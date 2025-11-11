Xiaomi 11.11 Mega Sale, ưu đãi toàn hệ sinh thái

Cụ thể, tại Việt Nam, người dùng có thể dễ dàng tham gia và mua sắm các sản phẩm yêu thích qua mi.com, Shopee Mall, LazMall với nhiều ưu đãi hấp dẫn được áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm của Xiaomi, từ smartphone, máy tính bảng, đến những thiết bị AIoT và gia dụng thông minh như TV, robot hút bụi, máy giặt sấy, tủ lạnh,…

“Với Xiaomi 11.11 Mega Sale, chúng tôi tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh mang công nghệ tiên tiến đến gần hơn với mọi người. Thông qua những ưu đãi hấp dẫn chưa từng có, Xiaomi mong muốn tạo cơ hội để người dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận và tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái thông minh - từ smartphone, thiết bị cá nhân đến các giải pháp gia dụng và nhà thông minh. Đây là thời điểm lý tưởng để kiến tạo một phong cách sống tiện nghi và hiện đại hơn.” Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Xiaomi 15T Series giảm đến 20%

Theo đó, đại tiệc Mega sale 11.11 sẽ được Xiaomi triển khai đồng loạt trên website bán hàng online mi.com và các sàn thương mại điện tử Shopee Mall, LazMall với mức ưu đãi hấp dẫn cho tất cả các sản phẩm. Ví dụ khách mua Xiaomi 15T Series được tận hưởng ưu đãi lên đến 20%; 15% đối với máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg và robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro. Ngoài ra, REDMI Pad 2 Pro 5G được giảm giá trực tiếp từ 600.000 đồng.

Thiết bị gia dụng cũng giảm mạnh đến 20% trong dịp này

Bên cạnh đó là rất nhiều hoạt động thú vị dành riêng cho người tiêu dùng Việt Nam. Cụ thể như trong khuôn khổ chương trình 11.11 Mega Sale lần này trên website bán hàng trực tuyến mi.com, Xiaomi mang đến hàng loạt hoạt động thú vị dành riêng cho người dùng Việt Nam, có thể kể đến như:

Hoạt động “Quét đồ cũ, rinh đồ xịn”: người dùng chỉ cần quét mã QR, đăng ảnh thiết bị cũ lên mi.com theo yêu cầu để có cơ hội nhận ngay voucher giảm giá hấp dẫn lên đến 20%.

Chương trình tích điểm thành viên (Mi point) đổi mã giảm giá hấp dẫn: Người dùng có thể đăng nhập tài khoản Xiaomi ID trên mi.com, thực hiện các hoạt động như đăng ký thành viên, mua hàng, đánh giá sản phẩm để tích điểm. Trong giai đoạn Mega Sale 11.11, số điểm này có thể được quy đổi thành voucher giảm giá lên đến 15%. Trong dịp này, người dùng mới đăng ký tài khoản cũng sẽ có cơ hội nhận phiếu giảm giá lên đến 10%, áp dụng cho nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái Xiaomi.

Chương trình Deal chớp nhoáng diễn ra vào khung giờ vàng 11:00 - 13:00 và 21:00 - 24:00 hằng ngày, mang đến ưu đãi sâu với loạt sản phẩm đa dạng từ smartphone, máy tính bảng đến những thiết bị AIoT và gia dụng thông minh (như tai nghe, đồng hồ thông minh, robot hút bụi, máy lọc không khí, TV, sạc dự phòng, camera thông minh, loa thông minh, vali…).

Đặc biệt, trong ngày 11/11, người dùng khi mua sắm với hóa đơn từ 10 triệu đồng trở lên sẽ nhận ngay loa Xiaomi Sound Party trị giá 2.990.000 đồng.

Ở ngành hàng thiết bị di động: Xiaomi 15 (12+512) giảm 4.958.500 đồng, chỉ còn 19.541.500 đồng so với giá niêm yết 24.500.000 đồng. Xiaomi 15 (12+256) giảm 4.231.000 đồng, chỉ còn 18.309.000 đồng so với giá niêm yết 22.500.000 đồng. POCO M7 (8+256) giảm còn 4.496.500 đồng (giá niêm yết 5.590.000 đồng) POCO M7 (6+128) giảm còn 3.646.500 đồng (giá niêm yết 4.290.000 đồng) POCO C85 (8+256) giảm còn 3.306.500 đồng (giá niêm yết 3.990.000 đồng) POCO C85 (6+128) giảm còn 2.881.500 đồng (giá niêm yết 3.490.000 đồng) Xiaomi Pad 7 Pro (12+512) giảm còn 12.495.000 đồng (giá niêm yết 14.900.000 đồng)

Ở ngành hàng phụ kiện: Tai nghe REDMI Buds 6 Lite giảm còn 420.000 đồng (giá niêm yết 680.000 đồng) Sạc dự phòng Xiaomi 212W Hypercharge Power Bank 24500mah giảm còn 2.290.000 đồng (giá niêm yết 2.990.000 đồng) Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Smart Band 9 Pro giảm còn 1.290.000 đồng (giá niêm yết 1.960.000 đồng) Vali Xiaomi Aluminum Frame Luggage 24" giảm còn 2.890.000 đồng (giá niêm yết 3.490.000 đồng)

Ở ngành hàng thiết bị gia dụng: Robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum X20+ giảm còn 7.990.000 đồng (giá niêm yết 12.780.000 đồng) TV thông minh Xiaomi TV A Pro 32 2026 giảm còn 6.990.000 đồng (giá niêm yết 7.860.000 đồng) Camera thông minh Xiaomi Smart Camera C500 Dual giảm còn 1.270.000 đồng (giá niêm yết 2.070.000 đồng) Xiaomi Smart Home Super Combo (chỉ áp dụng khi mua combo): Trọn bộ ba thiết bị gia dụng thông minh của Xiaomi bao gồm (Mijia Air Conditioner Pro Eco 1.0HP đã bao gồm chi phí lắp đặt tiêu chuẩn, tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L và máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg): chỉ còn 26.719.000 đồng (so với tổng giá niêm yết là 41.170.000 đồng, giảm đến 14.451.000 đồng).

