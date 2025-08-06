Home Credit lọt Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu

Theo đó, Home Credit được vinh danh tại hạng mục “Tinh thần lãnh đạo ESG”, giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Tạp chí Nhịp cầu đầu tư.

Nhờ áp dụng tư duy bền vững vào kinh doanh với các giải pháp thiết thực, Home Credit từng bước góp phần xây dựng hình mẫu về phát triển bền vững trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam. Những nỗ lực này được cụ thể hóa qua các Báo cáo Phát triển Bền vững của Home Credit được phát hành thường niên từ năm 2020 đến nay. Dự kiến, ấn phẩm Báo cáo Phát triển Bền vững 2024 mới nhất sẽ được công bố vào tháng 8 sắp tới.

Bà Phạm Thị Bích Liên - Trưởng bộ phận vận hành tiếp thị và phát triển bền vững của Home Credit Việt Nam (giữa) nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam.

Chia sẻ nhân dịp này, ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Chủ tịch ban chỉ đạo ESG tại Home Credit Việt Nam khẳng định: “Đối với chúng tôi, ESG không chỉ là cam kết trên giấy, mà là hành động xuyên suốt, được thể hiện qua định hướng chiến lược, phân bổ nguồn lực và sự theo sát của đội ngũ điều hành trong mọi quyết định. Giải thưởng là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Home Credit Việt Nam, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy các thành tựu”.

Từ khi ESG vẫn là khái niệm tương đối mới mẻ tại thị trường các nước đang phát triển, Home Credit đã tiên phong áp dụng ESG vào tất cả hoạt động kinh doanh và quản trị với định hướng chuẩn hóa từ cấp tập đoàn cho đến các quốc gia như Việt Nam. Nhờ nền tảng và chiến lược nhất quán này, suốt 17 năm hoạt động, Home Credit đã triển khai và thực thi các sáng kiến thiết thực, hữu ích trải rộng trong nhiều lĩnh vực.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Home Credit trên hành trình phát triển bền vững

Nổi bật trong đó là kế hoạch đẩy mạnh hợp tác với các đối tác cung cấp phương tiện điện hoá như Vinfast, từ đó đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh, đồng thời triển khai đo lường phát thải khí nhà kính (GHG) theo tiêu chuẩn châu Âu, hướng tới giảm thiểu phát thải trong hoạt động doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Home Credit cũng cam kết đồng hành cùng cộng đồng cải thiện chất lượng cuộc sống với nhiều giải pháp thiết thực. Trong năm 2024, dự án “Home for Life” đồng hành cùng phụ nữ làm chủ cuộc sống thông qua trao tặng vốn khởi nghiệp và đào tạo kỹ năng đã có mặt tại Thanh Hóa và Điện Biên. Qua chương trình này đã có hơn 850 phụ nữ khó khăn được đào tạo kiến thức tài chính, góp phần cải thiện sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình tại địa phương.

Cũng trong năm qua, chương trình “Home Love” đã xây mới và cải tạo 3 điểm trường, mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho hơn 2.700 học sinh. Ước tính, Home Credit và tập thể nhân viên đã đóng góp hơn 8,3 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, bao gồm cả những sáng kiến do công ty phát động và các hoạt động thiện nguyện do nhân viên tự tổ chức trong năm.