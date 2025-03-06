General Motors (GM) đối mặt với cáo buộc bán dữ liệu lái xe

Ảnh minh họa: Getty

Trong thời đại số hóa, dữ liệu trở thành tài sản quý giá, đặc biệt trong ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, việc thu thập và sử dụng dữ liệu lái xe đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư và đạo đức kinh doanh. Gần đây, General Motors (GM) đã trở thành tâm điểm của các vụ kiện liên quan đến việc bán dữ liệu lái xe cho các công ty bảo hiểm mà không có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng.

Theo trang tin Autoblog, vào cuối tháng 2, Tổng chưởng lý bang Arkansas, Tim Griffin, đã đệ đơn kiện GM và công ty con OnStar, cáo buộc họ thu thập và bán dữ liệu lái xe mà không thông báo hoặc xin phép khách hàng. Đơn kiện nêu rõ, từ năm 2015, thông qua các hệ thống kết nối như myChevrolet, myCadillac, myGMC và myBuick, GM đã thu thập dữ liệu hành vi lái xe và chia sẻ với các bên thứ ba, bao gồm cả các công ty bảo hiểm. Việc này có thể dẫn đến việc tăng phí bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm đối với người tiêu dùng mà họ không hề hay biết.

Các nút OnStar và SOS trên xe Chevrolet. Ảnh: Getty

Trước các cáo buộc, phát ngôn viên của GM cho biết công ty đang xem xét đơn kiện và khẳng định cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Tuy nhiên, vụ kiện tại Arkansas yêu cầu bồi thường tài chính cho những người tiêu dùng bị ảnh hưởng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tiếp tục bán dữ liệu.

Theo Reuters, đây không phải là lần đầu tiên GM đối mặt với các cáo buộc liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu. Vào tháng 1, hãng xe này đã đạt thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) về các cáo buộc tương tự. Theo thỏa thuận, GM cam kết trong 5 năm tới sẽ không bán dữ liệu vị trí hoặc hành vi lái xe, đồng thời phải có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng trước khi thu thập thông tin này.

Ngoài ra, vào tháng 8/2024, Tổng chưởng lý bang Texas, Ken Paxton, cũng đã đệ đơn kiện GM với cáo buộc bán dữ liệu lái xe của hơn 1,5 triệu người dân Texas. Vụ kiện này vẫn đang diễn ra và có thể tạo ra tiền lệ quan trọng về quyền riêng tư dữ liệu trong ngành ô tô. Trang Politico đưa tin.

Các xe điện GMC Hummer trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy lắp ráp xe điện Factory ZERO của General Motors ở Detroit, Mỹ. Ảnh: Ảnh: Getty

Những vụ kiện này đặt ra câu hỏi về cách các hãng xe thu thập và sử dụng dữ liệu khách hàng. Trong khi công nghệ kết nối hiện đại mang lại nhiều tiện ích, nó cũng có thể biến xe hơi thành "máy giám sát di động" khi thu thập chi tiết hành trình, dữ liệu tăng tốc và vị trí GPS mà không có sự minh bạch rõ ràng. Việc thiếu minh bạch và sự đồng ý của khách hàng có thể dẫn đến mất niềm tin và gây tổn hại đến uy tín của các hãng xe.

Khi các vụ kiện tiếp tục diễn ra, kết quả của chúng có thể đặt ra những tiền lệ quan trọng về quyền riêng tư dữ liệu trong ngành ô tô. Nếu GM bị kết tội, hậu quả tài chính có thể rất lớn, dẫn đến việc bồi thường cho các tài xế bị ảnh hưởng và áp đặt quy định chặt chẽ hơn về cách các hãng xe thu thập và chia sẻ dữ liệu. Điều này cũng có thể thúc đẩy các hãng xe khác xem xét lại chính sách dữ liệu của mình để đảm bảo tuân thủ quy định và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.