Xét công nhận đạt GS, PGS 2025: 5 ngành chuyên môn kê khai hồ sơ trực tuyến trước 30/6

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa phát công văn 56/HĐGSNN-VP thông báo áp dụng hình thức kê khai hồ sơ điện tử cho 5 ngành chuyên môn trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Các ứng viên thuộc 5 lĩnh vực nêu trên sẽ thực hiện toàn bộ thủ tục kê khai thông qua trang web hdgsnn1.gov.vn thay vì nộp hồ sơ giấy truyền thống. Việc số hóa quy trình này giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong đánh giá.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu các ứng viên hoàn tất việc kê khai hồ sơ điện tử và điền mẫu đăng ký số 01 theo Công văn 82/HĐGSNN trước ngày 30/6/2025. Thời hạn này khá gấp rút, đòi hỏi ứng viên chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng.

Công văn số 56/HĐGSNN-VP về việc kê khai hồ sơ điện tử và Bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2025. Nguồn: Hội đồng Giáo sư nhà nước

Hệ thống trực tuyến sẽ tiếp nhận đầy đủ thông tin về trình độ chuyên môn, công trình nghiên cứu và các tiêu chí đánh giá theo quy định hiện hành. Ứng viên cần đảm bảo tính chính xác của mọi thông tin kê khai để tránh ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt.

Sau khi hoàn tất kê khai, hồ sơ sẽ trải qua 3 vòng xét duyệt theo lịch trình cụ thể. Từ 1-22/7, Hội đồng Giáo sư cơ sở thực hiện xét duyệt vòng đầu. Giai đoạn này tập trung đánh giá cơ bản về tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên.

Tiếp theo, từ 29/8 đến 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành tiến hành xét duyệt chuyên sâu về chất lượng chuyên môn. Cuối cùng, từ 20-31/10, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc công nhận chức danh.

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định trong Quyết định 37/2018/QĐ-TTg và 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng. Các hội đồng phải đánh giá đúng chất lượng thực chất về chuyên môn học thuật của từng ứng viên.

Quy trình mới đặc biệt chú trọng thẩm định chất lượng công trình khoa học và tạp chí đăng tải. Yếu tố này giúp đảm bảo tính liêm chính khoa học và nâng cao uy tín của chức danh giáo sư trong cộng đồng học thuật.

Việc áp dụng công nghệ vào quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thể hiện nỗ lực hiện đại hóa của ngành giáo dục. Tuy nhiên, thành công của mô hình này phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ càng của các ứng viên và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp hội đồng.