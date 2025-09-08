Trung tâm nghệ thuật Hiendance gieo mầm tài năng trẻ tại Nghệ An

Thành lập năm 2020 từ tâm huyết của cô Hồ Thị Hiền, Hiendance được xây dựng với sứ mệnh mang nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em quê hương, đồng thời rèn luyện cho các em sự tự tin, bản lĩnh và sáng tạo. “Chúng tôi mong muốn giúp học sinh dám đứng trên sân khấu, tỏa sáng bằng chính khả năng của mình”, cô Hiền chia sẻ.

Với đôi ngũ giáo viên trẻ yêu nghề, mỗi khoá học Trung tâm Hiendance đào tạo trên 500 học sinh các lứa tuổi.

Hiện trung tâm có hơn 500 học viên theo học thường xuyên với các khóa đào tạo đa dạng: MC nhí, múa, nhảy hiện đại, zumba kid, dance sport, kỹ năng sân khấu… Không chỉ là nơi học năng khiếu, Hiendance còn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống.

Từ cơ sở đầu tiên, Hiendance đã mở rộng ra nhiều xã, thị trấn ở Nghệ An trước đây như huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai như Quỳnh Yên, Quỳnh Đôi, Cầu Giát, Sơn Hải, Quỳnh Phương, Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh… Việc phủ sóng rộng khắp giúp nhiều em nhỏ nông thôn có cơ hội tiếp cận nghệ thuật ngay tại quê hương mà không cần di chuyển xa.

Trung tâm có rất nhiều học sinh từ lứa tuổi mầm non theo học.

Bên cạnh giảng dạy, trung tâm còn tổ chức các chương trình biểu diễn, trao thưởng cho học viên xuất sắc, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, nhiều học sinh của Hiendance đã đạt thành tích nổi bật, trong đó có em Gia Hân và Khánh Ngọc (lớp 7) trúng tuyển hệ 6 năm Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

Với phương châm “Đam mê – Tự tin – Tỏa sáng”, Hiendance đang dần khẳng định uy tín trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật thiếu nhi tại Nghệ An. Trong tương lai, trung tâm đặt mục tiêu mở rộng hơn nữa, trở thành một trong những địa chỉ đào tạo nghệ thuật hàng đầu của tỉnh và khu vực.