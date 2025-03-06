BYD Việt Nam tung ưu đãi 'Hồng Deal - 38 triệu siêu nhiều' nhân dịp 8/3

Trong thời gian diễn ra Chương trình “Hồng Deal - 38 triệu siêu nhiều” từ ngày 01/3/2025 đến hết ngày 31/3/2025, khách hàng mua một trong các dòng xe BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 và BYD SEAL sẽ được hưởng gói ưu đãi hấp dẫn lên đến 44 triệu đồng, bao gồm:

Quà tặng tiền mặt trị giá 38 triệu đồng

Gói bảo dưỡng tiêu chuẩn 6 năm trị giá 6 triệu đồng

Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho những khách hàng mong muốn sở hữu các dòng xe điện của BYD với công nghệ tiên tiến, thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng hiệu suất tiết kiệm vượt trội. Chương trình áp dụng tại tất cả các đại lý của BYD Việt Nam trên toàn quốc.

Ba dòng xe năng lượng mới với công nghệ tiên tiến

BYD DOLPHIN - Xe đô thị thời trang

BYD DOLPHIN - Xe đô thị thời trang giá công bố 659 triệu đồng

BYD DOLPHIN nổi bật với thiết kế "Ocean Aesthetics" lấy cảm hứng từ đại dương với những đường nét mềm mại kết hợp sắc sảo. Xe được trang bị:

Màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay linh hoạt

Động cơ điện 94 mã lực, mô-men xoắn 180Nm

Pin BYD Blade Battery dung lượng 44,9kWh

Phạm vi hoạt động lên đến 405 km sau mỗi lần sạc

Công nghệ sạc nhanh DC (30% lên 80% pin chỉ trong 30 phút)

BYD ATTO 3 - SUV đô thị

BYD ATTO 3 - SUV đô thị từ 766 triệu đồng

BYD ATTO 3 là dòng SUV năng lượng mới được thiết kế bởi Wolfgang Egger với hai phiên bản:

ATTO 3 Dynamic: pin 49,92kWh, phạm vi hoạt động 410km, giá công bố 766 triệu đồng.

ATTO 3 Premium: pin 60,48kWh, phạm vi hoạt động 480km, giá công bố 886 triệu đồng.

Cả hai phiên bản đều sở hữu:

Động cơ điện 201 mã lực, mô-men xoắn 310Nm

Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,3 giây

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS

Màn hình cảm ứng xoay và cửa sổ trời toàn cảnh

BYD SEAL - Sedan thể thao cao cấp

BYD SEAL - Sedan thể thao cao cấp từ 1,119 tỷ đồng

BYD SEAL là mẫu sedan thể thao được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0 với hai phiên bản:

SEAL Advanced : động cơ 308 mã lực, dẫn động cầu sau, phạm vi hoạt động 460km, giá công bố 1,119 tỷ đồng.

SEAL Performance: hệ dẫn động bốn bánh, công suất 520 mã lực, phạm vi hoạt động 520km, giá công bố 1,359 tỷ đồng.

Đặc biệt, phiên bản Performance có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây. Cả hai phiên bản đều được trang bị:

Công nghệ CTB (cell-to-body) tích hợp pin vào cấu trúc thân xe

Màn hình trung tâm 15,6 inch xoay linh hoạt 90 độ

Màn hình thông tin 10,25 inch sau vô lăng

Các tính năng hỗ trợ lái xe chủ động

Thời điểm lý tưởng để sở hữu xe điện BYD

Chương trình "Hồng Deal - 38 triệu siêu nhiều" mang đến cơ hội lý tưởng cho khách hàng đang tìm kiếm các dòng xe điện tiên tiến với công nghệ pin Blade Battery an toàn và hiệu suất cao, thiết kế trẻ trung và khả năng vận hành tiết kiệm vượt trội.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với đại lý BYD Việt Nam gần nhất để biết thêm chi tiết và đặt xe.

Lưu ý: Giá bán công bố đã bao gồm thuế Giá trị Gia tăng và thuế Tiêu thụ Đặc biệt

*Áp dụng theo điều kiện và điều khoản đi kèm. Số lượng xe được ưu đãi có giới hạn, ưu tiên khách hàng đến trước.