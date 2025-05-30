Tối ưu hóa mạng 5G hỗ trợ triển khai dịch vụ công

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Hội thảo World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit 2025 đã được Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam), Hội Vô tuyến điện - Điện tử Việt Nam (REV), Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đồng tổ chức, cùng với sự phối hợp từ Cục Tần số Vô tuyến điện và Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hiện thực hóa chuyển đổi số, ngành viễn thông Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số và hiện đại hóa đất nước, với tổng doanh thu dịch vụ đạt 139,26 nghìn tỷ đồng trong năm 2024, tăng 0,41% so với năm trước. Việc triển khai công nghệ xác thực tài nguyên mạng (RPKI) đạt 88% thể hiện khả năng đổi mới của ngành.

Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành các nghị định hỗ trợ ngành viễn thông, đặc biệt là Nghị định 147/2024/NĐ-CP và 163/2024/NĐ-CP, nhằm tối ưu hóa tài nguyên tần số, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp (DN) viễn thông nhỏ và vừa, đồng thời hỗ trợ môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Cũng trong năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH,CN, ĐMST & CĐS) quốc gia. Nghị quyết 57 nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, và tránh lãng phí. Ngoài ra, nhiều văn bản pháp lý khác cũng đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, tiếp cận các xu hướng phát triển hiện đại cho 5G tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo

Năm 2024 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng khi Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thành công đấu giá băng tần dành cho mạng di động 5G. Theo ông Lê Thái Hòa, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, sự kiện này không chỉ mở ra kỷ nguyên 5G tại Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy thương mại hóa, khởi nghiệp, và ĐMST, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Mạng 5G sở hữu những đặc điểm vượt trội so với các thế hệ trước, bao gồm tốc độ truyền tải cao, độ trễ thấp, và khả năng kết nối đồng thời với số lượng lớn thiết bị. Nhờ những đặc tính này, 5G đã trở thành nền tảng cốt lõi cho quá trình chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu phát triển của các lĩnh vực như y tế số, giáo dục số, giao thông thông minh, quản lý hàng hải, chính quyền điện tử, và các dịch vụ công. 5G không chỉ nâng cao mức độ sẵn sàng về hạ tầng mà còn đảm bảo an ninh mạng, hỗ trợ các trung tâm dữ liệu quốc gia, và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chiến lược phát triển 5G của Việt Nam đã được xác định rõ ràng trong các chính sách về công nghệ số và hạ tầng số quốc gia, như Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Để đảm bảo chất lượng mạng, mục tiêu cụ thể trong năm 2025 là đạt tốc độ truyền tải trung bình 100 Mbps và đến năm 2030, đảm bảo phủ sóng 5G trên toàn quốc.

Việt Nam cũng đã được ghi nhận trong top 20 quốc gia có tốc độ mạng Internet di động cao nhất thế giới trong quý 1/2025.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh trong tương lai, ngành viễn thông Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế số, đặc biệt là khi các công nghệ như AI, 5G, điện toán đám mây và máy tính lượng tử trở thành phần không thể thiếu trong các chiến lược phát triển quốc gia.