Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thêm cơ hội nghiên cứu vô tuyến điện tử

16:12 | 28/07/2025
Ngày 25/7/2025, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi hội tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 13 thành viên, mở ra bước phát triển mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo kỹ thuật.

Ngày 25/7/2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lễ công bố thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử. Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cùng toàn thể cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV), đánh giá cao thành tích của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong 27 năm phát triển. Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội REV nhấn mạnh Khoa Điện - Điện tử đóng vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học.

PGS. TS Nguyễn Cảnh Minh Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội REV trao Quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng
PGS. TS Nguyễn Cảnh Minh Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội REV trao Quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng

"Hội quyết định thành lập Chi hội tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định sự phát triển vững mạnh của Hội. Chúng tôi kỳ vọng Chi hội sẽ đạt nhiều kết quả nổi bật trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đóng góp vào thành công chung của Hội", PGS TS Nguyễn Cảnh Minh cho biết.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) hoạt động từ năm 1988, quy tụ hơn 1.000 hội viên. Hội REV tập trung vào công tác học thuật, tổ chức hai hội nghị lớn hàng năm gồm Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Truyền thông tiên tiến (ATC) và Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT).

Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện đào tạo 5 ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật vi mạch bán dẫn, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ điện tử. Khoa mở rộng đào tạo từ chương trình tiêu chuẩn đến chương trình liên kết quốc tế với Hà Lan.

Về nhân lực, Khoa hiện có 4 Phó Giáo sư và 33 Tiến sĩ trong tổng số 51 giảng viên. Đa số tốt nghiệp từ các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nga, Hàn Quốc. Nhiều giáo sư quốc tế từ Anh, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Đài Loan nhận làm giáo sư đỡ đầu hoặc giáo sư thỉnh giảng.

Ngành Điện - Điện tử của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt thứ hạng 292 theo tạp chí USNews 2022, xếp trong khoảng 301-400 theo Shanghai Ranking 2022 và 351-400 theo QS WUR by Subject 2023 trên thế giới.

Khoa Điện - Điện tử đào tạo trên 3.500 sinh viên đại học và sau đại học, trên 98% sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng có việc làm đúng chuyên ngành. Kỹ sư Điện - Điện tử của Nhà trường trở thành đối tượng ưu tiên tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp lớn.

Sự hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ như Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Viettel, ABB, Siemens, Endress+Housser tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Về nghiên cứu khoa học, đây là một trong những điểm phát triển vượt bậc của Khoa Điện – Điện tử. Năm 2009, khoa trở thành đơn vị đầu tiên của trường tổ chức hội nghị khoa học quốc tế. Năm 2013, khoa tổ chức thành công hội nghị quốc tế AETA với kỷ yếu được xuất bản trong Lecture Notes in Electrical Engineering của Nhà xuất bản Springer.

Khoa hiện có 5 nhóm nghiên cứu, trong đó 1 nhóm nghiên cứu mạnh. Các công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu WoS/Scopus đạt thành tích cao, với số công bố nằm trong top 5 các tạp chí có chỉ số cao nhất ngành. Khoa sở hữu 2 bằng sáng chế Hoa Kỳ.

Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng gồm 13 thành viên do TS Trần Thanh Phương, Trưởng Khoa Điện - Điện tử làm Chi hội trưởng. TS Nguyễn Hữu Khánh Nhân, Phó Trưởng Khoa đảm nhiệm vai trò Thư ký chi hội.

Chi hội sẽ xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Mục tiêu tổ chức các đại hội lần thứ nhất theo quy định điều lệ Hội.

Bộ môn Điện tử - Viễn thông trong khoa đào tạo gần 1.000 sinh viên với 100% giảng viên trình độ tiến sĩ. Hoạt động nghiên cứu tập trung vào mạng di động 5G/6G, mạng cảm biến không dây, an ninh mạng viễn thông, thông tin vô tuyến, xử lý tín hiệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Sự thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tại Việt Nam.

