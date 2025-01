Tháng 5/2023 chào đón bộ sưu tập mới đầy ấn tượng của Mugler và H&M

Bộ sưu tập là sự gói gọn tinh thần tinh túy nhất của thương hiệu Mugler. Nhà mốt Mugler đã và luôn luôn là một người tiên phong, một kẻ dám phá vỡ các quy tắc, môt nhà vô địch về tự do ngôn luận, đồng thời cũng là một thương hiệu đại diện cho tính quyến rũ cùng phong cách táo bạo không thể kìm nén.

Được tạo nên bởi Manfred Thierry Mugler – nhà thiết kế người Pháp – vào năm 1973, Mugler đã đón đầu các phong trào đang chiếm trọn những sàn diễn thời trang ngày nay như body positivity (tích cực với cơ thể), gender fluidity (giới tính linh hoạt), tinh thần chuyển đổi và tính tự tin... Năm 2018, Casey Cadwallader, nhà thiết kế người Mỹ, gia nhập Mugler đã trẻ hóa diện mạo cũng như di sản của nhà mốt, tạo ra một loạt các thiết kế đặc trưng và đầy ấn tượng.

Câu chuyện của Mugler cũng là một trong những câu chuyện về những màn trình diễn thời trang tiên phong hay thời trang cao cấp phá bỏ mọi ranh giới, về tầm nhìn mang vẻ đẹp vượt qua giới hạn bao trùm thế giới khác, phi nhị phân và công nghệ.

Ý tưởng và những thảo luận về sự hợp tác giữa H&M và Mugler đã được bắt đầu trước khi Manfred Thierry Mugler qua đời vào tháng 1 năm 2022. Chính vì vậy, bộ sưu tập là sự kết hợp giữa lịch sử, hiện tại và tương lai của nhà mốt, giới thiệu nhiều thiết kế kinh điển và đặc trưng từ Mugler. Bộ sưu tập là một sự trình diễn đầy sống động thế giới Mugler ngày hôm nay, cùng những cách thức hấp dẫn mà Cadwallader đã sử dụng để biến thương hiệu trở nên mới mẻ và phù hợp với thế hệ mới ngày nay.

"Chúng tôi dành sự tưởng nhớ đặc biệt đến huyền thoại Manfred Thierry Mugler thông qua bộ sưu tập này. Tất cả chúng tôi đều có vinh dự được biết Manfred, và cảm thấy rất đặc biệt khi ông đã cùng tham gia vào giai đoạn khởi đầu cùng Casey và thương hiệu Mugler trong lần hợp tác này. Casey đã hoàn thành xuất sắc việc tỏ lòng tôn kính với lịch sử và những tác phẩm thời trang lưu trữ, đồng thời vẫn tạo ra tinh thần đương đại cho bộ sưu tập. Dưới thời của Casey, Mugler đã trở thành một trong những nhà mốt sáng tạo và thú vị nhất trong bối cảnh thời trang hiện nay." - Ann-Sofie Johansson, cố vấn sáng tạo tại H&M

"Thật vinh dự khi được hợp tác cùng H&M. Bộ sưu tập là lễ kỷ niệm của tất cả mọi thứ đã làm nên Mugler như một nhà mốt thực sự và mỗi một thiết kế đều là một Mugler chân chính, từ thiết kế bodysuits đặc trưng của chúng tôi, đến những thiết kế denim may đo sắc nét. Đây chính là buổi trình diễn các biểu tượng của chúng tôi.” – Casey Cadwallader, giám đốc sáng tạo tại Mugler

Nhằm truyền tải đúng tinh thần của bộ sưu tập và để kỷ niệm tính liên kết lâu dài của Mugler với âm nhạc, biểu diễn, sân khấu và văn hóa đại chúng, Mugler và H&M đã cho ra mắt một video âm nhạc, với sự tham gia của các ngôi sao đang lên - Amaarae, Shygirl, Eartheater và Arca với bản ghi âm bản hit khiêu vũ năm 1998 của Stardust 'Music Sounds Better With You'.

Ca khúc được lựa chọn là sự đồng điệu với ý thức về cộng đồng giúp định hình nên tầm nhìn của Cadwallader cho Mugler ngày hôm nay.