nhanh chóng và trực quan hơn.

Nhờ sự hỗ trợ tối đa với các công cụ chỉnh sửa hình ảnh bằng AI, mà dù sở hữu hệ thông số không quá ấn tượng nhưng Galaxy A57 5G vẫn mang đến sự hài lòng cho người dùng. Cụ thể, với bộ 3 camera cùng camera chính 50 MP, f/1.8, hỗ trợ lấy nét tự động và chống rung quang học, camera góc siêu rộng 12 MP, f/2.2, góc chụp 123, camera macro 5 MP…

Bên cạnh đó thì camera selfie của Galaxy A57 5G cũng được đánh giá là một chiếc camera chất lượng dù chỉ được trang bị 12MP, f/2.2. Đó là nhờ máy được trang bị sẵn Best Face, công cụ hữu ích giúp chỉnh sửa nhanh những tấm hình selfie chưa hoàn hảo như nhắm mắt hay thiếu sáng. Các thuật toán xử lý ảnh dựa trên AI sẽ giúp cải thiện khả năng thu sáng, giảm nhiễu cũng như giữ độ chi tiết khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu…