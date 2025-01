Samsung SSD T9 có tốc độ đọc/ghi lên tới 2.000 MB/s

Với tốc độ xử lý dữ liệu nhanh gấp 2 lần so với các sản phẩm trước đó, SSD T9 cho phép truyền tệp video 4GB chỉ trong hai giây. Do đó với dung lượng lưu trữ 4TB, ổ cứng SSD T9 đem đến sự tự do sáng tạo và làm việc mà không phải lo lắng về việc hết dung lượng.