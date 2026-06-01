Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đạt thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua lưới điện quốc gia với Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA qua lưới điện quốc gia, không thông qua khâu mua bán điện trung gian của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.

Thông tin được Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia NSMO công bố ngày 1/6. Theo đó, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 đã hoàn tất toàn bộ điều kiện kỹ thuật và pháp lý để tham gia cơ chế DPPA theo quy định hiện hành.

Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2, bao gồm hệ thống lưu trữ năng lượng BESS, đã vận hành thương mại từ 23h30 ngày 19/5/2026. Từ ngày 1/6, nhà máy và Samsung chính thức trực tiếp tham gia thị trường điện.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện mô hình doanh nghiệp tiêu thụ điện ký hợp đồng mua điện trực tiếp với đơn vị phát điện tái tạo thông qua lưới điện quốc gia. EVN không còn giữ vai trò mua điện trung gian như cơ chế truyền thống trước đây.

Cơ chế DPPA được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của thị trường điện Việt Nam trong nhiều năm qua. Với mô hình này, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện lớn, đặc biệt là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp xuất khẩu, có thể chủ động lựa chọn nguồn điện sạch để đáp ứng yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Samsung hiện là một trong những tập đoàn điện tử tiêu thụ điện năng lớn nhất tại Việt Nam. Việc doanh nghiệp này tham gia cơ chế DPPA cho thấy áp lực chuyển đổi xanh đang ngày càng rõ rệt trong ngành sản xuất công nghệ cao.

Ở góc độ công nghệ, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tích hợp tại Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 đóng vai trò quan trọng. Công nghệ này giúp lưu trữ điện vào thời điểm dư thừa và phát điện trở lại khi nhu cầu tăng cao, qua đó giảm tình trạng quá tải và tăng tính ổn định cho nguồn điện tái tạo.

Theo Bộ Công Thương, mô hình mua bán điện trực tiếp sẽ tạo nền tảng cho quá trình phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh và tiến tới thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trong tương lai.

Cơ quan này cho biết, từ khi Nghị định 57/2025 về cơ chế DPPA có hiệu lực đến hết tháng 11/2025, đã có 30 đơn vị triển khai mô hình mua bán điện trực tiếp qua lưới kết nối riêng.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng đánh giá hành lang pháp lý hiện nay vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để theo kịp tốc độ phát triển của thị trường. Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ rà soát và sửa đổi Luật Điện lực nhằm cụ thể hóa đầy đủ hơn các quy định liên quan đến cơ chế DPPA.

Giới chuyên gia nhận định việc mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp có thể giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn FDI xanh, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ cao. Đây cũng là nhóm doanh nghiệp đang chịu sức ép lớn từ các tiêu chuẩn phát thải carbon của Mỹ và châu Âu.

Việc Samsung trở thành doanh nghiệp đầu tiên tham gia cơ chế DPPA không chỉ mang ý nghĩa thương mại. Đây còn được xem là phép thử đầu tiên cho khả năng vận hành thực tế của thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam sau nhiều năm chuẩn bị về chính sách và hạ tầng kỹ thuật.