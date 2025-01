FPT lọt Top doanh nghiệp phát triển bền vững 2023

Giải thưởng này là cột mốc ghi nhận nỗ lực của FPT trong chiến lược năm 2023.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp FPT vinh dự có mặt trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam, là minh chứng cho sự nỗ lực triển khai các dự án cộng đồng tại các địa phương nơi FPT hoạt động, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để lọt Top 50 CSA, những đơn vị nhận giải thưởng là đại diện tiêu biểu của doanh nghiệp thực hiện chiến lược phát triển bền vững, cam kết tăng trưởng xanh, và thể hiện giá trị trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng. Tập đoàn FPT luôn kiên trì thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua các hoạt động ESG, trong đó con người là trung tâm. FPT luôn nỗ lực tạo cơ hội bình đẳng, công bằng cho tất cả mọi người trong quá trình làm việc và phát triển sự nghiệp tại công ty.

Cũng tại lễ trao giải năm nay, FPT nhận được đánh giá cao với các hoạt động Trách nhiệm xã hội nổi bật, được xét duyệt bởi hội đồng thẩm định là lãnh đạo của các tổ chức kinh tế - tài chính như HSBC, Deloitte, PwC Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ICED thuộc Đại học Quốc gia TP HCM… dựa trên các tiêu chí gồm: cải thiện chính sách lao động, môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập; các chính sách hướng đến bảo vệ môi trường; các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cải thiện các vấn đề tại địa phương…

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Võ Đặng Phát - Giám đốc Marketing và Truyền thông (CMO) Tập đoàn FPT chia sẻ "Chúng tôi rất vinh dự khi là nhận được giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững, đặc biệt trong hạng mục Doanh nghiệp có hoạt động Trách nhiệm Xã hội nổi bật. Đây là minh chứng cho những nỗ lực hết mình vì cộng đồng mà FPT thực hiện tại các địa phương nơi chúng tôi hoạt động. FPT cam kết sẽ ứng dụng thế mạnh về công nghệ, giáo dục để mang lại thay đổi tích cực và tạo cơ hội cho mọi người ở mọi nơi”.

Dựa trên chiến lược kinh doanh, FPT xây dựng định hướng và chiến lược phát triển bền vững đảm bảo sự hài hòa của ba yếu tố: phát triển kinh tế, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, FPT cũng tham chiếu với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và bộ tiêu chuẩn GRI Standards. Trong suốt hành trình 35 năm phát triển, FPT luôn chú trọng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng với mong muốn chung tay mang đến những lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan.

Cụ thể, năm 2022, FPT đã hỗ trợ hơn 171 tỷ đồng dành cho các sự kiện, hoạt động trách nhiệm xã hội, mang lại những giá trị cả về vật chất và tinh thần thiết thực nhất cho 47.777 người trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, với sự chung sức của Quỹ Người FPT vì cộng đồng, 35 điểm trường được làm mới, 50 cây cầu được xây dựng, hơn 2.000 đơn vị máu được hiến tặng và hơn 12.000 người đã được hưởng lợi từ 52 chương trình thiện nguyện.

Một trong những lĩnh vực then chốt mà FPT tập trung đầu tư trong hoạt động trách nhiệm xã hội là giáo dục. FPT dành đến 70% ngân sách vào giáo dục, hỗ trợ thế hệ trẻ như trao học bổng cho trẻ nhiễm chất độc dioxin và học sinh giỏi vượt khó. Bên cạnh đó, Trường Hy Vọng - nơi nuôi dưỡng các em nhỏ không may mất cha mẹ vì Covid-19 do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sáng lập đã bước sang năm thứ hai hoạt động. Ngôi trường đã thu hút nhiều sự quan tâm của mạnh thường quân như Chính phủ Nhật Bản hay các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam.

Tiếp nối và lan tỏa tinh thần yêu thương đó, trong thời gian tới, FPT tiếp tục tổ chức các chương trình thiện nguyện trên toàn quốc như xây dựng và cải tạo trường lớp, tặng phòng máy tính, tặng tủ sách Ước mơ, tặng đồ dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh tại các vùng biên giới Bắc – Trung – Nam; xây cầu tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long…