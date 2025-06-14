Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Sự kiện là dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Công an Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của nữ sĩ quan Công an nhân dân trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm nhiều lãnh đạo cấp cao như Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Ngài Jean-Pierre Lacroix - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình; Ông Faisal Shahkar - Cố vấn Cảnh sát Liên Hợp Quốc kiêm Giám đốc Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động Hòa bình của Liên Hợp Quốc; đại diện các bộ ngành liên quan, các sĩ quan Công an nhân dân đã tham gia và sắp triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 Bộ Công an cùng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước như Canada, Vương quốc Anh, Italia, Na Uy, Australia, Indonesia, Hoa Kỳ…

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại diễn đàn.

Hiện nay, Việt Nam đã cử nhiều nữ sĩ quan Công an tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, với tỷ lệ trên 30% - cao hơn yêu cầu tối thiểu Liên hợp quốc là 20%. Thành tích này được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, để bảo đảm tính bền vững, lâu dài và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế, và nâng cao nhận thức trong toàn lực lượng về vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh:“ Bộ Công an Việt Nam đã chủ động triển khai các chính sách và chiến lược nhằm tăng cường sự tham gia của nữ sĩ quan Công an nhân dân trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc – không chỉ thể hiện cam kết quốc tế của Việt Nam, mà còn phản ánh tư duy an ninh hiện đại, nhân văn và chủ động hội nhập.”

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Hoạt động Gìn giữ Hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix, bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ bền bỉ của Việt Nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình, cũng như cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ, đặc biệt là nữ cảnh sát, trong lực lượng gìn giữ hòa bình.

“Có nhiều cách để đạt được mục tiêu này: Thứ nhất, bằng cách cung cấp thêm các cơ hội đào tạo; thứ hai, bằng việc các quốc gia thành viên đề cử nhiều ứng viên nữ hơn, bao gồm cả vào các vị trí lãnh đạo; và thứ ba, bằng cách tạo ra môi trường làm việc thân thiện và chào đón phụ nữ hơn. Tôi mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác tuyệt vời sẵn có với Việt Nam trong tất cả những lĩnh vực này.” Ông chia sẻ.

Bà Angela Pratt, Quyền Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Bà Angela Pratt, Quyền Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh, việc tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ là vấn đề về công bằng giới, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Việt Nam hiện đang vượt mốc tiêu chuẩn toàn cầu về tỷ lệ nữ cảnh sát tham gia gìn giữ hòa bình. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực này, đặc biệt trong việc đưa phụ nữ đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo và các vị trí trọng yếu tại phái bộ".

Tại hội thảo, các diễn giả tập trung trao đổi về các nội dung như thực trạng và thách thức đối với nữ sĩ quan trong hoạt động gìn giữ hòa bình; Chính sách, yêu cầu của Liên hợp quốc về bình đẳng giới trong gìn giữ hòa bình, chia sẻ kinh nghiệm về nữ cảnh sát tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc.

Các đại biểu cũng thảo luận về những khoảng trống chính sách hiện nay và đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường vai trò, tỷ lệ và chất lượng của nữ sĩ quan bao gồm nữ sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại diện UN Women và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình gìn giữ hòa bình, thông qua hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và kết nối với các nguồn tài chính như Quỹ Sáng kiến Elsie.

Hội thảo một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia đầu tiên về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (2024-2030), đồng thời đóng góp tích cực vào chương trình nghị sự toàn cầu trong khuôn khổ Hiệp ước Tương lai của Liên Hợp Quốc, kêu gọi sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của hoạt động gìn giữ hòa bình.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã nhất trí phát đi lời kêu gọi mạnh mẽ thúc đẩy lãnh đạo nhạy cảm giới và đồng bộ chính sách nhằm tiến tới bình đẳng giới trong lĩnh vực hòa bình và an ninh.