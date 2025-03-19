Đây là năm thứ 12 liên tiếp LG duy trì vị trí số một trên thị trường TV OLED. Kết quả đáng tự hào này đến từ công nghệ OLED với màu đen tuyệt đối và độ sáng được tăng cường. LG cũng không ngừng nâng cao trải nghiệm giải trí và khả năng cá nhân hóa cho người dùng thông qua AI.

LG dẫn đầu thị trường TV OLED 12 năm liên tiếp

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia cho biết, năm 2024, LG đã xuất xưởng 3,18 triệu chiếc TV OLED. Đặc biệt, chỉ riêng quý IV/2024, số lượng TV xuất xưởng vượt mức 1,1 triệu chiếc. Đây là minh chứng cho khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường TV cao cấp bằng những công nghệ đột phá, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Trong phân khúc TV cao cấp (TV có giá từ 1.500 USD trở lên), TV OLED ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 8,5% so với mức 45% thị phần ở năm 2023. Chỉ số này được dự báo sẽ vượt mức 50% trong năm 2025.

Liên tục sáng tạo và đổi mới, LG cam kết tiếp tục tạo ra những tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp TV cũng như duy trì vị thế thủ lĩnh thị trường TV OLED toàn cầu.

Báo cáo từ Omdia cũng cho thấy, nhu cầu đối với TV màn hình lớn ngày càng gia tăng, số lượng TV OLED siêu lớn xuất xưởng cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm 16% tổng lượng TV OLED bán ra toàn cầu. Trong phân khúc này, năm 2024, LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi nắm giữ 57,5% thị phần với các dòng TV OLED từ 75 inch trở lên, cung cấp đa dạng kích thước từ 77 inch, 83 inch, 88 inch đến 97 inch.

Năm 2024, tổng lượng TV xuất xưởng toàn cầu đạt 208,8 triệu chiếc, đánh dấu sự tăng trưởng sau ba năm chững lại. Trong đó, TV OLED tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 6,07 triệu đơn vị. Riêng LG, tổng lượng TV bán ra (bao gồm cả dòng OLED và LCD) đạt 22,6 triệu chiếc, chiếm 16,1% tổng doanh thu thị trường TV toàn cầu.

Tại Việt Nam, LG cũng dẫn đầu thị trường TV OLED với 64,1% sản lượng

Tại Việt Nam, trong năm 2024, LG cũng dẫn đầu thị trường TV OLED với 64,1% sản lượng (gấp 3,6 lần đối thủ liền kề) và 55,8% về giá trị (gấp 2,6 lần đối thủ liền kề) (theo ghi nhận của GfK).

Được thiết kế để mang đến những trải nghiệm chuẩn điện ảnh tại gia cho người dùng, từ năm 2017 đến nay LG đã tiên phong tích hợp chế độ âm thanh vòm Dolby Atmos và chế độ hình ảnh Dolby Vision trên TV OLED. Dải sản phẩm TV OLED 2024 là một trong những sản phẩm đầu tiên trên thị trường hỗ trợ chế độ Nhà làm phim (Filmmaker Dolby Vision Mode), cung cấp hình ảnh với độ chuẩn xác vượt trội về màu sắc.

Với hơn một thập kỷ tiên phong dẫn đầu trong công nghệ OLED, LG sẽ ra mắt thế hệ TV OLED mới nhất trong thời gian tới với những cải tiến vượt trội, mang đến người dùng những trải nghiệm giải trí đỉnh cao cũng như thiết lập nên tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp TV.